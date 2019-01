Men kombinationen af pizzabund med spinat og løg er en sanselig oplevelse i både duft og tekstur, og i disse LGBT-tider med op til 30 forskellige kønsidentiteter kan de færreste vel hidse sig op over tanken om, at en jernpande fuld af snurrende zittauer- og rødløg i den grad kan massere de gastro-erogene zoner med en let karamelliseret duft?

Pizzaen løfter sig for alvor som affyringsrampe for osteresterne, hvor måneder gamle indtørrede gederuller er i særklasse. I hvert fald for den erfarne ostespiser. Man finder frem til den gederulle, som har gemt sig nederst i boksen i nogle måneder, dehydreret, grå og hård som ostenes svar på Clint Eastwood i filmen "Gran Torino" for at skære den i skiver med en kraftig kokkekniv for at kaste dem med ødsel hånd på lavvandede steder i det grønne hav.

Pizzaen kombinerer et sødligt dække af løg over bløde bølger af spinat på den sprøde bund, og hele herligheden er kranset af knasende sprødt brød, som har fået en tur med olivenolie: Sæt tomlen for mundingen og træk flasken en tur rundt, mens du drypper i passende mængde.

Pizzaproduktion er som at pakke et godstog med vogne, det er ikke væsentligt mere besværligt at lave en ordentlig stak pizze, for svineriet og oprydningen er alt i alt det samme.

Pizza er en billig spise, men den reelle pris (og popularitetsbegrænsende kendsgerning) er, at den italienske klassiker i hjemmelavet version koster et mel-dækket køkkenbord med efterfølgende afskrabning af indtørret dej og - lad os være ærlige - besværlig opvask. Man skal til denne uges opskrift sætte en halv times tid af til at pille og skære løg og varme den frosne, helbladede spinat, hvis man ikke vælger den friske løsning.

To minutter giver bonus

Ostehumplerne er efter et kvarter i ovnen skrumpet ind til gullig-hvide knopper på størrelse med små champignoner, endnu mere tørre og på kanten til at briste i små stykker, når man prikker til dem. Men absolut lækre, koncentrerede og overraskende venligt stemt i smagen. O.k., måske er det for hardcore ostespisere, og man kan også starte blødt og børnvenligt med en billig brie, mozzarella eller anden blid ost. Men sørg for, at den i alle tilfælde får en sprødbrændt skorpe og lidt knas som kontrast til alt det bløde.

Kartoffelpizzaen er en anden klassiker, som er nem at lave, hvis man har lidt overskydende dej til en løs pizza: Den koster blot et par mellemstore kartofler, som med en japansk mandolin ved hånden ryger ud i ensartede, millimetertynde skiver på under et par minutter.

Ja, det er næsten dumt ikke at lave en kartoffelpizza garneret med frisk rosmarin fra haven, når man nu har sat toget i bevægelse. Det er dobbelt op, happy hour i januar.