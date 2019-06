Boligen til humlebien er nem at lave og lige så sjov at have i haven som en kasse til fugle. Indgangshullet behøver nødvendigvis ikke at være langt, men nogle humlebier foretrækker en form for entre for at ville bebo boligen. Foto: Grøn Kommunikation

Det er så lidt, der skal til for at få mere liv i haven, og man behøver ikke nødvendigvis at have en bunke med kvas og ukrudt i et hjørne af haven for at få fuglefløjt, vilde fredelige bier eller store humlebasser.

Fuglefløjt er skønt, men summen af bier gør mig faktisk mindst lige så glad. I mange år har jeg haft flere insekthoteller, som de kaldes, men også et specielt humlebo. Nu har jeg også bygget mig et hjem til de vilde bier. De fleste af os har fuglekasser i haven. Færre har et insekthotel og endnu færre har et sted til humlebien eller et bo, hvor den vilde bi kan finde en plads til sit afkom. Det er en af årsagerne til, at bierne er i tilbagegang, men selvfølgelig ikke den vigtigste. Tilbagegangen skyldes først og fremmest, at der bliver mindre af den natur, som var. Vi opdyrker jorden, og de planter, vi vælger at dyrke, er ikke de vilde biers eller humlebiens foretrukne. Samtidig har de vilde bier og humlebierne vanskeligt ved at finde steder, de kan bygge reder. Heldigvis er det i modsætning til de store klimaspørgsmål forholdsvis nemt at rette op på. Flere steder ser man da også landmænd lave en rende af vilde blomster langs marken til den mangfoldige skare af bier, vi har.

Sådan lokker du humlebien i hus Byg et humlebo og stil det på nogle mursten, så det er over jorden. Stil boet lunt og tørt, helst ved nogle blomster og ikke mod syd. Indgangen må meget gerne være et rør, som bien først skal igennem.I april og maj er de humlebier, du ser, helt sikkert dronninger. Fang en med en ketcher og list hende over i et glas.



Har hun pollen på fødderne, har hun allerede et bo, og så må du finde en anden.



Sæt hende et par timer på køl i køleskabet, så falder hun til ro.



Put hende ind i din redekasse og sæt en prop i indgangshullet. Fjern proppen efter et par dage.



Flyver hun nu ud og ind af dit bo, har hun godkendt den nye bolig.



Æggene lægges sammen med noget pollen og klækkes efter tre-fire uger.



Hvis du ikke har lyst til selv at bygge et bo, kan det købes færdigt.

Et insektholet rummer ofte bolig for forskellige insekter, men det mest ideelle for vilde bier er, at de får deres helt egen bolig. Den er nem at lave. Brug hårdt træ som ask, ahorn eller bøg og ikke nåletræ. Nåletræ er uegnet, fordi træfibrene kan rejse sig. Hullerne bores 10 gange dybere end borets diameter. Brug gerne bor fra to millimeter og op til ti. Foto: Grøn Kommunikation

Kend en bi Jeg er af den overbevisning, at jo mere vi ved om de insekter, vi har omkring os, jo bedre passer vi på dem. Vi kan ikke lide de sorte biller, de får straks et hårdt tryk med træskoen, men er billen i en rød frakke med prikker, er den ok. De sorte biller er oftest rovbiler, og de hjælper os i haven med at tage de insekter, der æder af vores afgrøder. Jeg har i mange år haft honningbier i bistader, og honningbien er den bi, vi bedst kender. Den vilde bis liv er meget forskellig fra honningbiens. I alt har vi små 300 arter af bier i Danmark, og honningbien er bare en af disse. Honningbien lever i store samfund med over 50.000 i et bistade. De vilde bier lever som singler, og deres bo er et enkeltværelse. For nogle af arterne er det et lille hul i et træ, en sprække i en mur, og for de fleste er det i udgravede gange nede i jorden og helst et sted, hvor der er tørt og ikke fugtigt. De spiser den honning, de henter i blomsterne, og gemmer den ikke. De skal blot bruge lidt mad for at producere æg, som de lægger enkeltvis i jordgange eller i de hjem af tynde bambusrør, vi laver til dem i et bibo. Når sommeren er forbi, og så snart den enkelte bi har lagt sine gennemsnitlige 20 æg, dør den vilde bi. Den overlever ikke som honningbien. Dens liv er slut, men æggene klækkes og bliver larver, nogle når også at blive en ny bi, inden vinteren kommer. Larven eller den nye bi gemmer sig til næste sommer. Af sit ophav har den fået en lille madpakke af honning og pollen med.

Det kan du gøre i haven nu Beskær vin: Vinen i drivhuset vokser, og det går stærkt. Klip de nye skud efter andet blad efter en klase. Husk også at nippe tomater i bladhjørnerne.Gåsebiller: Er på vingerne i juni. Er du meget plaget, kan du vande med nematoder. Et trick er også at sætte hvide flade tallerkner - dog med kant - ud med vand på plænen. De vil fange mange af billerne. Sørg også for, at græsset er godt vandet. Gåsebiller foretrækker tør jord.



Nip stauder og roser: Er rosernes blomster gået i stå, så nip dem af. Nogle sorter går i stå, når blomsten får for meget vand. Nip alle visne blomster af stauder, så kommer der nye.

Humlebien er en flittig bestøver. Kun dronningen fra et bo overlever vinteren. Foto: Grøn Kommunikation

Tapetserede vægge De bier, der har deres æg i fugerne i en mur, lukker hullet til med ler eller vådt sand. En anden art af bier er bladskærebierne. De skærer små bladstykker af glatte blade med deres kæber, ruller bladet sammen, flyver hjem med det og bruger det til at "tapetsere" redens vægge. Humlebien lever heller ikke i store kolonier, men foretrækker dog at leve sammen med andre. Et bo har meget sjældent over 500 individer. Kun den befrugtede dronning overlever vinteren. Hun finder et sted, hvor der helst ingen frost er. Det kan være i noget isolering, i mos eller mellem sten. I foråret flyver hun ud og finder måske en gammel muserede, et hul i en isoleret garage eller skur. Her danner hun sin egen familie. Humlebien er den art af bier, jeg har mange af i min have, og som jeg er rigtig glad for at have. Den bestøver tomaterne, frugttræer, buske og mange af køkkenurterne. Derfor har jeg lavet et bo. Det er en firkantet kasse med bund og tag. På toppen af kassen har jeg lagt et stykke gennemsigtig glas og på glasset et løst tag, så der er mørkt. Når jeg letter taget, kan jeg gennem glasset se ned i boet. Humlebien vil ikke nøjes med en etværelses. Derfor har jeg lavet en skillevæg i rummet, og et hul i væggen, så der er åben dør mellem de to rum. Ynglekammeret, gerne med en gammel muserede, er i det bagerste rum. For at lokke humlebien ind i den nye lejlighed lægger jeg en kapsel med honning blandet op med vand i forkammeret. Herudover en blomstrende handrakel fra pil. Det er nemlig som at få blomster, når man flytter ind i sin nye bolig.

Det helt store insekthotel er en hel væg med plads til alle former for insekter. Foto: Grøn Kommunikation

De vilde bier er i kraftig tilbagegang, men det er rimelig let at gøre betingelserne for dem langt bedre. Foto: Grøn Kommunikation

Biboligen skal hænge et stykke over jorden og meget gerne, hvor der er tørt for eksempel under et udhæng og helst mod sydøst. Foto: Grøn Kommunikation