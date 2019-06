Hvad vil du anbefale, at vi prøver for at fjerne det?

? Hej Kjeld - vi har set din video om, hvordan man fjerner grimme skjolder. Vi står i den situation, at vi netop har fået et nyt spisebord - et mørkt, olieret egetræsbord.

! Hej Maria - og hvad kan man så lære af det - altså den sorte rand - efter champagnebowlen?

At man aldrig må stille en beholder af metal på et bord, som ikke tåler vand - især hvis den indeholder noget, som er iskoldt: Der vil dannes kondens i store mængder på ydersiden - vandet løber ned ad siderne og danner en sø på bordet. Selv om den hurtigt tørrer igen, når den bliver tømt og/eller lun (stuetemperatur), så vil der med al sandsynlighed være løbet vand ind under bowlen, og det fordamper ikke bare lige. Så hvis man lader bowlen stå natten over, står man med et "ødelagt" bord.

Nå, så slemt behøver det ikke at gå, men det er nu heller ikke nogen helt nem opgave at fjerne den sorte rand.

Du skal skaffe noget, som sælges under betegnelsen Pletfjerner til Egetræ - jeg tror, at det er fra Trip Trap, og du bør kunne få det i butikker, som handler med trægulve. Den leveres i en flaske med forstøver og indeholder opløst oxalsyre. Hvis du ikke kan finde den på nettet eller i nogen butik, kan du blande selv - af vand og oxalsyre i pulverform, som sælges af farvehandlere.

Spray pletten og vent - den vil sikkert blive lidt lysere, men ikke helt appelsinfri. Så prøver du igen, og du skal muligvis gentage behandlingen nogle gange.

Med lidt held vil oxalsyren trænge ned igennem den oliebehandlede overflade og neutralisere den kemiske reaktion, som er årsagen til den mørke rand nede i træet.

Det er en ganske driftsikker metode, hvis vi snakker lys eg. Men du siger, at bordet er af mørk eg - og nu er spørgsmålet, hvordan den mørke farve er opnået?

Risikoen er, at den mørke farve skyldes en kemisk proces, som ligner den, der har skabt den mørke ring - og så er du på spanden, for at sige det rent ud: Hele området vil blive lysere - i stedet for en mørk rand, vil du stå med en stor lys plamage.

Jeg vil derfor råde dig til at lave en prøve på bagsiden af bordet. Hvis området, som du giver oxalsyre, bliver tydeligt lysere end omgivelserne, så er jeg bange for, at der kun er én farbar vej - nemlig at hele bordet skal slibes af og behandles forfra.

Venlig hilsen Kjeld Bjerre