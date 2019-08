Haven: Op og stå - dybt at falde

I den sidste af tre artikler om at gøre haven nemmere fortæller Lars Lund om sine egne projekter.

At gøre havearbejdet nemmere, uden at haven bliver kedelig, kan jeg ud fra adskillige mails læse, har optaget mange læsere. I dette sidste afsnit om omlægning af haven - før du ikke længere kan kravle rundt på dine knæ - vil jeg fortælle, hvad jeg selv har gjort for at gøre min have lettere. Faktisk synes jeg ikke, jeg har gjort ret meget, selv om jeg har alderen til det, men nu er jeg også så heldig at have en kone, der er yngre end mig, ja et helt år yngre. Tilmed har hun fået to nye knæ, så det er med at bruge dem. Den slags er jo ret kostbare og skal ikke hvile på laurbærrene. Vores knap 1.000 kvadratmeter store have er rimelig nem at gå til, men der er dog ting, jeg skal arbejde med at finde nogle mere holdbare løsninger på. Det er, når vi om sommeren og foråret rejser væk i lidt længere perioder, problemerne opstår. Vi har sommerhus og rejser meget, og det giver mange udfordringer. De traditionelle, mere almindelige opgaver uden for ferie er ukrudt, et par høje frugttræer og nogle år, som i år, dræbersnegle. Når vi ikke er hjemme i længere tid, er det klart krukkerne og drivhuset, der kan være problematisk. Haven er konstant under forandring. Noget bliver for højt, andet gror ikke som forventet, og nye behov opstår. I de seneste 15 år har vores have bestået af græsplæne, der løber i tre åbne rum skabt med bøgehække. Hækkenes højde veksler mellem 60 cm og 1,75 cm. Ellers er det roser, stauder, rododendron, frugttræer, en del belægning med klinker og et drivhus, der sammen udgør haven. Tidligere udgjorde køkkenhaven halvdelen af min have. Præcis den halvdel blev udskiftet med rododendron, hortensia, roser og stauder. Det nye bed har gjort haven betydeligt nemmere.

Det kan du gøre i haven nu Nyt græs: Der er varme og fugt i jorden i august. Det betyder, at en ny græsplæne med fordel kan sås nu. Også bare pletter udbedres nu.Bær beskæres: Beskær bærbuske. Hindbær, der har båret, skæres helt ned. Solbær og ribs, tynd ud og fjern de mørkeste og dermed ældste grene.



Hold øje med vin: Fjern alle druer, der begynder at danne mug eller tørrer ind.

En have er i konstant forvandling. Sidst røg køkkenhaven på hele dette område og i stedet kom klinker og staudebede. Grøn Kommunikation

Ud og ind med køkkenhaven I 2018 og 2019 har jeg dog langsomt genetableret køkkenhave med klinker på noget af arealet, men i meget mindre grad. Den er kommet i højbedskasser. I år udvidede jeg med kål i et mindre hjørne af haven. De kom ikke i højbede. Jeg fik til dels afvæbnet dræbersneglene, så de ikke åd de små kålplanter, inden de blev store. Det lykkedes til dels. Kålene voksede og fik godt fat, men det har også krævet en daglig runde med dræbersaksen gennem hele foråret og sommeren. Og så gik det selvfølgelig helt galt under ferien. Diverse snegle havde gjort rigelig kål på kålene, og kålormene var begyndt deres hærgen. Både orm og snegle har dog undgået de røde grønkål. Skal jeg have kål igen, bliver det med et rigtigt sneglehegn og net over kålplanterne i sommerfuglenes flyvetid. I øvrigt kom der midt i august også nogle kraftige vinde, så mange af kålplanterne blev lagt ned og måtte genrejses og støttes med bambuspinde. Selv om det er endog meget dejligt at høste egne grøntsager, bliver det nok den del, jeg igen slipper, hvis haven skal være nemmere.

Når faste bede skal passes, er et automatisk vandur med en siveslange er godt hjælpemiddel, når man er på ferie. Grøn Kommunikation

Invaderet af skvalderkål Ukrudt flyver altid over hækken eller kravler under den. Et stort bed med stauder blev for år tilbage i den grad invaderet af skvalderkål. Bedet blev total renset. Skvalderkålene kom igen, og efter mindst 20 års kamp nedlagde jeg staudebedet og såede græs. Det har jeg aldrig fortrudt. I stedet blev det tidligere omtalte rosen- og staudebed etableret, hvor der før var køkkenhave. Ukrudt har jeg i dag stort set kun i klinkefugerne, og det klares med gasbrænderen hver 14. dag. Jeg er vild med højder og er det, man kalder dumdristig. Jeg bevæger mig ud på farlige klippeskråninger uden frygt. Når det gælder stiger, kan jeg mærke en ændring. Her vil jeg være 110 procent sikker på, at stigen står solidt, og jeg vælger i dag stort set altid en trappestige. Normalt har jeg ikke træsko på, men vælger sko, jeg føler, er bundet fast til mine fødder. Høje stiger bruges, når vinduerne skal pudses. Det job har en vinduespudser overtaget. I haven bruges stiger, når frugttræerne skal beskæres, også selv om jeg har en lang saks, der kan beskære en del fra jorden. Langsomt er jeg ved at vænne træerne til, at de skal være mindre, så de beskæres i højden. Det er ikke så meget for frugtens skyld, men mere for, at de ikke skal skygge for meget i haven. I mit valg af nye træer sætter jeg nu meget mere fokus på, hvor høje de bliver. Nye træer kommer oftest, hvor gamle er fældet.

Haven behøver ikke at blive kedeligere, fordi den gøres letter. Små rum letter og hygger. Grøn Kommunikation

Krukker Krukker og drivhus er nok havens eller mit største problem. Vi har rigtig mange planter i krukker, og de skal vandes. Til daglig er det hyggeligt, men i sommerperioden trækker jeg for meget på gode naboer. Antallet af krukker skal simpelthen skæres ned. Det er lidt det samme med drivhuset. Det bliver gradvist mere og mere driverhus. Tomaterne gror nu ude i det fri og i et bed. Kan de ikke klare sig selv, så må de selv om det, men det kan de sagtens. Vanskeligere er det med agurkerne, så de er droppet, når vi tager i sommerhuset, og hvis naboen vil passe dem, er de hendes. Vinen klarer sig selv. Herudover har jeg flere citrus og oliven, der flyttes ud i det fri. Jeg har etableret et drypvandingsanlæg eller sætter dem tæt, så der kan placeres en siveslange med tilkoblet vandingsur. Uret åbner og lukker for vandet, så der kan vandes lidt morgen og aften, uden jeg behøver at være hjemme. Jeg har nu lavet et stort kar med dræn. Næste år tages de op af potterne og flyttes hertil, så er det nemmere at bruge siveslangen, uden at der går vand til spilde.

Mange krukker små, gør en stor å, og der skal vandes konstant, når man har drivhus og samtidig mange krukker. Grøn Kommunikation

Køkkenhaven er blevet til små højbede med minidrivhus over. I taget er vinduerne taget af om sommeren og ved høst. Grøn Kommunikation

Kålhaven er en kæmpe udfordring, vind, snegle og kålorme er store konkurrenter. De røde grønkål, er der dog ingen andre der vil have. Grøn Kommunikation

Ukrudt bliver meget skuffet, når det får en omgang med skuffejernet. Grøn Kommunikation