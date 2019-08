Hej Google, jeg er hjemme

Bang og Olufsen har indrettet et hjem, hvor den nyeste teknologi og B&O-produkternes overlegne lyd følger dig, hvorhen du går. Det er både praktisk og bekvemt, endda til tider overvældende smart, når pladeafspilleren fra 90'erne spiller jazz, fordi vi taler til den. Men er vi virkelig så dovne, at vi ikke gider vende pladen selv?

Han har inviteret indenfor i Beohome, der er en komplet lejlighed indrettet og installeret med talestyring, skjulte sensorer og sammenkobling af musik, tv, lys, gardiner, køkkenets hvidevarer, toilettets bræt, og hvad man ellers finder på at have af teknologi. Det er Bang og Olufsens bud på fremtidens hjem eller rettere sagt nutidens, for der er intet i B&Os smarte hjem, der ikke er standardprodukter, som enhver - med pionerånden og bankbogen i orden - kunne gå ud og købe i dag.

- Det er sådan, det kunne være at komme hjem. Huset er mørkt, gardinerne er trukket for, men når man åbner døren, og siger hej, bliver man taget imod med lys, der tænder, gardiner, der åbner, og måske begynder musikken at spille, hvis det er det, man vil have, der skal ske, siger Brian Bjørn Hansen.

" Okay, Google, play music ", siger Brian Bjørn Hansen, senior business manager i Bang og Olufsen, rettet mod væggen, og Google svarer lidt afslørende, at den finder hans favoritmusik, inden der kommer disko-toner ud af den kostbare, kunstneriske højttaler.

" Welcome home. Adjusting lights and shades to your liking," siger højttaleren på væggen.

Ved at tale ud i rummet, kan man få fjernsynet til at tænde, finde Netflix og afspille "House of Cards", mens man bliver siddende i sofaen uden at røre en fjernbetjening. Samtidig dæmpes lyset og gardinerne kører ned, så man ikke får genskin i skærmen. Foto: Johan Gadegaard

Fortiden i fremtiden

I snart 100 år har Struer-virksomheden Bang og Olufsen produceret high-end musiksystemer, højttalere og fjernsyn. Det er især den exceptionelle lyd og det klassiske design, der har gjort den vestjyske virksomhed verdensomspændende.

Undervejs har B&O sat nye designstandarder for cd-afspillere, pladespillere og ikke mindst højttalere, men de har også ofte være kritiseret for ikke at følge med trends, tiden og teknologien. En valid pointe, for når man betaler flere 10.000'er af kroner for deres produkter, bør de være langtidsholdbare. Men det viser de sig måske at være i overraskende grad.

For mens Beohome viser, at B&O har taget et langt skridt ind i fremtiden, udstiller det også, at produkter helt tilbage fra 80'erne var skruet ganske fremsynet sammen.

"Okay, Google, turntable", siger Brian Bjørn Hansen til den diskospillende maskine, inden han vender sig mod os.

- Herover har vi et ældre produkt: en Beogram 7000. Den kan virke lidt ude af kontekst i et smart hjem. For der var ikke noget, der hed talestyring i starten af 90'erne, hvor den blev produceret. Men allerede i 1982 lavede vi beolinksystemet, hvor vores produkter kunne kobles sammen. Den teknologi kan man bruge i dag, hvis man vil have gavn af de nye teknologier, selv om man har lidt ældre produkter. Det eneste, man skal bruge, er en boks, der konverterer fra det gamle beolinksystem til det nyeste, forklarer Brian Bjørn Hansen.

Jazzen fra pladeafspilleren følger os ud i køkkenet, hvor nye højttalere tager over og sørger for lyd hele vejen rundt. Med et strøg på en trådløs højttaler skifter Brian Bjørn Hansen nummer på pladen, får pickuppen til at løfte sig og køre videre til næste rille. Og sådan er der små detaljer af opsigtsvækkende bekvemmelighed hele vejen rundt i hjemmet.