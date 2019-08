Haven: Kat i lak

Idyl og kattejammerrock i haven

Fuglefløjt, kål og radiser, tilpas med sol og regn set ud fra et havesynspunkt. Bedre kan det vel næppe være. Freden brydes kun af benzingræsklipperen, der nu er i fuld gang med feriegræsset. Eller er det kun den, der bryder freden, for hvad med kvarterets katte? Blandt de mere tamme dyr er katten nok det dyr, der for havefolket virkelig deler vandene. For det gode naboskabs skyld får naboens kat måske lov til at være i haven på en slags tålt ophold. Sille blev kun et enkelt år. Det er min voksne datters kat. Hentet i et dyreinternat for efterfølgende at få et drømmeliv og nu på tragisk vis kørt over af en bil. Som hun har lært det hjemme, begraver vi vores kæledyr med stor respekt. Det var en stor sorg. Vores egen have er en lille dyrekirkegård fra dengang, børnene boede hjemme, med alt fra døde kaniner, døde dværghøns, marsvin og sågar også et hvilested for en skildpadde.

Lovgivningen Katte er omfattet af mark- og vejfredsloven, der siger, at en katteejer er forpligtet til at holde en kat på egen grund. Hvis ikke det sker, er det tilladt at jage katten væk, eller inden for 24 timer, efter at have advaret ejeren, at indfange katten på forsvarlig vis. Du må kun aflive en kat (og hund), der strejfer rundt, uden varsel, hvis den udgør en overhængende fare for, at den angriber andre husdyr, mennesker eller ejendom.Det kan du gøreKatte hader vand fra en haveslange. Der findes anlæg, hvor en sensor åbner for en spreder og sender vand mod et dyr, der bevæger sig i det område, du ikke ønsker, de skal være. Se på nettet under skadedyrsbekæmpelse.Mange katte kan ikke lide stærke lugte. Kaffegrums, citrus, pebermynte eukalyptus, rosmarin og timian virker en tid. Bedst købte produkt i test er Knock Off - Stay Away. Blomsterbede har rigtig godt af kaffegrums. Er der ofte problemer med kattelort her, så strø gratis kaffegrums. Læs også Dansk Dyreinternats bedste og mest effektive råd og, hvad der er spild af tid og penge: kortlink.dk/yhta



Katten ridser kun på bilen, hvis den bliver forskrækket. Dæk køleren med et stykke plastik.



Informer naboen. Det er en rigtig god ide at informere kattens ejer om, at du ikke bryder dig om at have katte i din have eller på din bil. Gør det konstruktivt ved at bede naboen komme med gode forslag til, hvordan du undgår, at katten kommer ind i din have eller sætter sig på din bil. Følg op, hvis ikke det hjælper, og bed naboen om nye forslag.

Hvis man er bange for, at ens VW bliver til en Cadillac eller en bil med ridser i lakken, så er der nogle, der har gode erfaringer med at sætte et tøjdyr på køleren, hvilket skulle signalere, at alt er optaget. Bulerne i højre side er ikke kattens, men mandens. Foto: Grøn Kommunikation

Kvinder og katte Jeg ved ikke, om min teori er rigtig, men går man på Facebook og søger efter kattegrupper, er den overvejende del af kattevenner kvinder. Mændene ser ud til bedre at kunne lide hunde. Måske handler det lidt om vores magtgen. Hunde kan vi mænd nogenlunde få til at gøre det, vi vil have dem til. Katten derimod er sin egen, og på mange måder tiltaler katten et andet gen, nemlig det omsorgsgen, som vi mænd selvfølgelig har, men til tider viser for lidt af. På en af Facebooks kattesider læste jeg en fortælling om en mand, der stolt fortalte, at hans hund indtil videre havde nakket to katte. Han hader katte. Hvis historien er sand, er det foruroligende og mangel på empati, men ordvalget Nak og æd, kender vi jo fra medierne. En udenlandsk facebookside, "Operation pussy lockdown", går direkte til kamp for at få alle katte aflivet. Selvfølgelig er det irriterende, at nogle katte ligesom duer eller andre fugle skider i haven og på mine jordbær, eller at hunde gør det på fortovet og ved lygtepæle, men vi er nødsaget til at have respekt for det, andre holder af, selv om det ikke siger en selv så meget. Flere af mine naboer har katte, og nogle af dem lunter hver aften af sted ad en ret fast rute, der går gennem vores have. Jeg har endnu ikke fundet eller trådt i en kattelort, men jeg har heller aldrig ledt efter den eller sat fokus på det. Har den skidt i min have, må det være i et hjørne, hvor det er totalt lige meget. Katte dækker deres efterladenskaber til med jord.

