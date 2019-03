Men det er muligt for få penge (og det kan vi jo godt lide) at lave én selv af et stort bræk-af-blad (løst knivblad til hobbykniv - red. ). Det kan også bukkes lidt for at opnå et mere koncentreret skrab. Bruges lige fra en ny pakke - men forsigtigt, for de er skarpe. En brugt skraber puttes tilbage i pakken, så den kan bruges normalt i en kniv bagefter.

? Hej Kjeld - er klar over, at når man er forelsket i en ziehklinge, er det, fordi man kan lægge den ud. Og har man ikke værktøjet, kommer man let til kort som amatør med alternativer.

! Hej Michael - god idé for dem, der ikke kender den i forvejen. Men jeg vil godt lige sætte en tyk streg under din advarsel: Pas nu på fingrene!

Uanset, at man skal være forsigtig, så er det jo sådan noget, man gør i en snæver vending. Jeg har selv gjort det tusinder af gange, når jeg har haft brug for at skrabe dette eller hint - ikke nødvendigvis fordi det er det eneste rigtige, men vel mest fordi man altid har en løs klinge ved hånden. Og hvem ønsker vel at ødelægge sin ziehklinge ved at skrabe i en tilfældig overflade?

Men når det handler om at skrabe eksempelvis en bordplade, så vil jeg nu til enhver tid anbefale ziehklingen - den er langt mere effektiv, og det har sine gode grunde: Ziehklingen er et stykke 1,5 mm værktøjsstål, som er skåret af, så kanterne ikke bare er helt rette, men også vinkelrette - og når man "lægger den ud", så tilføjer man en ganske lille grat helt ude på kanten af klingen. Det er nærmest en lille krog eller tand, som stikker vinkelret ud fra klingens kanter - den er så lille, at man ikke rigtigt kan se den, men du kan føle den, og du kan se på tegningen, hvad jeg mener.

Og det er faktisk denne lille bitte tand, som gør hele forskellen - det er den, som skærer en tilsvarende tynd spån af, når man langsomt, men med fast hånd trækker eller skubber ziehklingen.

Og det er fidusen ved en korrekt udlagt ziehklinge i forhold til en Stanley-klinge: Den skraber ikke, men skærer en decideret spån - næsten som en høvl.

Prøv selv. Du vil opdage, at en helt ny ziehklinge (lige fra butikken), slet ikke virker - den skøjter bare hen over bordpladen. Først når du ved udlægningen tilføjer den lille tand, SÅ virker den - og er til gengæld et fantastisk værktøj, som på ingen måde kan sammenlignes med en Stanley-klinge.

Jeg har før forklaret, hvordan man lægger en ziehklinge ud, så det vil jeg ikke gå ind i her - du kan bare Google det, for der er mange gode forklaringer derude.

Derimod vil jeg gerne give dig, Michael, et godt råd - som du ganske vist ikke har bedt om, men alligevel: Dit køkkenbord trænger godt nok til en omgang!

Du kan enten trække det af med en ziehklinge, eller du kan slibe det i bund med maskine - men jeg har bidt mærke i, at det er lavet af mahogni af en slags. Det er mit værkstedsbord også, og derfor har jeg ganske tilfældigt opdaget en fidus, som du måske kan bruge.

Mit værkstedsbord var fyldt med skjolder fra spildt kaffe, vand, olie, og hvad har vi - det var sgu ikke ret kønt. Men så skulle jeg lave et eksperiment med et middel fra TripTrap, som påstod at kunne fjerne skjolder på egetræ - det består i sin rørende enkelhed af oxalsyre, som jeg brugte på diverse stykker egetræ med pletter.

"Rens - pletfjerner til egetræ", som midlet hedder, virkede glimrende på egetræet - og bare for sjov prøvede jeg så at sprøjte lidt på værkstedsbordet af mahogni - og det virkede næsten endnu bedre: Skjolderne og pletter forsvandt, og i stedet for en kedelig rød- og gråspættet farve (som dit køkkenbord) fik jeg den oprindelige røde kulør tilbage - det rene trylleri. Jeg siger det bare!

Og så skal du altså se at få givet det stakkels køkkenbord noget olie - ellers går det til for dig. Det siger jeg også bare.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre