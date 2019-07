Haven: Tjørn med spind

! Hej Conny. Her er brug for en spinddoktor. Jeg er sikker på, at der er spindemøl. De laver et spind som en edderkop. Prøv at gå helt tæt på, så ser du et utal af små larver i spindet. I så fald æder de løs af bladene. Larven spinder hele tiden en tråd efter sig som en beskyttelse.

Den gode nyhed er, at tjørnen overlever, selv om den bliver totalt rippet. Når larverne forpupper sig efter 14 dage, sætter tjørnen nye blade. Det gælder om at slå det tætte spind i stykker. Det kan man gøre med en haveslange eller kost. Så dratter larverne ned og ædes af fugle.

Med venlig hilsen Lars Lund