Haven: Når jeg bliver gammel

Skærehaven er blevet populær, og det gælder om at have et godt varieret udbud af stauder, der afløser hinanden fra forår til efterår. Foto: Grøn Kommunikation

Tænk, om man blot kunne sidde på en bænk og nyde haven!

Da nogle af mine gode venner for år tilbage flyttede fra Mårslet syd for Aarhus til Odense, ringede de til mig for at høre, om jeg kunne hjælpe dem med nogle forslag til indretning af deres have. Den skulle gerne være så vedligeholdelsesfri som muligt. De havde forestillet sig plæne over hele haven og nogle krukker, men måske var det lidt for tamt. Det var før plænerobotternes tid, og har man ikke robot eller en plæne, der er egnet til robotten, er det jo sådan, at en plæne måske er det, der kræver mest vedligeholdelse. Den skal i al fald slås ca. 40 gange om året, gødes et par gange, og hvis der er tørke, skal den vandes, hvis den skal være grøn. Krukker kræver også en del arbejde. Men et staudebed foreslog jeg. Når først det er etableret - og indrømmet det kan godt tage et par år - kræver det hverken daglig eller ugentlig vedligeholdelse. Den var de med på.

Blomster i efterårshumør Såning: Skal du gøre det så let for sig selv som muligt, kan det være en god ide i forhold til sommerblomsterne at vælge de blomster ud, der ikke kræver, at de skal forkultiveres, men kan sås direkte på stedet. Husk ikke at så for tæt, og sker det, tynd ud. Store planter skal have mere afstand end små.Etårige: Blandt de etårige er det især stolt kavaler, frøkenhat, løvemund og tidligt på sommeren også kongekommen. Andre gode bud er Irlands klokke og jomfru i det grønne, kæmpe-jernurt. Den sidste er her i landet etårig, men sår sig selv.



Toårige: Blandt de toårige er de mest populære studenternellike, sibirsk valmue og levkøj, vild gulerod.



Efterårsstauder: Russisk salvie, løvefod, høstanemone, purpursolhat, høstasters, gul solhat, Helenium - solbrud, hjortetrøst, kertepileurt, duehoved, sølvlys, oktobermargerit, sankthansurt, guernseylilje, gyldenris, solbrud, kvæsurt, mandstro, lammeøre, staudesolsikke, stjerneskærm.



Græsser: Hirse (ligner fjerbuske), hjertegræs, lampepudsergræs.



Løg: Blandt løgplanterne er prydløg en sikker vinder, både med blomst og frøstande, og blandt græsserne er det hjertegræs.

Skærmplanter gør sig altid godt i en buket, så det er uundværligt i havens staudeparti. Foto: Grøn Kommunikation

Borebisserne Et andet problem var, at de stort set ikke kunne komme i jorden med en spade. De havde opgivet at plante hæk og overvejede et plankeværk, men pæle kunne de heller ikke få i jorden. Jorden var som beton. Det måtte jeg se på, så jeg tilbød selvfølgelig mine gode venner hjælp. Jeg har en kraftig entreprenørspade, og den kan løsne den hårde traktosejord, som de havde. Det kunne den så bare ikke. I stedet lejede vi et pælebor med benzinmotor, og så snart det blev sat i jorden og drejede rundt, drejede vi med, så hård var jorden. Det lykkedes dog at få plantet hæk og stauder, hul efter hul. Siden er mine venner flyttet til Nordborg. De opgav simpelthen det vedligeholdelsesfri staudebed og haven som helhed. Nu har de kun græs, og robotten klarer arbejdet. En anden af mine gode venner havde hus på landet. Hun ville gerne have køkkenhave, men opgav også at få jorden til at makke ret, så hun valgte at sætte halmballer direkte på jorden og plante i dem. Det blev en succes.

Det kan du gøre i haven nu Vinen begynder at modne. Mange har overflod i år, men det giver mulighed for at lave en lækker saft.Pluk de første æbler og spis dem lige fra træet. De er sjældent egnet til at blive gemt.



