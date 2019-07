Haven: Beskæring af magnolie

? Hvert andet år har jeg studset min stjernemagnolie lidt, for at den ikke skal blive alt for stor. Jeg er bange for at gøre for meget. Jeg ville gerne have den klippet ind til en størrelse på ca. to meter i diameter, den er tre nu, men jeg er usikker på, hvad konsekvensen vil være.

Vil jeg slå den ihjel, så den aldrig kommer igen?

Vil den komme igen næste forår eller senere år afhængigt af, hvornår den klippes ind? hvornår skal det eventuelt optimalt gøres, eller skal jeg blot acceptere at studse den lidt hvert år, så den holder den nuværende størrelse?

Med venlig hilsen Anders Andersen