Faktisk var jeg før dagens fejring for længst i gang med at skrive om flagstangens betydning for den danske have, uden at jeg havde tænkt på, at flaget fejrede 800-årsdag. Det gik først op for mig, da jeg havde skrevet om flaget. Men min vinkel er, ud over flagets betydning i haven, nu også begrundet i helt andre grublerier, nemlig hvorfor er der 800 år efter, at vi fik vores flag, ikke fundet en løsning på vindens leg med vimplen?

Nicole Langkilde er fra Hjørringkanten, hvor vinden blæser. Hun er direktør på familievirksomheden Langkilde & Søn. Virksomheden startede i 1938, og lige siden har man forsøgt at opfinde den knudefri vimpel.- Mange har tilbudt patent, der senere viste sig ikke at virke. Forklaringen er vimplens spidse udformning og især, at vinden kan ændre sig fra have til have. Blot inden for en meter kan der være stor forskel. Derfor har vi mange forskellige erfaringer i forhold til knuder og løsninger. Det kan godt være, at lak i enden virker et sted, men det gør det så ikke i en anden have. En stander holder ofte lidt længere på grund af dens ophæng og bredde, men slår også knuder, hvor der kan være turbulens. Trods direktørens dystre udtalelser har Langkilde & Søn i år opfundet den knudefrie vimpel. Garantien er måske lidt, som vinden blæser, for garantien holder kun to måneder. Fabrikkens erfaring er dog, at har den ikke slået knuder inden for de første to måneder, så holder den meget længere end de traditionelle løsninger, og i mange haver vil den blive slidt op uden at slå knuder. Vimplen er lavet af et særligt materiale, og man skal også ofre 399 kr. Men op med flaget for en virksomhed, der forsøger at hjælpe det knudrede danske folk.Sagt om flagningAf og til diskuteres det, om Danmark er den mest flagende nation. Hvis det er tilfældet, har Inge Adriansen, som er forfatter til bogen "Nationale symboler i Det danske Rige", denne forklaring: - Den eneste grund til, at vi kan tillade os at flage i så stort omfang, er, at vi som nation ikke er større. Når vi kun er fem millioner, bliver det ikke så voldsomt, at vi bruger nationalsymbolet så meget. Hvis 80 millioner tyskere gjorde det samme, ville det måske virke truende, men den danske nationalitet er afdramatiseret, når det handler om Dannebrog, siger hun.

På afstand så jeg bare et hvidt flag, der hang ude hele døgnet. Derfor tænkte jeg, det var et overgivelsesflag, en sommerhusejer der havde opgivet vimplen. Måske er det også tilfældet, men da jeg kom nærmere, var der dog ikke en overgivelsestekst på flaget. Foto: Grøn Kommunikation

Han boede i Aabenraa tæt på den tyske grænse, var født lige efter genforeningen og oplevede Anden Verdenskrig . En nyere dansk undersøgelse fortæller dog til min overraskelse, at det faktisk i dag er nordjyderne, der har det mest positive forhold til Dannebrog. Hip, hip og flaget op for min egen fødeegn. Man kunne forstå, hvis det var københavnerne. De har jo svenskerne lige på den anden side.

Indtil for nylig troede jeg, hans kærlighed til flaget var, fordi han var sønderjyde, og det var det sikkert også lige for ham.

Han havde et standpunkt om at bevare dialekterne, men han havde også et andet standpunkt. I enhver dansk have skal der naturligvis stå en flagstang med et Dannebrog. Det var derfor så sikkert som amen i kirken, at når børn og børnebørn købte hus, så var det med flagstang, betalt af min svigerfar. Hos os fik den dog lov at stå som fællesejendom på et lille fælles areal ved vores vej. Vi var unge og var ikke til flagstang i haven, men fint til fællesskabet.

Min svigerfar, der desværre nu er død, var ægte sønderjyde. Han havde en betroet offentlig stilling, der af og til i funktion rakte ud over Sønderjylland. Uanset hvem han talte med, var det altid på sønderjysk. Faktisk nød de, der ikke kunne sønderjysk, at han talte sit eget sprog. Til tider kunne det måske også være en fordel, at man ikke forstod alt, hvad han sagde. Han arbejdede med revision.

Forleden aften sad jeg i mit sommerhus, der ligger helt mod det yderste nord. Her blæser det. Min flagstang - også foræret af min sønderjyske svigerfar og nu med stander - slog som sædvanligt knuder. Jeg kom til at tænke på alle de avisspalter, der gennem årene er skrevet om knudrede vimpler, og ikke mindst på alle de kloge løsninger, som folk er kommet med. Jeg tror, jeg kender en hel håndfuld, som stort set alle er prøvet.

Stander frem for vimpel

Sidste år købte jeg en stander i stedet for en vimpel. Vimplen bindes fast til flagsnoren et enkelt sted, nemlig i midten, mens standeren - en lidt bredere udgave af vimplen - både bindes i top og bund, som man gør med et flag. Netop det at binde to steder skulle betyde, at standeren ikke slår knuder, lyder det.

Men det passer ikke. Det gør den. Den holder måske lidt længere, men bare et par måneder, så er det galt igen. Mit seneste forsøg er at klippe knuden over. Standeren bliver lidt kortere, men ikke så spids. Det, påstår min bror, virker på hans vimpel. Han bor, hvor der er læ. Foreløbig er det dog gået godt. Det har blæst med vindstyrker fra to til op mod ti, men vinden har også kun fået lov at lege med den let afstumpede stander i et par uger.