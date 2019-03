Gør-det-selv: Vand - med pisk og gulerod

Det koster en masse gravearbejde og et antal målerbrønde - og enten mange penge her og nu eller tålmodighed.

Så skal bestyrelsen bare have is i maven og definere, at resten af stikket er forbrugerens eget problem.

Sådan, som vi ser det heroppe hos os, så er løsningen at sætte målerne ud i målerbrønde, så mest muligt af stikledningen er EFTER måleren - OG at stykket fra hovedledning til målerbrønd er i orden/nyt.

? Hej Kjeld - jeg er formand i Grindløse Vandværk på Nordfyn, og jeg kunne da godt tænke mig at snakke med den "utætte" formand i læserbrevet (han hedder Jens Kristian Henriksen - formand for et lille vandværk og klagede i sidste uge over alt for mange utætte stikledninger og dermed vandspild, red. ).

! Hej Paul - tak for mail'en. Jeg skal nok svare, men først snupper vi lige en anden mail, som jeg har fået fra en af dine kolleger, Arne Egelund, vandværksbestyrer i Humble:

? "Hej Kjeld Bjerre - du skriver, at det ikke er husejers problem, hvis jordledningen ind til huset er utæt. Men det er det i allerhøjste grad! Vandværker har ret til at efterse jordledning og husinstallationer.

Normalt er der placeret en jordstophane, hvor stikledning overgår til jordledning, og hvis den sidder på jordledningen og altså på husejerens grund, er det ejer, der har vedligeholdelsen.

Men alle vandværker har ikke de samme regulativer.

Vandværket, hvis man er tvivl, kan foranstalte en trykprøvning af en jordledning, og hvis den er utæt, kan vandværket forlange, at den bliver udskiftet.

Det er jo alle forbrugeres interesse, at vandværket ikke har for store omkostninger. Det går jo ud over alle forbrugere, hvis vandværket på grund for stort spild sætter prisen op.

Mange vandværker har nogle ventiler på forsyningsledningerne, så man kan lukke af for et område og trykprøve. Der findes også lytteudstyr, så man kan indkredse utætheden.

I øvrigt kan forsyningsledninger af PVC også blive utætte, selv om de ikke er gamle."

! Hej Paul og især Arne - jeg er helt med på, at stikledningen er husejerens ansvar.

Men hvis den er utæt, er det i praksis vandværkets problem - altså ikke vandværkets ANSVAR, men vandværkets PROBLEM. Og jeg skulle mene, at det gør en ganske stor forskel - det er faktisk lige her, at hunden ligger begravet:

Stikledningen (som åbenbart skifter navn til jordledning, når den passerer hækken) er husejerens ejendom og ansvar. Skulle der gå hul på røret, så der eksempelvis strømmer 5000 kubikmeter vand ud i jorden, burde husejeren faktisk modtage en regning på sådan cirkus 125.000 kroner!

Det har jeg og Fruen prøvet, så tallene er ikke helt grebet ud af luften ...

Vores jordledning var nemlig gammel og rusten, og vores vandmåler sad (som Paul snedigt forklarer) helt ude i hækken - altså i skel, således at måleren på det pinligste havde tal på, hvor meget vand der var løbet ud i jorden, før vi opdagede miseren og ringede efter vvs'eren.

Men i den virkelige verden sidder de fleste målere faktisk inde i vores huse - hvis det også havde været tilfældet med vores måler, så ville ingen kæft vide, hvor meget vand der var strømmet ud, og derfor var vi aldrig kommet til at betale en rød reje.

Det ville ikke ændre på, at det var vores ansvar, men når man ikke kan sætte tal på vandspildet, kan man ikke gøre ansvaret gældende - som det hedder på juridisk. Og derfor ender det, som klart er forbrugerens ansvar med at blive vandværkets hovedpine - vandværkets problem.

Sagen er altså, at der findes to slags husejere i Danmark - dem med vandmåler i en brønd ved skellet og dem med vandmåler i bryggerset.

