Haven: Feriehaven hjemme og ude

Det er selvfølgelig et luksusproblem med to haver, den hjemlige og sommerhushaven, at man nu ikke kan være begge steder, fordi man er i sommerhus eller på en længere ferie. De mange planter i haven og i drivhuset udgør sammen med et hav af krukker og græsplæne en stor udfordring, og jo mere man samler sammen, jo større er den. Jeg trækker i den grad på flere af mine søde naboer, og skønt det er et job, vi bytter os til, er jeg overbevist om, at netop i vores have er der mest, der skal passes.

I nogle år, hvor vi er væk i længere tid, laver jeg systemer med siveslanger og sprinklere, der med et ur tænder og slukker tidligt morgen og sent aften og gør det med diverse udregnede intervaller.

Det betyder også, at planter, der skal have vand, måske også får det, når de rent faktisk ikke har brug for det. Som hovedregel er det dog et system, der fungerer ganske godt. Især siveslanger i drivhusets faste bede er funktionelt.

Græsplænen får ikke en dråbe. Sidste års tørke bekræfter teorien om, at selv om græsset bliver totalt afsvedet, kommer det hurtigt igen. Roserne overraskede. Normalt siger vi, at de skal have meget vand også i juli, men alle roser overlevede uden vand i mere end en måned. Nu er min jord også lermuld, der som bekendt holder ret godt på vandet.