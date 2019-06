Henne Mølle Å Badehotel: Designhotellet i klitterne

Henne Mølle Å Badehotel er et stykke dansk kulturhistorie, som ligger i klitterne ved Vesterhavet. I februar blev Allan Jylov ny leder på det traditionsrige badehotel, hvor enkelthed og ro er i højsædet.

Det syner ikke af meget for enden af den 2,4 kilometer lange grussti gennem heden. Det er selvfølgelig også svært at konkurrere med den omkringliggende natur. Det var vist også pointen, da Poul Henningsen tegnede stedet i midten af 1930'erne. Bygningerne skulle ikke skille sig ud, men spille sammen med naturen. Vi er på Henne Mølle Å Badehotel. En lille designperle i klitterne - 300 meter fra Vesterhavet. De to dannebrogsflag over indgangen blafrer i den kraftige vind. Det er tidlig maj, og forårsvejret lader vente på sig. På parkeringspladsen holder en håndfuld biler. Om det er andre gæster eller blot folk, som er ude for at gå en tur på stranden, er ikke til at vide. De lave bygninger er sandgule med gråblå vinduer. Farverne komplimenterer hinanden, som stranden og den blå himmel. Indenfor er der lunt og rart. Værten Allan Jylov tager imod med et smil og et ægte jysk håndtryk. I februar blev han ansat som ny leder, et job skræddersyet til en mand med hans kvalifikationer: Som nyuddannet i Haderslev for mange herrens år siden tog Allan, som alle håbefulde kokke, til København og turnerede rundt på de store hoteller. Efter to år på Avila Beach Hotel på Curacao - de Nederlandske Antiller - kom han tilbage til Danmark og overtog forpagtningen af Restaurant Herregårdskælderen i Sønderskov. Senere forpagtede han Hotel Baltic på Als og åbnede Bryggeriet i Sønderborg. Efter en skilsmisse fik ekskonen Hotel Baltic, mens han selv beholdt Bryggeriet. Men så skulle der ske noget nyt. - For et par år siden besluttede jeg mig for at sadle om. Jeg ville gerne tilbage til det med at beholde gæsten lidt længere end lige til en kold øl og et dejligt stykke smørrebrød, siger Allan Jylov. - Jeg satte en salgsproces i gang og fandt en køber, men hvad skulle jeg så? Jeg så, at man søgte en til stillingen her, søgte den og landede jobbet. Stille og roligt er stedet her krøbet fuldstændig ind under huden på mig. Det er et lækkert sted, som falder godt i spænd med min livsfilosofi om bæredygtighed, økologi og lokale råvarer. Jeg er mega glad for det, siger han og kigger rundt i lokalet, ligesom for at understrege, at det er der en god grund til.

Vi er et dansk badehotel. Det betyder, at vi skal bruge danske råvarer. Det skal selvfølgelig stadig være økologisk, men hvis ikke vi kan få det, så har vi det altså bare ikke. Når vi tager til Italien, vil vi gerne have en lækker risotto milanese med masser af parmesan. På samme måde skal vores gæster kunne spejle sig i det danske køkken, når de besøger os. Allan Lylov, leder vært på Henne Mølle Å Badehotel

Henne Mølle Å Badehotel



Hotellet er tegnet af arkitekten Poul Henningsen i 1935 og opført i 1936.



Da hotellet stod færdigt i 1936 var der endnu ikke indlagt elektricitet. Poul Henningsen kunne altså ikke forsyne værelserne med de lamper, han ellers er så kendt for.



I dag er såvel værelser som hotellets restaurant dog forsynet med adskillige PH-lamper.



Hotellet har åbent til og med 30. november.



Henne Mølle Å Badehotel gør ikke meget væsen af sig i klitlandskabet. Helt som arkitekten Poul Henningsen har tegnet det. Foto: Colin J. Seymour

Mere end blot et badehotel Restauranten, der også fungerer som reception, er i tre niveauer. Holdt i lyst træ og hvidt med blå duge på bordene. Den store, sydvestvendte terrasse er tom, men der sidder et par gæster, som får kaffe og kage i restauranten. Ned fra loftet hænger PH-lamper. Det er jo nu engang ham, der har tegnet hotellet. Han har også designet møblerne. - Stedet har bare den fedeste historie. I dag er det selvfølgelig replikaer, men det er det samme design, siger Allan Jylov. Kort fortalt er historien som følger: Det var søstrene Othilia og Thekla Thorup, der fik idéen om at opføre et badehotel ude på den vestjyske hede. Othilia var kok hos Otto Mønsted i København og forelskede sig i området under en ferie på Henne Strand. Thekla arbejdede som kostumedame på Nørrebro Teater og kendte Poul Henningsen privat. Hun indviede ham i idéen om at skabe et badehotel, og han så muligheden for at skabe et kulturradikalt fristed ved Vesterhavet. Sammen fandt de tre grunden tæt ved Henne Mølle Ås udløb i Vesterhavet, og badehotellet blev opført i 1936. - Der blev først indlagt strøm sidst i 1970'erne. Når man var færdig med at spise, tog man et stearinlys, så man kunne finde over på værelset og tændte sin petroleumslampe. Det er små historier, som er unikke for stedet her, og som vi skal værne om, siger Allan Jylov.

Henne Mølleå Strand Stranden ved Henne Mølleå ligger ved Vesterhavet syd for Blå Flag stranden ved byen Henne og lige ved udløbet af vandløbet Henne Mølleå.



Badevandskvaliteten ved Henne Mølleå Strand har den højeste klassifikation: udmærket.



Der er badestrand omkring 2,7 kilometer nordpå til Henne Strand.



530 meter syd for badestationen er der en strækning på 1400 meter med badeforbud og hvor ophold frarådes. Badeforbuddet skyldes, at der er deponeret kemikalieaffald i Kærgård Plantage som siver ud på stranden.



Syd for strækningen med badeforbuddet kan der igen bades cirka 3,4 kilometer ned til stranden ved Børsmose. Stranden og havbunden udgøres primært af strandsand, men grus og sten kan forekomme.



Stranden er cirka 160-220 meter bred afhængig af høj- eller lavvande. Der er parkeringsplads godt og vel 200 meter fra stranden.



Kilde: Varde Kommune

Henne Mølleå er lige uden for badehotellet og løber hele vejen ned til stranden og ud i Vesterhavet. Det er en god idé at følge åen på nordsiden, ellers skal man krydse den nede på stranden for at komme ud til havet. Foto: Colin J. Seymour

Småt, men godt I dag er der både strøm og bad på værelserne. Sidstnævnte blev lagt ind under en stor renovation i 1990'erne. Der er 22 værelser i alt. 16 af dem har hems og plads til fire gæster. Den typiske gæst er 45-plus med en forkærlighed for design, natur samt ro og fred. - Majoriteten af vores gæster er danskere - 90 procent vil jeg tro. Gennemsnitligt overnatter vores gæster to til tre dage, men vi har også gæster, som er her længere. Her først i sæsonen er det dog mest weekendophold, siger Allan Jylov. - I gamle dage var der kun den ene fløj med værelser. I den anden bygning lå der et lager og et keramikværksted og sådan noget. Det er senere blevet inddraget til værelser, fortsætter han. Jeg tager min nøgle og går over på værelset. Nummer 25. I den gamle fløj. Værelset er sandt at sige ikke særlig stort. Enkelt indrettet, holdt i blåt og hvidt. Her er alt, hvad jeg har brug for. Et fint bad og toilet, et par lænestole, på reolen er der et par knaldromaner og på det lille kaffebord en bog om Poul Henningsen. Der er et skrivebord, som jeg kan sidde og arbejde ved på en skammel. Og naturligvis en seng. Skal jeg endelig se Champions League-semifinalen, er der en opholdsstue med fjernsyn og de nødvendige kanaler. Jeg har et par timer inden aftensmaden og beslutter mig for at besigtige stranden. Lige uden for hotellet snor Henne Mølleå sig gennem klitlandskabet. Jeg går over broen og følger nordsiden af åen ned til Vesterhavet. Der er ikke mange på stranden, og det eneste, der bryder igennem vindens susen og bølgernes brusen, er skrig fra en ensom måge. Jeg går en lille tur langs stranden, smider et par sten i havet, danser lidt med bølgerne og beslutter mig for at vende tilbage til varmen på mit værelse.