Dem med målerbrønd i skel lever med en evig trussel hængende over hovedet: Hvis der går hul i stikledningen, risikerer du at gå rabundus og ende med sæsonkort til Ribers. Du gør altså fandens klogt i at holde øje med måleren.

De mange forbrugere med måleren placeret i bryggerset kan derimod sove trygt om natten: Selvom de muligvis godt ved, at deres stikledning er fra før krigens tid - altså den første - så risikerer de i værste fald at måtte udskifte røret, men vil aldrig modtage en regning for de fænomenale mængder vand, som er strømmet ud i jorden imellem år og dag.

De har altså intet økonomisk incitament til at leve op til deres ansvar. Tværtimod kræver det en ganske høj moral, at de frivilligt skulle beslutte at brække indkørslen op og grave sig igennem både græsplæne, rosenbed og hæk - det koster kassen, og de fleste har meget andet at bruge spareskillingerne til.

Problemet er altså, at der findes mange, mange tusinder af stikledninger, som enten er rustne og utætte eller snart bliver det - og det koster en masse vand, som vi alle er med til at betale.

Men ejerne af disse stikledninger får hverken lov til at smage gulerod eller pisk i den anledning - og derfor gør de ingenting.

Paul og hans vandværk har så besluttet, at samtlige forbrugere skal have flyttet måleren ud i en brønd, som placeres i skel - så ka' de lære det!

God logik, og jeg er helt med på, at det er en konsekvent løsning. Men den er godt nok dyr - for alle:

Lad os sige, at det koster et par tusinde at nedgrave en brønd og montere en ny måler - og lad os sige, at der er en halv million målere, som på den måde skal flyttes - det bliver lige en rund milliard gode danske kroner.

Det er mange penge - sådan cirka som en Tulle-bane fra Vejle til Thyregod ...

Man kan også gøre, som Arne foreslår - en målrettet jagt på utætte stikledninger, og hver gang man finder én, pålægger man forbrugeren at udskifte den. Men det er også dyrt og møjsommeligt.

Det er derfor, jeg foreslår en "bureaukratisk løsning", som i princippet er gratis - en rigtig DJØF-løsning med lige dele pisk og gulerod til de husejere, det handler om: Vandværket vedtager på næste generalforsamling, at alle skal fremlægge dokumentation for deres stiklednings tilstand - dem der ikke kan vise, at deres jordledning er så ny, at den er af PVC, skal fremover betale 10 kroner ekstra for hver kubikmeter vand, de bruger.

Pengene ryger direkte i vandværkets kasse og skal dække den ekstra risiko, som folk med gamle stikledninger påfører fællesskabet.

Forbrugere på "den sorte liste" kan nu vælge at betale denne ekstra "præmie", eller de kan investere dem i at få gravet en ny stikledning ned.

Nu er det jo ikke alle, som bare lige kan hale 10.000-20.000 kroner op af lommen, men så kan man jo grave renden selv, så det ikke at koster en hel masse at komme af den sorte liste igen. Måske vandværket kan finansiere operationen - regningen kan så afdrages via vandregningen?

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre

Ps: Hvis nogen skulle være i tvivl, så har jeg personligt al mulig forståelse for, at de færreste skænker deres stikledning en tanke.

Det gjorde jeg da ved gud-grød heller ikke selv, før vi pludselig sjoppede i vand til knæene ude foran huset, fordi det gamle rør var sprunget læk - tæret i stykker.

Set i bakspejlet kan jeg godt se, at jeg burde have tænkt over det - jeg gik jo og byggede alting om og skiftede alle de antikke rør og kabler inden døre. Og kloakken er eksempelvis skiftet hele vejen til skel.

Men at stikledningen med vand også burde skiftes, stod altså ikke bøjet i neon oppe i mit hoved - og det tror jeg faktisk heller ikke er tilfældet for de fleste andre. Rindende vand er jo bare noget, der er der.

Det er derfor, jeg mener, at vi alle skal have et konkret los i røven - et økonomisk vink med en vognstang: Der er et problem - det SKAL løses. Der er ingen vej udenom, så du kan enten skifte røret eller betale en løbende præmie - og det er nu!

Når god moral går hånd i hånd med god økonomi, så kører det!