Jeg håber ikke, at du startede med at gøde haven i marts, for brugte du kunstgødning, regnede det så meget, at gødningen må antages at være skyllet ned i de dybere jordlag.

Marts blev en våd omgang, og som i februar opførte vejret sig besynderligt. Midt i marts var jeg på vinterferie i Norge, et sted, hvor der var rigtig vinter med klart vejr, sol, frost og masser af sne.

Det fik mig til at tænke på, at det, at vi ikke længere har en rigtig vinter, præcis er det, der får os til at længes usigeligt efter forår. Når vi ikke har den gode vinter som i Norge, har vi kun mørket tilbage, og det bliver man træt af i længden.

Nu er det igen lyst. Lys og vand er også godt for planter, og med den stigende temperatur er det med til at sætte gang i væksten. Vækst kræver også næring. Jeg skal i gang med at gøde haven, græsplænen, lidt mellem stauderne og i april kun ganske lidt i køkkenhaven.

Der er penge i gødning, og gødningsmarkedet er blevet en jungle i sig selv. Det er som med købejord, man kan få jord og gødning til alle mulige formål. Jord og gødning er basis for sunde afgrøder.

Stort set alt den jord, som vi køber i poser, er spagnum med eller uden kalk, med eller uden gødning. Rigtig jord består af 20-30 procent luft, lige så meget vand, cirka 45 procent mineraler og endelig lige det, som vi måske egentlig forstår ved jord, bare fem procent organisk materiale. Det er med andre ord hele kombinationen af vand, luft og materiale, der skal arbejdes med for at få den perfekte jord.

Det vil sige, at hvis jorden mangler noget af de 20-30 procent luft, så er den ikke optimal. Det samme gælder for de øvrige komponenter. Reglen gælder, uanset om du dyrker i faste, flade jordbede eller i højbede.

Udfordringerne er dog størst i de faste bede, hvor der i visse områder af landet må tages et pælebor i anvendelse for at sætte kartofler. Her må jorden blandes op med sand. Andre steder er jorden så sandet, at den hverken kan holde på vand eller næring. Her skal den tilføres organisk materiale.