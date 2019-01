Haven: Vinterhaven behøver ikke være kedelig

Her midt på vinteren er den blomstrende, frodige have væk, og tilbage står haven nøgen. Det lyder noget kedeligt, men haven behøver bestemt ikke at ligge bar og trist hen i årets koldeste måneder. Ofte anlægges haver så de tager sig smukt ud med blomstrende planter fra tidlig forår til sen efterår. Man kan nemt komme til at glemme, at haven også kan tage sig smukt ud om vinteren. Her er det mest strukturerne og havens store linjer, man ser. De nøgne træer, formklippede stedsegrønne buske, frøstande og stensætninger er noget af det, der kan danne blikfang og give haven dens særpræg i de kolde måneder.

Helle Troelsen har gravet den 3200 kvadratmeter store have uden hjælp fra maskiner. Hun har selv planlagt og anlagt alt i haven siden 2012. Haven er under stadig udvikling. Den ligger i landsbyen Troense på øen Tåsinge i Det Sydfynske Øhav. I 2018 startede hun virksomheden Troensehaven, hvor hun tilbyder havedesign, konsulenthjælp og foredrag. Hun kombinerer også sin tidligere profession som leder inden for både private og offentlige organisationer med havearbejdet og holder kurser om ledelse fra haven. Også i 2018 udkom bogen "Haven i Troense" med fotograf Stuart McIntyres billeder, hvor han sammen med Karen Syberg har fulgt haven et års tid.I sommerhalvåret er Troensehaven åben en gang om måneden gennem Haveselskabet. Læs mere på troensehaven.dk.

Troensehaven er opdelt i flere adskilte haverum med vidt forskellige stemninger og udtryk, både sommer og vinter. Der er små haverum, hvor farver og detaljer skal træde tydeligere frem, for her er man tæt på.

Haven er forholdsvis nyanlagt, og der er kontinuerligt nye projekter i støbeskeen, som skal være med til at give haven mere karakter. For det er nu, at man kan gå derud og beskue og lægge planer. Det kræver nemlig særlig planlægning, hvis haven skal byde på visuelle oplevelser året rundt, også om vinteren.

Haverummene

I haverummene tæt på huset er der mest struktur, former og farver i bede. Hvor det i sommerperioden var blomster og blade der dominerede, er det i vinterperioden de lave formklippede buksbomhække som skaber farve og struktur. Jeg har lavet små kvadratiske bede både foran indgangspartiet og i en lille kvadratisk have syd for huset. Her blev der i efteråret plantet paradisæbletræer til at danne skygge i sommerperioden og tilføre haven farve og føde til fuglene om vinteren. Derfor valgte jeg at plante paradisæbletræer.

Midt i haven er der det åbne og lyse haverum anlagt som prydhave. Her kan man om vinteren overskue det hele på en gang. Her er store staudebede, hvor bedenes former, buske og prydtræernes karakteristika kommer smukt til syne. Når jeg vælger prydtræer til denne del af haven, så kigger jeg ikke alene på bladenes farver og form, som de tager sig ud om sommeren. Om vinteren er det stammerne og grenenes farver der træder tydeligt frem. Jeg er særlig glad for Koralbarklønnen, Acer palmatum "Sangokaku", med de røde grene, der lyser smukt op i prydhaven. Jeg har også plantet Tibetansk kirsebær, Prunus serrula der har flot kobberfarvet bark, og en Rødnervet løn, Acer rufinerve med smukke grønne og hvide striber på barken. Alle tre træer er velegnede til små haver og til at stå i bede sammen med andre planter.