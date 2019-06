Gør-det-selv: Utæt oliekande

I sidste uge bad jeg læserne om at komme med bud på, hvorfor min oliekande (og fedtsprøjte) altid er fedtet - for ikke at sige "permanent klistret og ulækker". Uanset, at jeg tørrer dem af, hver gang de er i brug. Der går ikke lang tid, så er de igen blevet fedtede - helt af sig selv - hvorfor?

Spørgsmålet har udløst en del svar - blandt andet fra Viggo Neumann, som skriver:

"Hej Kjeld - med forbehold for konstruktionen kunne et bud være: Hvis sugeventilen i bunden af kanden er helt tæt, vil den olie, som står i tuden efter smøring, kunne sive ud enten ved omløberen til tuden, eller ved stangtætningen på pumpeknappen.

Stangtætningen, hvis der da er nogen, ser ud til at kunne spændes efter. Måske er der en o-ring, som kan skiftes - husk da også at polere trykstangen.

Olien ned ad tuden må skyldes den berømte sidste dråbe fra smørespidsen!

Men det er vel ikke sådan, at der fra tidernes morgen har været et lille drænhul under låget ind til stangtætningen, som nu er blokeret af eksempelvis savsmuld?"

Hej Viggo - tak for mail'en. Du har fat i noget, men nu er det jo kun den smule olie, som står tilbage i tuden og dermed så højt og under et tryk, som kan forklare, at den trækker ud ved omløberen. Og den har jeg i øvrigt spændt indtil flere gange.

Og bortset derfra, så forekommer det mig, at der bliver ved med at trækker olie ud, som fordeler sig over hele oliekandens overflade. Og det samme gælder fedtsprøjten - den bliver "på magisk vis" fedtet fra ende til anden.

Sigfried Jensen skriver:

"Hej Kjeld Bjerre - jeg har tænkt over problemet med den fedtede oliekande: Alle flydende stoffer har en fordampning - denne damp fortætter igen, når den møder en kølig overflade som ydersiden af en oliekande lavet af metal.

Dette er så min teori. Og problemet med fedtet oliekande skulle så kunne afhjælpes ved, at alle åbninger ind til oliekanden lukkes hermetisk tæt. Du er meget velkommen til at efterprøve og eventuelt videreformidle resultatet, såfremt det virker."

Hej Sigfried - principielt har du naturligvis ret: Hvis man lukker kanden hermetisk tæt, så kommer der ikke noget ud. Men oliekander (og fedtsprøjter) er jo ikke hermetisk tætte. Og det er dunken med shampoo ude på badeværelse heller ikke - eller tuben med tandpasta, som har en konsistens, som minder om smørefedt - men de bliver jo ikke fedtede udenpå af shampoo eller tandpasta - hvorfor gør de ikke det?

Finn vil også være med - han skriver:

"Hej Kjeld! Mon ikke temperaturforskelle (mest de stigende) forårsager dit problem? Undlad at fylde kanden helt og prøv at løsne skruelåget lidt, så luften kan slippe ud."

Hej Finn - jeg hader at skuffe dig, men jeg tror altså ikke, at det er klimaforandringerne, der er på spil. Og jeg tror heller ikke, at det er hverken Trumps eller Tullemandens skyld - selv om det er en fristende tanke ...

Det var en joke!

Til gengæld er det ikke nogen vittighed, når jeg personligt tror, at det hele skyldes én eller anden særlig egenskab ved olie og fedt - en egenskab, jeg ikke kender navnet på. Noget med, at olie kan krybe - at olie på mere eller mindre magisk vis kan trodse tyngdekraften og kravle op ad stolper, henover lofter og ned ad vægge.

Og det gælder forresten ikke bare mineralsk olie og fedt, men også lampeolie - paraffin: På vores lille floddamper har vi en vældig fin "trawlerlampe" hængende over bordet i kahytten, og hver gang vi kommer om bord, skal vi tørre den af underneden - og hvis der er gået lang tid, skal vi også tørre en plet væk på bordet.

Og nu tænker du straks, at den er da bare "utæt" - nej, den er ikke utæt! Beholderen af messing er basket

ud af ét stykke - det hedder vist, at den er gørtlet - og lampeolien finder i øvrigt også ud og siver uendelig langsomt ned over siderne, selv om beholderen kun er kvart fuld.

Jeg har undret mig over dette mystiske fænomen i mange herrens år, og jeg er efterhånden så gammel, at det er gået op for mig, at hvis ikke jeg skal dø i syndig uvidenhed, er det på tide, at jeg får hjælp - kom så, venner!

Venlig hilsen Kjeld Bjerre