Gør-det-selv: Smart teknik med planfræsning

Sådan kan du rette brede planker eller et gammelt bord op med din overfræser.

I sidste uge lovede jeg at fortælle, hvordan man kan rette store flader af træ op ved hjælp af sin overfræser - altså uden brug af store fancy maskiner, uden håndhøvl og uden brug af mægtige slibemaskiner. Bare med snedig brug af en (relativt) billig overfræser. Men det skulle vise sig, at jeg kom til at love lidt for meget. Man kan også sige, at jeg kom lidt på bagkant - eller jeg kan bare sige det, som det er: Jeg havde travlt med alt muligt andet vigtigt, så jeg fik ikke fingeren ud, før det var næsten for sent. Planen var nemlig, at jeg ville bruge mit eget arbejdsbord på værkstedet som illustration af, hvordan man gør. Men det krævede ligesom, at bordet var ryddet - og det var lettere sagt end gjort, da jeg i nogen tid har været intenst optaget af et lille opfinder-projekt: Der lå simpelthen et bjerg af modeller, værktøj, skruer, møtrikker og alverdens dimsedutter på bordet, og det tog mig en hel dag at få bund i roderiet. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvor gammel man i grunden skal være, før man lærer at rydde op efter sig selv - sådan, løbende?

2: ? holder afstand - med en anden klods justeres højden over bordpladen til f.eks. 10 mm. Og til sidst ?

Redaktørens skyld Nå, men jeg kom igennem - for første gang i et års tid kunne jeg se hele min hjemmestrikkede super-høvlebænk - på én gang - herligt! Men uret tikkede, så der var ikke tid til at nyde synet - jeg måtte straks videre. Er der én ting, man ikke skal spøge med, er det nemlig den af redaktøren fastsatte deadline - man skal i det hele taget ikke spøge med redaktører, for de er det nærmeste, som man kommer Guds stedfortræder hernede på jorden, og man skal som bekendt ikke bide den hånd, som rækker dig dit daglige brød ... Så jeg drønede ud i skuret efter brædder og krydsfiner, medens jeg oppe i hovedet lagde en plan for den præcise udformning af den "slæde", som skulle gøre det muligt at planfræse mit bord. Det gik faktisk fint, men hastværk er jo lastværk, så det lykkedes at tage et forkert mål - selve slæden var ikke lang nok, så bedst som jeg var klar til at tænde fræseren og altså skride til selve værket, gik det op for mig, at der kun var én vej: Forfra - fanme. Og det ville naturligvis aldrig være sket, hvis ikke det var for det helt urimelige redaktionelle pres. Jeg mener, at deadlines jo er faktisk en inhuman stressfaktor, som dræber al kreativitet - det ødelægger liv og får ellers fornuftige mennesker til at aflæse tommestokken forkert. Tænk, hvis jeg havde været kirurg og havde skåret 10 centimeter ved siden af ...

3: ? tjekker du med vaterpas, at hældningen er den samme i de to ender af bordet: Nu har du en plan flade.

Et par gulvbrædder Nå, ikke mere brok. Som du kan se på billederne ... Ja, det vil sige - under det nervesønderrivende tidspres glemte jeg også at tage billeder - skridt for skridt, som jeg plejer. Så der er faktisk kun "efter-billeder", men jeg kan da fortælle, hvad der skete uden for kameraet, om man så må sige: Jeg fandt en gammel retskinne, som jeg savede over og spændte på siderne af bordet. Jeg kunne selvfølgelig også have høvlet et par brædder til formålet, men retskinnen har den fordel, at den er helt lige - som i helt lige. Jeg skruede skinnen fast, så den stak præcis 10 mm op over bordets kanter - målt med en afstandsklods og kun i hjørnerne. Hele ideen i projektet er jo at rette bordet op, så hvad der måtte være af ujævnheder imellem de fire hjørner, ta'r vi os ikke af - det er jo dem, der skal fræses væk. Så lavede jeg slæden - af to brædder og en strimmel krydsfiner, som man samler til en kasse. De to brædder skal være tilpas stive og robuste, og frem for alt skal de være helt og aldeles lige - de skal være hysterisk lige! Jeg brugte et par gamle gulvbrædder. Det lyder måske lidt sjusket, men faktisk er det typisk noget af det bedste træ - gennemtørret og lagret - helt stabilt og dertil tætvokset - super. Jeg har samlet kassen med klammer - rigeligt med klammer og til gengæld uden lim. Og da selve kassen var færdig, lavede jeg slidsen i bunden ved at bore et hul i hver ende og save ud med rundsav. Ikke spor svært.

4: Af to brædder og lidt krydsfiner bygger du en kasse - siderne skal være absolut, helt og aldeles lige - og ?

Dumt Nu skrev jeg flot, at jeg på grund af redaktørens vanvittige tidspres så forkert på tommestokken - det er ikke helt sandt. Faktisk tænkte jeg mig overhovedet ikke om, da jeg tog mål: Slæden (kassen) skal for det første være akkurat så bred, at overfræseren kan køre frit - det vil sige, at der skal være en millimeter luft ved siderne. Og for det andet skal slæden være så lang, at overfræseren kan køre helt ud over kanten af bordet - og det var her, at det gik galt. Jeg overså nemlig de to håndtag, som stritter ud i hver side af enhver overfræser, og ja, det var dumt! Og så lige en sidste fidus om slædens mål: Bunden af krydsfiner må ikke være for tyk. Fræsejernet skal jo nå ud igennem bunden og nå forbi den nødvendige frihøjde og dertil kunne tage en passende spån. Afhængigt af, hvilket fræsejern du har, kan det godt komme til at knibe, hvis du laver bunden af slæden for tyk. Jeg har brugt, hvad der svarer til en 12 mm støbe-plade i god kvalitet.

