For et par år siden var der i Odense en sag, hvor en husejer blev mistænkt og anklaget for at have foretaget indgreb i sin måler (det var ikke en vandmåler). Hvis jeg ikke husker helt forkert, så endte det med en dom på tre måneders betinget fængsel, så det der med at gå og fifle med sine afregningsmålere er noget, der ses på med meget stor alvor.

Hvis man har mistanke om skidt i sin vandmåler, så kontakter man vandforsyningen, som så vil foranledige måleren renset, eller de kan give tilladelse til, at den lokale vvs'er kan adskille og rense måleren og derefter bede vandværket om at genetablere plomberingen.

! Hej Torben - det har du jo helt og aldeles ret i: Man må ikke pille ved sin vandmåler, elmåler og så videre.

Jeg er dog ikke sikker på, om reglerne gælder over hele landet - for en del år siden besøgte jeg en god gammel ven i Københavnstrup og bemærkede, at den old-gamle elmåler ude i gangen så temmelig syg ud. Den var helt skæv og blev kun holdt samme af en stor skruetvinge.

Naiv og langsom i aftrækket, som jeg var - just ankommet fra provinsen med 4-toget - forstod jeg ikke, at formålet med skruetvingen faktisk ikke var at holde sammen på det gamle skrammel, men at vride kassen så tilpas skæv, at mekanikken indeni kun lige med nød og næppe kunne dreje rundt.

Lejligheden var nemlig fisende utæt, uisoleret og opvarmet med el-radiatorer - og hvem har råd til det?

Men det var som sagt i København, og med de moderne målere dur fidusen ikke længere - bare så alle er klar over det ...

Formålet med at afmontere måleren og rense sien på tilgangssiden ville dog ikke være at snyde, men derimod at hjælpe vandværket med at holde vandforsyningen kørende: Vandværket er faktisk forpligtet til at sørge for, at der er et bestemt tryk på vandet - efter måleren. Der er altså ingen kriminel hensigt, så jeg tvivler på, at der findes en dommer, som med god samvittighed ville putte en forbruger i spjældet på den konto.

Men det ændrer ikke ved, at man skal holde snitterne for sig selv. Og til mit forsvar vil jeg lige bemærke, at hverken jeg eller den læser, som fremførte problemet med den tilstoppede si, opfordrede til nogen form for selvtægt - jeg opfordrede enhver, som har mistanke om, at der mangler tryk på husets vandtilgang, til at kontakte den lokale vvs'er.

Venlig hilsen Kjeld Bjerre