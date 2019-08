Gør-det-selv: Sod på væg af mursten

Nu er vi blevet så trætte af det, at vi agter at udskifte ovnen med et pillefyr. Men allerførst vil vi da gerne have fjernet soden på væggen.

Igennem 37 år har skorstensfejeren hvert eneste år omhyggeligt foret aftrækket med en nylonsnor, men uanset at der er et godt aftræk i skorstenen, og uanset skorstensfejerens omhu har det ikke standset griseriet.

Som vist på medsendte to fotos har vores brændeovn sat sit tydelige aftryk på den gule murstensvæg i form af sort sodsværte oven over aftrækket. Hvordan får vi da denne renset på en skadefri måde?

! Hej Lau - jeg forstår din frustration fuldt og helt. Her i huset har jeg og Fruen nemlig et lignende problem.

Vores masseovn har et ekstra indtag af luft på bagsiden - det er vores hemmelige turbo-ventil, som høvler rå mængder luft og nærende ilt ind i bålet, når det går hedest for sig. Når vi åbner ventilen, ændrer flammernes kulør sig fra orange med sorte spidser (sod) til gule med blå spidser (brændende gas) - og det er lige sådan, det skal være, så alt er for så vidt i sin skønneste orden.

Men en meget sjælden gang imellem kan ovnen sparke en ganske lille smule bagud, som man siger - og med tiden har det givet en sort stribe eller vifte på væggen - akkurat som din, men ikke så voldsomt.

Og derfor har vi valgt at affinde os med det. Sod på rå mursten er nemlig det rene djævelskab og halvumuligt at fjerne effektivt.

Sod er jo ekstremt små partikler af trækul, men der er desværre også vand i røgen, og derfor er sod ikke at ligne ved støv, som man bare kunne børste væk eller tage med støvsugeren. Sod er i praksis fedtet som en slags trætjære, og hvis man forsøger at tørre det væk, tværer man det bare ud og gør ondt værre.

Jeg husker fra mine unge dage som fisker, at vores Refleks-ovn - som ellers er vidt berømmet for at være den bedste skibsovn i hele verden - at denne ovn gik i udu. Det har nok været "potten", som var sodet en smule til, fordi den skide kok ikke havde renset den i et halvt år - og så går det pludselig stærkt: I løbet af et par dage, medens vi lå i havn, gav den sig til at sode for alvor, og da skipper tilfældigt var nede at kigge til skuden, opdagede han, at hele lukafet var sodet til - sort og klæbrig sod hang som store istapper over det hele - det lignede noget fra en gyserfilm.

Alt skulle splittes ad, skrubbes og skures - det var et helvede og tog flere dage.

Men alt kunne blive rent igen (med brun sæbe, som opløser fedt og olie), fordi alle overflader var malede eller lakerede - og hele "hytten" fik så også lige en frisk gang maling, så alt var fint og frisk, da vi stod til havs igen.

Men hvordan man fjerner det fedtede lort - for at sige det lige ud - fra en væg af mursten? Jeg aner det ikke. Du kan jo starte med en gang brun sæbe, og jeg er sikker på, at du nok skal få fjernet en masse sod på den måde, men jeg er også ret overbevist om, at en god del af det sorte stads vil trække ind i de porøse mursten og efterlade en mørk skjold.

Nu er der jo så bare det ved det, at selv de underligste og mest umulige problemer som regel finder deres løsning, hvis blot det er tilpas udbredt - og man i øvrigt har tid at vente. Før eller siden er der nemlig én eller anden, som får en tosset ide, som faktisk viser sig at virke.

Så hvis vi er rigtigt heldige, så kan du i næste uge (eller måske ugen efter) læse lige her i din yndlingsavis, hvordan man fjerner sod fra en væg af rå og ubehandlede mursten.

Hvis du kender en løsning, så send straks en mail - det er ikke bare Lau, du kan glæde, men tusinder af danskere med samme problem, som vil blive glade.

Hvordan fjerner man sod fra en porøs overflade? Det finder vi ud af - ikke fordi det er let, men fordi det er svært! Måske endda sværere end at flyve til Månen, men hva' så - avisens kloge læsere stikker sgutte op for bollemælk!

Venlig hilsen Kjeld Bjerre