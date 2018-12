Guide: Sådan får I den sexede fornemmelse

I kan sagtens føle jer tæt forbundet uden at have sex.

Denne klumme handler om at dyrke the sexy feeling, som er mindst lige vigtig som at gå i seng med hinanden.

Sex handler i høj grad om hormoner - nærmere bestemt østrogen, progesteron, testosteron, oxytocin og dopamin - hvoraf nogle er kønshormoner og andre påvirker det generelle velvære, følelsen af glæde og af at høre sammen.

Når sexlysten er lav af den ene eller anden grund, er det især hormonerne oxytocin og dopamin, der sørger for, at vi stadigvæk føler os knyttet til hinanden. For eksempel at sove sammen udløser hormonet oxytocin, som er et afgørende hormon for følelsesmæssig og fysisk tilknytning.

Par, der har sex sjældent, kan sagtens være mere knyttet til hinanden takket være blandt andet det hormon end par, der har mere sex, hvis de ikke har lige så stor nærhed.

I øvrigt er det vigtigste for tilfredsheden i et forhold ikke - som man ellers ofte hører - om man har sex, og hvor ofte man går i seng med hinanden, men snarere, at man har lyst til at være tætte.

Hvis I har glemt det intime lidt, er en god start at prioritere at kramme og røre ved hinanden i hverdagen. Prøv først at holde din elskede tæt i mindst 30 sekunder og mærk, hvor lidt der skal til ... Det er tilknytningshormonet oxytocin, der er på spil.

For kvinder øger oxytocin tillidsfølelsen, det giver seksuelt fokus og mere begær. Og nu I alligevel er i gang, så kæl for din partners nakke og hårgrænse og duft til dine fingre bagefter eller stik næsen ind til hans hals og træk vejret dybt. Duften af mand er et afrodisiakum for de fleste kvinder (det er hans testosteron, din indre ur-kvinde kan dufte).

Nærhed opstår i høj grad også af fælles projekter. Det lyder virkelig kedeligt, men især for kvinder er fælles projekter i hus og have og i forhold til det sociale vigtige. Lad din mand (hvis du er kvinde) komme til. Lad ham tage børnene, hvis de er små, eller lave aftaler med dem, hvis de er større. Kvinder tænder på en god far, viser amerikanske undersøgelser. Det har igen med køns- og tilknytningshormoner at gøre.

En anden "sexet" ting, I kan kaste jer over, er, at dyrke sport sammen. Fysisk aktivitet påvirker østrogen og testosteron i kroppen, og det neutraliserer stresshormoner i kroppen. Samtidig er motion medvirkende til, at man får det bedre med sin krop. Og det øger igen overskuddet og lysten til sex, især i faste relationer.

PS: I den dovne afdeling er det godt at se tv-serier sammen, hvor I ligger tæt i sofaen eller sengen. "Riverdale", "Orange Is the New Black", "The Client List", "She's Gotta Have It", "The L Word" og mange andre tv-serier er sexede.