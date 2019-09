Haven: Søger du berømmelse, så lav dit eget æbletræ

Lige nu bugner det med frø af alle mulige slags - er du energisk, kan du samle mange forskellige frø og helt slippe for at købe nye til næste år.

Planter kan formeres på et utal af måder. Så mange, at man et eller andet sted tænker, at det da er godt, at det kun er planter, det gælder. Tænk den tanke, at man mistede en stump finger, og så plantede den i jorden, hvorefter der kom en tro kopi af en selv. Det er da uhyggeligt.

Sådan er det med en stor del af de planter, der er uden for vinduet. Formeringsmetoden kaldes ukønnet eller vegetativ formering.

Her er planterne i stand til at danne det, der i botanikkens verden kaldes adventive celler, hvilket betyder organer, der kommer nye steder. Det kunne for eksempel være et blad, der pludselig danner rødder, der igen sætter stængler og nye blade.

Netop nu er jeg i gang med både at høste frø og lave nye planter ved vegetativ formering. De nye planter, der kommer, ved jeg ikke altid, hvad jeg skal bruge til, for jeg har så mange i haven, at der ikke er plads til mere. Jeg kan bare ikke lade være, måske er det, fordi folk bliver oprigtigt glade, når jeg kommer med en ny plante som gave.