Sæt hvidløg klar til høst næste år.

Solbrud er en af de skønneste stauder i haven og fås i flere forskellige farver. Foto: Grøn Kommunikation

Den dårlige samvittighed Problemet med at holde haven er velkendt både blandt unge og ældre. For ældre handler det meget om ens fysiske formåen. Haven er måske den del, der gør livet dejligt, men samtidig gør det lidt surt, og når det bliver for surt, så flytter man fra det, man holder allermest af, men som giver dårlig samvittighed. Man ender i en lille lejlighed, i heldigste fald med en lille algebelagt fliseterrasse. De små terrasser får altid alger, fordi der er et plankeværk, der skal beskytte lidt for naboindkig.

En buket, hvad enten den er fra haven eller grøftekanen, vækker altid glæde. Foto: Grøn Kommunikation

Dæmp ambitionen Sådan behøver det ikke at være. I denne og især i næste uges artikel vil jeg derfor sætte fokus på, hvad jeg kalder "skru ambitionerne lidt ned". Ganske enkelt: Hvordan får jeg en nemmere have. Det er ikke mindst en trofast læser, Alice Andersen, der har inspireret mig. Hun har nemlig skrevet til mig. Urtehaven er skøn, men kræver en del arbejde. Alice er 84 år og har derfor valgt at nedlægge sin urtehave for at omdanne den til en skærehave, så hun kan plukke blomster i de senere måneder af havesæsonen. Hun spørger, om jeg ikke kan lave en artikel om efterårsblomstrende stauder. Alice kan huske, at der var noget, der hed vinterasters, (og det er der under lidt forskellige navne og forskellige sorter som f.eks. sommerens sidste farvel), men hvad er der ellers, man kan nyde af blomster i efteråret? Alices pointe er, at hun gerne vil blive i sin have og sit hus så længe som muligt, så haven skal være nemmere.

Mandstro er elsket blandt blomsterbinderne. Navnet er kommet af man engang antog, at roden styrkede manddomskraften. Foto: Grøn Kommunikation

Plukke, plukke blomster Skærehave er et forholdsvist nyt udtryk, men lysten til at plukke blomster fra grøftekanter og have er ikke nyt. En skærehave, der giver smukke buketter, er oftest en blanding af etårige og toårige planter samt stauder, der kommer år efter år. Græsser, løg og knolde som dahlia giver flere muligheder. De smukkeste buketter får man, når man har forskellige farver at vælge mellem, men man skal også tænke på at have blomster til fyld og til at give karakter. Skærehaven behøver ikke nødvendigvis at være i et særligt bed. Der er i princippet ikke noget til hinder for at blande blomster mellem køkkenhavens urter eller mellem roserne. De fleste sommerblomster har en lang udviklingstid. Til gengæld står mange af dem også helt, til frosten sætter ind. Når vinteren kommer, er både sommerens og efterårsblomsterne væk. Få stauder holder til mosten. Blandt andet juleroserne, der gør det godt i en buket, hvis man laver et lille snit med en nål i enden af stilken. Ellers må vi ty til det stedsegrønne, nogle få buske med blomster og de små yndefulde løgplanter som for eksempel vintergæk og erantis.

Kæmpejernurt eller Verbena stikker det lille lilla blomsterhovedet på tynde stilke og er i blomst fra august og til og med oktober. Foto: Grøn Kommunikation

Kornblomstasters minder meget om kornblomsten og blomstrer frem til oktober. Stauden bliver omkring 50 cm høj. Foto: Grøn Kommunikation

Her er den, sommerens sidste farvel. En asters, der er i blomst helt hen i november. Foto: Grøn Kommunikation

Stolt kvaler er blandt de mest populære sommerblomster, der oftest blomstrer indtil den første nattefrost. Foto: Grøn Kommunikation