5: ? i bunden laver du en slids - den skal bare være nogenlunde lige, og til gengæld ?

Notjern Men nu var slæden altså klar. Jeg skruede en "styre-pind" på tværs i den ene ende - den holder slæden vinkelret på bordet, når jeg skubber den frem og tilbage. Og hvilket fræsejern skal man så bruge? Det oplagte er det, som hedder en endefræser. Men de jern, man typisk finder i billige sæt, er faktisk not-fræsere, selv om de ligner endefræsere - de kan lave pæne sider i en not, men bunden bliver som regel flosset. Alternativet er at købe en rigtig endefræser - en spiralformet sjover af den slags, man bruger til fræsning af metal. Men det er en dyr vej at gå. Så jeg gjorde noget helt andet - jeg slagtede et fræsejern, som jeg alligevel aldrig bruger. Det er også et notjern, men af den slags med et leje for enden - det vil sige, at det er tænkt til at lave en 10 mm not ind i siden af emnet. Altså en forholdsvis flad sag med en diameter på hele 30 mm. Den har vinklede skær, som giver et pænere resultat, især fordi det er et lidt dyrere jern med fint slebne platter. Jeg skar simpelthen det lille kugleleje af med vinkelsliberen, og så var jeg klar til den store prøve.

6: ? skal bredden passe ret nøje til overfræseren - plus en enkelt millimeter luft - og endelig ?

Striber Og resten giver næsten sig selv. Jeg indstillede fræseren til at tage cirka én millimeter - og det kørte fint. Men snart måtte jeg sande, at jeg var nødt til at tage mindst 2 mm af, hvis jeg skulle fjerne alle ujævnheder. Og 2 mm er altså en hel del! Men jeg gik frisk til værket, og det virkede. Jeg var særligt spændt på, hvordan kvaliteten af selve snittet ville være - altså om jernet ville efterlade en glat overflade, eller om det ville rive træet op. Det sidste ville jo betyde, at jeg bagefter skulle slibe en hel millimeter af hele bordet - for at fjerne oprifter. Og det ville være et pokkers arbejde. Heldigvis blev resultatet en fin og glat overflade - ingen nævneværdig ruhed. Men der kommer selvfølgelig "striber", fordi fræseren ikke kører fuldstændigt glat og fint - der er uvægerligt niveauforskelle, men vi taler om mindre end en tiendedel, og det kan uden det store postyr slibes væk. Men man skal altså huske, at fidusen ved en planfræsning ikke er en perfekt glat overflade - nej, ideen er, at man får rettet bordpladen, så når man bagefter sliber den, så bliver den ikke bare fin og glat, men faktisk også helt lige. Og det er det, som er så svært at opnå med en nok så god slibemaskine - det går lidt i bakke og dal, og det kan ofte se ganske nydeligt og "håndlavet" ud, men det er altså træls, når vi taler om et værkstedsbord.

7: ? endelig skal være slæden være lang nok til, at der er plads til fræserens håndtag.

Rette planker Nu er det jo ikke så tit, at man har brug for at rette et værkstedsbord, så hvad kan man ellers bruge teknikken til? I disse år er det meget moderne at lave borde og meget andet af rå planker, som folk køber i dyre domme. Altså sådan noget med at få tingene til at se både fine og rustikke ud - på samme tid. Sådan noget med at bevare bumkanter, at dyrke store knaster, revner og vilde åretegninger. Stilen går altså ud på at påskønne træets natur - at fremhæve alle de "fejl", som snedkere i århundreder har brugt alle deres talenter på at skjule. Personligt har jeg det lidt svært med den stilart, fordi jeg er opdraget med, at knaster er noget, som fanden har skabt - at det smukke er noget, der vokser ud af en afretter - helt lige og frem for alt: fejlfrit. Men i dag er det nemmeste i verden jo at lave produkter uden fejl - det er bare at trykke på de rigtige knapper, så kører CNC-fræseren. I computerens tidsalder er det naturlige, håndlavede og skæve - det organiske - pludselig blevet det mest attråværdige. Pludselig er knasten ikke en beklagelig fejl, man skærer væk - nej, knasten er selve sagen og sælges til dobbelt pris ... Nå, men ofte består tricket i kontrasten imellem alle de naturlige skævheder og fejl på den ene side - og en perfekt plan og (småborgerligt) blankpoleret overflade på den anden. Og hvordan opnår man det? Med en planfræser, såmænd ... Og sådan fik vi trods alt en slags historie klar til søndagskaffen - dog uden en ordentlig slutning: Om et øjeblik fræser jeg videre, så du i næste uge kan se et billede af det færdige resultat.

8: Der findes notjern til lodrette og vandrette noter - den vandrette er bedst, men ?

9: ? er født med et lille kugleleje - skær det af, og du har en ganske god ?ende-fræser?.

10: Så kører det, og det kører godt - men avisens deadline er overskredet, så du må vente til næste uge med at se det endelige resultat.