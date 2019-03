Nå, så er jeg kommet af med min vrede over den elendige stodder. Mit tillæg var blot, at det lyder lidt, som om Bent Juhler ikke er til de store træmæssige udfoldelser, og så var min tanke, at han kan købe en rest linoleum i en tålelig farve og lave en papskabelon til hver bjælke. Linoleum kan man jo skære i med en hobbykniv.

Det er pinligt, og man burde sætte den pågældende tømrer på hjul og stejle. Men det er jo forbudt, og så skulle han i det mindste have lov til at brække lortet op og lave det om. Det er da jammerligt, at man som almindelig klamphugger kan lave det væsentligt bedre end en uddannet håndværker. Er der da ingen faglig stolthed længere!

Jeg bliver så harm over at se de indsatte billeder af gulvbrædder omkring bestående spærkonstruktion - (på Bent Juhlers hems, som vi hørte om i sidste uge - red. ).

! Hej Johnny - du har helt ret i, at tømreren (eller hvad han nu kalder sig) burde have smæk i sin røv med en stor kæp - med søm i.

Det er ganske vist noget slemt bøvl at tilpasse gulvet pænt omkring en bjælke med bomkanter, som til overflod skærer gulvet i en skæv vinkel - det kræver lidt snilde, men det formodes man også at have, når man tager sig betalt som håndværker.

Men din løsning er glimrende - enhver kan jo med lidt omtanke lave en skabelon af pap, som passer på en prik - så overfører man den bare til et stykke linoleum i en pæn kontrastfarve og limer det på plads som en "manchet" - voila!

Kan enhver nu også lave en skabelon - sådan bare lige?

Nej, men det kan man, når jeg lige har forklaret: Lav en sådan-cirka-skabelon, som passer i de ydre mål - lad os sige 10 x 15 cm (eventuelt med rundede hjørner) - men med et rigeligt stort hul i midten. Læg så skabelonen omkring bjælkefoden, så den ligger, hvor den skal, men altså med en varierende revne hele vejen rundt om bjælken.

Og nu kommer fidusen, idet du skærer for eksempel femcentimeter strimler af pap ud og lægger dem stramt op ad bjælken - OG fikserer dem med limpistol på skabelonen. Nu har du en skabelon, som passer 100 procent, og den overfører du til linoleum - eller et stykke træ eller hvad som helst.

Hvis du synes, at det er for bøvlet med papstrimler og limpistol, kan du bruge bred malertape - eller en bred lineal og en streg.

Akkurat samme metode kan man bruge, hvis opgaven er at lave en plade, som passer præcist ned i et irregulært hul: Skær et stykke masonit eller pap ud, som er for lille, men dog passer nogenlunde i hullet - placer strimler af pap, tape, eller hvad har vi, som rækker helt ud til kanterne - og overfør denne kontur til pladen.

Der findes praktisk taget ikke et væsentligt problem i hele verden, som der ikke findes en enkel løsning på - som enhver kan hitte ud af. Hvis bare man lige ved hvordan, så er det ikke så svært.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre