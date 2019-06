? Hej Kjeld Bjerre - tak for den fine beskrivelse af knivsliber. Jeg vil foreslå at vende kniven, så slibningen foregår fra knivryggen mod knivsæggen. Den anførte opstilling inviterer til alvorlige skæreskader.

! Hej Kield - hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg skruet sådan sammen, at jeg ikke rigtigt synes, at risikoen er værd at tale om.

Igennem mit efterhånden lange liv har jeg nemlig i snit skåret mig i fingrene en gang om ugen - sådan cirka. Så skynder jeg mig at vikle et eller andet om og lader som om, det slet ikke er sket - og så er den potte ude.

Men jeg er klar over, at andre ser anderledes på det, og din opfattelse kan eksempelvis være lige så god som min.

Så jeg har tænkt lidt over det og er nået frem til, at det er forholdsvist let at ændre slibelæren, så æggen vender væk fra brugeren - og faktisk opstår der "helt gratis" den ekstra fidus, at man lettere kan placere kniven på akkurat samme måde, hver gang man skal slibe.

Og det er faktisk et lille problem, som jeg uden held har brugt gud ved hvor mange timer på at løse.

Jeg siger mange tak for hjælpen og vil straks lave prototype nummer 37 - du kan se den i avisen en af de næste uger!

Venlig hilsen Kjeld Bjerre