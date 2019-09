Gør-det-selv: Tak for sprit-fidusen

? Kære Kjeld Bjerre - hermed bringer jeg dig min hjerteligste tak for hjælp med spørgsmålet om fjernelse af sod på murstensvæg. Tak for den store opsætning i avisen, og tak for din omhyggelige opfølgning herpå, senest i denne uges udgave af tillægget. Det fremgik heraf, at jeg ikke var alene om problemet. Og derfor har du uden tvivl hjulpet mange ligestillede.

Dagens råd om sprit vil jeg snarest muligt prøve, og jeg skal gerne give dig en intern orientering om mine erfaringer hermed.

Desværre har jeg været ret meget syg i seneste tid med indlæggelse osv. Men hjemme igen vil jeg hurtigt komme til kræfter, så jeg kan gå i gang med sprit-forsøget.

Tusind tak for god og faglig behandling.

Mange venlige hilsner

Lau, Terndrup