Det kan du gøre i haven nu Jordbærplanterne skal udskiftes mindst hvert tredje år. Tag de nye skud og sæt dem i potter med jord. Vent med at klippe navlestrengen, indtil de har godt fat.Kål, porre og selleri er blandt de gødningskrævende. Husk at give dem gødning.



Løg høstes, når toppene begynder at visne.

En vandstråle eller tre kan holde en kat væk fra haven en tid. Nogle synes, det er synd for katten, men det er bedre end at bruge spredehagl. Foto: Grøn Kommunikation

Ridser i lakken Det er kattens efterladenskaber, der giver størst irritation sammen med kattepoter på bilens køler. Her kan man i Bilgalleriet læse om meget vrede mænd, der skælder ud på det, de kalder møgdyr, rådne dyr eller bruger ord og bizarre forslag, der er værre. Det sidste minder mig om en historie om en far, der ikke kunne huske, hvilket klassetrin hans søn gik på, men han kendte hver eneste lille bule på sin bil, og også hvem der havde lavet dem. Pointen er, at det er fint at holde af sin bil eller have, men problemet med katte er i hovedreglen til at løse. En begyndelse er at flytte fokus væk fra problemet og kun gøre det til et problem, når det vitterligt er det. Det hjælper ganske godt. For eksempel får en spørger i Ingeniørens blog et råd fra en kollega mod katte på bilens køler, der lyder: "Min saglige svigerfar havde samme problem som dig, indtil konen fik kat." Hjælper det ikke, så er der masser af gode råd på nettet og hos Kattenes Værn. Ingen - heller ikke Kattens Værn - har interesse i, at nogen skal genere nogen.

På facebook annoncerede jeg fra mit sommerhus katteejere, der havde en kat, de mente gerne ville køles af på en bilkøler i sommervarmen. Katteejere elsker deres kæledyr, så mange henvendte sig, men selv den 14 år gamle og meget rolige Thilde havde bestemt ikke lyst til at køle den af på en varm bilkøler, og heller ikke en gummimåtte på køleren med lækkerier hjalp. Foto: Grøn Kommunikation

Med loven i hånd Men hvad med dem, der ikke kan gøre så meget? Fuglene, det rige dyreliv, vi gerne vil have i haverne. Katte fanger mange fugle, men der er ingen tal for hvor mange. Et skøn fra Fugleværnsfonden lyder på, at hvis vi har 650.000 huskatte i Danmark, fanges der to millioner fugle. Nogle ville sikkert alligevel dø af andre årsager, og ifølge Dansk Ornitologisk forening dør ca. otte millioner fugle hvert år af alle mulige årsager. Hvis katten fik en lille klokke om halsen ville tallet af fugle, der fanges af katte, nedsættes med en million. Spørgsmålet er, om vi kan bruge tal til så meget. Rovfugle lever også af havens småfugle, og dem forestiller vi os jo ikke med en lille klokke om halsen. Fortalere for at katte ikke skal gå frit om i haverne, har lovgivningsmæssigt en stærk sag. Det må vi, der ikke har noget imod, at katte går frit, erkende. Hvis naboerne er irriteret på din kat, så er der faktisk ikke andet at gøre end at holde loven og ikke lade den gå frit omkring. Det betyder ikke, at din kat totalt mister friheden. Flere katteejer har valgt at have indekatte, andre har indhegnet haven, så katten ikke kan komme ud, og andre har lavet en løbegård. Selv om katten er sin egen, så er den et husdyr, som hunden er det, og traditionen med at holde hunden inde på egen grund er lige så naturlig som at holde alle andre kæledyr, der også er fra den frie natur, i selen eller i buret.

Heller ikke den norske feriekat Molla havde lyst til at tage ophold på køleren af min bil, selv om ejeren Per Theisen og frue selv har en VW, men måske kan den kun lide norske biler eller også var deres bil bare et nummer større. Man har jo lov at være kritisk. Foto: Grøn Kommunikation

Til gengæld havde Molla absolut intet mod at blive fotograferet i ejerens beskyttende arme. Foto: Grøn Kommunikation

Jagtinstinktet fejler ikke noget selv hos en killing. Flyvende objekter har altid interesse, selv en myg. Foto: Grøn Kommunikation

Katte elsker højder, og Sille elskede at kravle rundt på ?morfars? hanebjælker. Foto: Grøn Kommunikation