Den nye vært på Henne Mølle Å Badehotel, 52-årige Allan Jylov, har mange års efaring inden for restaurationsbranchen. Da han fyldte 40 år, følte han dog, at der skulle ske noget nyt. Han tog til London og var frivillig i seks uger under Heston Blumenthal på The Fat Duck, som på det tidspunkt var en af verdens bedste restauranter. Foto: Colin J. Seymour

Det enkle Turen har givet appetit. Menuen på Henne Mølle Å Badehotel er, som selve hotellet, enkel og til at forstå. - Det første, der faldt mig ind, da jeg startede her, var enkeltheden. Kigger man på stedet, er det jo simpelt. Det er enormt stringent. Den enkelthed skal også skinne igennem i vores mad og vin. Det gælder også vores morgenmad, som er med friskbagt brød og hjemmelavet pålæg, siger Allan Jylov: - Vi har en tostjernet Michelin-restaurant lige nede ad vejen, men det er slet ikke det, vi skal. Vi er et dansk badehotel. Det betyder, at vi skal bruge danske råvarer. Det skal selvfølgelig stadig være økologisk, men hvis ikke vi kan få det, så har vi det altså bare ikke. Når vi tager til Italien, vil vi gerne have en lækker risotto milanese med masser af parmesan. På samme måde skal vores gæster kunne spejle sig i det danske køkken, når de besøger os. En efter en kommer retterne på bordet. Vi er ved Vesterhavet, og der er naturligvis masser af fisk og skaldyr: østers, kammusling, jomfruhummer, hvide asparges med stenbiderrogn, mørksej med nye kartofler. Det er muligt, at maden ikke kan måle sig med den på Henne Kirkeby Kro - jeg har aldrig spist der - men alle retterne på Henne Mølle Å badehotel er veludførte og serveret med velvalgte vine. Efter en kop kaffe og lidt sødt er det tid til at gå til ro. Mæt, glad og sanseligt stimuleret.

Henne Mølle Å Badehotel gør en dyd ud af, at det er et dansk badehotel. Især i forhold til maden. Næsten alle råvarer er lokale og økologiske. Foto: Colin J. Seymour

Møblerne og lamperne i den lyse og hyggelige restaurant er alle reproduktioner af Poul Henningsens design. Foto: Colin J. Seymour

Værelserne på Henne Mølle Å badehotel er små, men smarte og har alt det, man har brug for. Foto: Colin J. Seymour

På en varm sommeraften er den sydvendte terrasse ofte fyldt op med gæster. Foto: Colin J. Seymour

Detajle fra terrassen. Man er jo ved Vesterhavet. Foto: Colin J. Seymour

Sand og blå er de farver, der bedst skildrer Vesterhavet, derfor er Henne Mølle Å Badehotels facade holdt i lignende nuancer. Foto: Colin J Seymour.

Henne Mølleå Strand ligger mellem Børsmose mod syd og Henne Strand mod nord. Foto: Colin J. Seymour

Friskfanget østers med brændt citon, skalotteløg, rød skovsyre og orangestøv. Foto: Colin J. Seymour

En bid af foråret: Hvide asparges kogt i en emulsion med ramsløg, små nordsørejer lidt citronmayo og en mousseline lavet på creme fraiche og stenbiderrogn. Friskhed og fedme. Sødme og syre. Foto: Colin J. Seymour

Rimmet, brændt jomfruhummer med avocadocreme, tørret lime og karse. Enkelt og delikat. Foto: Colin J. Seymour

Perfekt stegt kammusling med en crudités af af ærter og kinaradisse, porrestøv og vinaigrette på æbleeddike. Igen elegant og enkelt. Foto: Colin J. Seymour

Smørstegt mørksej på dampede grønne asparges, gulerodspuré og sauce nagé serveret med nye kartofler. Meget mere dansk bliver det ikke. Foto: Colin J. Seymour