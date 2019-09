Find dem her

Har du ikke havtorn i haven, skal du i fælleshaven og oftest lede på de næringsfattige jorde eller i skovbryn, hvor der er fri adgang til solen. Havtorn lever dog i stort set al slags jord. Hvis du selv dyrker dem, må jorden altså godt være rig på muld, men i naturen findes de oftest i en sandjord, hvor der også er adgang til kalk i form af strandskaller. Du kan også Google sætningen "lokalliste for havtorn" og vil så lande på en side under www.fugleognatur.dk . Her ligger en detaljeret liste over lokaliteter, hvor havtorn findes.Industrielt er der allerede gang i havtornesaft, -syltetøj og -olier både fra danske producenter og fra udlandet, så har du ikke lyst til at få torne i fingrene, er der heldigvis andre muligheder for at få adgang til de sunde bær.Frys kløpulveretDen nemmeste måde at fjerne frøene fra hyben er at skære dem halvt over og putte dem et døgn i fryseren. Herefter tager du gummihandsker på og bruger en lille ske, eller endnu bedre spidsen af en urtekniv, så triller frøene ud. Du kan også ryste dem ud ved at læge to dørslag over hinanden og så ryste til. Frysemetoden er især velegnet, når hyben er blevet lidt for modne.HundesuppeHunderoser finder vi i krat i den vilde natur. De får som regel lov til at blive, hvor de er, for få kender at bruge dem. Når frosten kommer, bliver de mere bløde, og så nipper fuglene af dem. De er meget nemme at gøre rene, og så kan de bruges til alt det, den store rynkede roses frugter også kan bruges til. Den smager anderledes end de store hyben, men bestemt ikke ringere.Hunderoser er gennem flere hundrede år brugt til en sund, varm og næringsrig suppe, og det skulle du prøve. Under krigen samlede spejdere over hele landet 90 ton hyben, som blev brugt som C-vitamintilskud til befolkningen. Efter krigen gik de små hyben langsomt i glemmebogen.