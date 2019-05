Haven: Frugttræet der ikke ville dø

Æblehøsten i dele af landet kommer ikke til at slå rekord. Det sørgede et par frostdage i starten af maj for. Blomsterne var sprunget ud allerede ugen før, men frosten kom og ødelagde de anlæg, der skulle blive til frugt. Sådan er vilkårene, sagde en ikke klynkende frugtavler i et indslag i tv og anerkendte på eksemplarisk vis, at naturen bestemmer over menneskets vilje.

Naturens vilje handler også om det, vi gør ved naturen. Vi skal jo alle være med til at gøre Danmark grønnere og reducere CO2 udledningen. Paradoksalt nok er det gået ud over et af mine frugttræer plus et par graner i min have, der ellers bidrager til et bedre miljø. Paradokset består i, at jeg for nogle år siden fik monteret solceller på mit sydtag, vist nok for at gøre Danmark grønnere, men også i et hus med elvarme og varmepumper for at gavne min egen pengepung. Da mit tag som på et A-hus går næsten til jorden og er fyldt med solceller, skal der jo ikke meget træ til for at skygge for cellerne. Det var derfor, valget mellem strøm eller æbletræ skulle træffes, og det blev strøm, der gik af med sejren. Og så alligevel ikke helt.

Det frugttræ, der skulle fældes, var et af de træer, jeg som ung med stolthed og glæde plantede som det første i min have. Det er et ananasæble, hvis æbler er tidlige og bare smager så godt, men som dog også med alderen ofte får skurv for ikke at tale om orm.