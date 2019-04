Mit spørgsmål er: Hvad sker der i huset - undergrund, vandkvalitet etc. - som er skyld i "ødelæggelsen". Og er det farligt at bruge bestikket?

Vi har boet i Aarhus, Skt. Klemens i Odense, på Havnefronten i Middelfart og nu på Langelinie Odense, men det er først de senere år her på Langelinie, at der er sket denne kedelige ændring. Måske fordi vi her i Odense har noget meget kalket vand?

Alt har fungeret fint, men i 2015 flyttede vi til Langelinie i Odense, og siden er bestikket gradvist blevet besynderligt - det bliver sort, misfarvet og prikket - jf. billede. Og sølvtøjet misfarves hurtigt igen, efter at det er pudset.

Kære Jette Schibler - jeg aner ikke mine levende råd. Jeg vil jo gerne hjælpe, men har ikke den mindste forstand på sølvtøj.

Til gengæld fik jeg bornholmeren - og det musselmalede - og en enkelt sovseske, som Fruen er blevet rigtig glad for!

Men jeg har altså ikke noget kvalificeret råd til dig. Til gengæld har jeg en velfungerende mobil med abonnement hos TDC - og lige for tiden er det betalt, så den fungerer rent faktisk - og derfor kunne jeg ringe til ingen ringere end Zinglersen i Odense.

Og det må vel være det rigtige sted, for jeg mener at huske fra min barndom, da jeg gik på den lokale latinskole, at det var hos Zinglersen, de fine handlede - og jeg fik fat i en meget-meget flink og endnu mere fynsk dame, som hedder Lone:

- Kan du genkende problemet med, at sølvtøj pludselig begynder af blive sort - tilsyneladende i forbindelse med en flytning?

- Ja, det kommer ikke spor bag på mig. Når sølvtøj bliver sort - anløbet - så skyldes det jo iltning. Altså en kemisk reaktion med et eller andet i luften - så vidt jeg ved oftest udløst af svovl - eller syre af én eller anden art.

- Og nu ligger Langelinie jo ved Odense Å - måske er der svovl i luften ved åen - eller bare højere luftfugtighed - hvem ved?

- Der er hundrede ting, som kan spille ind - det kan være det møbel, man opbevarer sølvtøjet i, det kan være klædet i bunden af skuffen - det kan være limen i den papæske, den fine ske ligger i - dampe fra byggematerialer og tæpper.

- Og helt generelt plejer vi at sige, at ved skiftende temperaturer og høj luftfugtighed anløber sølvtøjet hurtigere end ellers - så det er en dårlig idé at opbevare det fine bestik i soveværelset eller et uopvarmet gæsterum.

- Da jeg stod i lære, var det eksempelvis også helt forbudt at bruge gummibånd - det er jo ellers oplagt at bundte sølvtøjet, men der er altså noget i gummiet, som kan give sorte mærker.

- Men hvad kan man gøre - findes der et magisk middel - noget kemisk trylleværk, man kan putte i skuffen, og så er der garanti for, at sølvtøjet holder sig skinnende?

- Nej, hvis der fandtes sådan et middel, kunne vi sælge det i spandevis, for det er noget, som mange mennesker klager over.

- Har du slet ikke noget godt råd?

- Jo, brug sølvtøjet - jo mere desto bedre. Det løber jo kun an, hvis det ligger i skuffen. Hvis det bliver brugt og vasket, har du slet ikke problemet.

- Og så er der jo den mulighed, som jeg selv benytter mig af - jeg opbevarer skeer og gafler i lukkede plasticposer. Start med at pudse sølvtøjet, og læg så den første ske ned i posen - rul så posen en halv omgang og læg den næste ske ned ved siden af den første - rul igen og så videre. På den måde kommer hver ske eller gaffel til at ligge i sin egen "lomme", så de hverken bliver anløbne eller ridsede - og til sidst forsegler jeg lige posen ved at smelte kanten med en lighter.

- Man kan selvfølgelig også bruge en af disse maskiner til vakuumering - men det har jeg altså ikke råd til, så jeg "ruller" bare sølvtøjet i almindelige plasticposer, slutter Lone - fra Zinglersen.

