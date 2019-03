Henrik laver kompromisløs luksuschokolade: Smag og udseende skal gå op i en højere enhed

- Chokoladen forandrer sig hele tiden. Råvarerne forandrer sig. Det er ikke de samme råvarer, vi har i dag, som vi havde for 30 år siden. I dag kan vi få meget mere smag frem, fortæller Henrik Konnerup, der oprindeligt er uddannet bager og konditor og i en årrække arbejdede som dessertkok, inden han i 2003 startede Konnerup & Co hjemme i sin garage.

Manden bag Konnerup & Co er Henrik Konnerup, 48 år. Han har brugt de seneste 16 år på at udvikle og forfine smagsnuancerne i Konnerup & Cos produkter, og der bliver ved med at komme nye varianter i sortimentet.

Heidi Vest Hansen placerer sirligt to små prikker mørk chokolade i de gennemsigtige plasticforme. Det er vigtigt, at de sidder, præcis hvor de skal, for prikkerne er pupiller i chokoladeharens øjne, og sidder de skævt, kommer haren til at se fjoget ud.

Henrik Konnerup, 48, startede Konnerup & Co hjemme i sin garage i Vester Aaby i 2003.Et par år senere, da garagen var blevet for lille, købte og restaurerede han en gammel kro i den sydfynske landsby. Den fungerer i dag som chokoladeværksted og butik med tilhørende café. Konnerup & Co beskæftiger 12 mand, deriblandt Henrik Konnerups kone Mayette Konnerup, der er uddannet kok og har en lang karriere som kok og køkkenchef bag sig. Henrik Konnerup er uddannet bager og konditor og arbejdede som dessertkok på nogle af de bedste restauranter i ind- og udlandet. Parret bor i Vester Aaby og har to sønner.

Konnerup & Co har chokoladeværksted og butik i den gamle kro i Vester Aaby. Henrik Konnerup købte kroen, da hans egen garage blev for lille. Han kalder kroen "et flot håndværkertilbud". Foto: Robert Wengler

Smagen udvikler sig

Både dengang og nu er smagen altafgørende for Henrik Konnerup, der betegner sig selv en "smagsnørd".

- Mange siger, at vores chokolade næsten smager af for meget. Det gør den ikke, den smager bare af chokolade. Vi prøver at opdrage folk til at købe lidt, men godt. Det er ikke vigtigt at få 200 gram chokolade, det er vigtigt at få 50 gram pivgod chokolade, mener Henrik Konnerup.

Selv om især mørk chokolade indeholder gode, sunde antioksidanter, laver han ikke chokolade for sundhedens skyld. Han gør det, fordi det smager godt og bringer smil og glæde. De fleste kan lide chokolade i en eller anden afskygning.

- Mine egne favoritter afhænger af, hvad jeg ellers har fået at spise. Hvis man får en intens kaffe eller whisky efter maden, er det vigtigt, at man får et stykke chokolade, der kan følge med. Mange gange bliver det for sødt og drukner i smagen af de andre ting, forklarer han.

For ham er det perfekte stykke chokolade et, der varer rigtig længe. Det har intet med størrelsen at gøre, men handler om, hvor mange forskellige smagsnuancer, chokoladen indeholder.

- Smagene skal udvikle sig i munden på mange forskellige niveauer. Man får lidt syre, lidt bitterhed, lidt sødme. Det er vigtigt, at den smelter med det samme og bliver blød og cremet. Når den gør det, frigiver det smagsstofferne, og de ændrer sig hele tiden. Det er enormt vigtigt, at de varer i lang tid. Du får en større mæthedsfornemmelse, når det varer længere. Folk føler, at vores chokolade fylder meget, og det gør de, fordi der er en lang smagspalette, forklarer Henrik Konnerup.

Derudover skal chokoladen være så frisk som muligt. Gerne spist i det øjeblik, den er lavet, hvis det kan lade sig gøre.

- Man skal spise den med det samme, for den bliver aldrig bedre. Sådan er det generelt med madvarer, at jo tættere på produktionsdatoen, jo bedre er den. Selv om vores chokolade er pakket ind i plastic, kan man ikke undgå, at smagen forsvinder stille og roligt, fortæller Henrik Konnerup.