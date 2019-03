Haven: Vintergækkerne synger på sidste vers

Da jeg var barn, var det mest pigerne, der lavede gækkebreve, men jeg prøvede også. Mest arbejdede jeg med at lave nye, sjældne sorter ved at komme vintergækkerne i vand med lidt frugtfarve og nogle gange blæk, der gav dem helt andre farver.

Ikke nok med det. De tilbød også et lille kursus i at lave gækkebreve. Det kunne jo bidrage med lidt ny inspiration også til læserne. Det skulle i øvrigt vise sig, at jeg ikke var den eneste, der tog over broen, og kørte 220 kilometer hver vej for at se på vintergækker. Flere tusinder besøgte Spiren, også busselskaber fra Sverige. Det var en dag for samlere med vintergækker fra en tyver og til mere end 500 kroner stykket.

Egentlig ville jeg have skrevet om vintergækkerne, inden blomsterne langsomt forsvandt. Der er dog stadig gækker i haven, mens de tidligste er i gang med at tanke ny næring til næste år, men før jeg gik til tasterne, opdagede jeg, at gartneriet Spiren i Skælskør havde vintergækkesalg med sjældne vintergækker her sidst i februar.

Vintergækkens latinske navn Galanthus betyder mælk, og nivalis betyder hvid.Vintergækker er de senere år kommet i høj kurs. I England holder det kendte haveselskab Royal Horticultural Society hvert år midt i februar et særligt show med workshop og udstilling af vintergækker. Gartneriet Spiren i Skælskør har vintergækkearrangement hvert år sidst i februar. Gartneriet er også kendt for sin enestående samling af Helleborus. Dorotealiljer omtales af mange som vintergækker, men det er ikke vintergækker, selv om de er nært beslægtet med dem. Dens latinske navn er Leucojum vernum, mens alle vintergækker hedder Galanthus nivalis. Galanthus nivalis vokser vildt i skove i det sydlige Europa, og planten er af samme familie som amaryllis. Familien tæller også andre kendisser som påske- og pinseliljer. Dorotealiljerne sætter i modsætning til vintergækker kun få sideløg, men de har lettere ved at sprede sig ved frø, end vintergækkerne har. Dorthealiljer kan forveksles med dobbelte vintergækker. Forskellen er, at dorthealiljen har seks lige store kronblade, hvor dobbelte vintergækker har store og små kronblade. Dorthealiljen har også en grøn eller gul plet i spidsen af hvert kronblad. Den kommer lidt senere end vintergæk nemlig i marts.Kunstig sortDu kan også lave din egen snydesort. Måske kender du det lille trick med at farve vintergækker. Pluk nogle vintergækker og sæt dem i vand med en lille smule konditorfarve i vandet. Blå er bedst. I løbet af et lille døgn er farven vandret op i blomsten.

Gammel skik

Skikken med gækkebreve er dansk og går helt tilbage til 1770, hvor det første kendte gækkebrev blev sendt af sted. Datoen var 18. april, og det er stadig kun os danskere, der bruger traditionen.

Godt at vide, at nogle stadig holder fast i traditioner i en tid, hvor vi oversvømmes med de amerikanske af slagsen. Måske også godt for postvæsenet, der klager over, at folk i højere grad sender e-mails end rigtige breve. Med et brev skal man ikke på nettet og lave falske profiler.

Gækkebreve er fra en tid, hvor karle og piger lavede gæk med hinanden. Allerede i 1600-tallet gækkede man en person, det vil sige narrede, ved at plukke en vintergæk og gemme den i sin hule hånd for på en eller anden måde at narre blomsten ind i en anden persons hånd samtidig med, at man sagde "sommergæk", der var vintergækkens oprindelige navn.

Den person, der så havde fået vintergækken, var gækket og kunne kun redde sig ud af situationen ved at gække tilbage igen. Hvis ikke det lykkedes, var man "gæk", det vil sige nar i et helt år. Gækkebrevene kom lidt senere og blev formodentligt anvendt til små frierier.

Hvis en mand sendte et gækkebrev til en kvinde, var hun hans "gæk til ære" indtil sommer. Man ved ikke, hvad "at være til ære" vil sige, men man antager, at det var noget positivt.

De oprindelige gækkebreve var underskrevet af afsenderen, da meningen blot var at gække og ikke at gætte. Fra 1800-tallet ændrede skikken sig langsomt til den, vi kender i dag, hvor man underskriver sit navn med prikker. Gætter man ikke afsenderen, koster det et påskeæg, når det til sin tid bliver påske. Man kan altså roligt sende brevet, når vintergækkerne er der, for så senere at glæde sig til påskeægget.