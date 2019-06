Det er unge mennesker, som bevæbnet med små videokameraer forsøger at få bilisterne til at opføre sig bare nogenlunde civiliseret: De beder med udsøgt høflighed om, at man ikke parkerer midt ude på vejen eller ved bussens stoppesteder - at de venligst ikke kører på fortovet - og hvis de nægter, så sætter de unge mennesker store klistermærker på bilerne med teksten "Jeg er et asocialt røvhul".

Og i nutidens Rusland findes under den glitrede, men mafiøse overflade af stål, beton, Audier og Range Rovere med tonede ruder et folk, som kæmper for værdigheden. Især har jeg hæftet mig ved den borgerbevægelse, som kalder sig "Stop a douchebag" (på engelsk - det kunne oversættes til noget i retning af "Sig nej til de asociale røvhuller").

Men sagen er, at der findes russere, som jeg har meget stor sympati for. Eksempelvis tror jeg ikke, at jeg nogensinde har læst en smukkere historie end Turgenev's "En jægers dagbog" - det skulle da lige være Hemingways "Der er ingen ende på Paris", men det er en anden historie ...

Jeg er ikke nogen stor tilhænger af Putin. Derfor er det en lille smule underligt, at jeg for et par uger siden købte et sæt slibesten på nettet - i en netbutik, som ligger i Moskva. Eller Mockva, som der stod på pakken, da den kom forleden.

Det er til ære for disse unge russere, som kæmper heroisk for et værdigt og civiliseret samfund - at jeg bestilte tre slibesten i en russisk netbutik. Lidt naivt vil du jo nok tænke, for hvordan kan jeg vide, at det ikke er en egoistisk skiderik i en kæmpe BMW, som står bag netbutikken?

Mange opfatter de unge mennesker som helte, men de skaber også ballade - ofte ender det i slagsmål med de mest inkarnerede bilister, som ved gud ikke mener, at de behøver at overholde almindelige regler for god opførsel, og de vilde og absurde skænderier bliver dagligt lagt ud på Youtube, hvor man kan følge løjerne og de groteske verbale og nogle gange fysiske slagsmål - med engelske undertekster.

Man kan købe mange forskellige typer slibesten til håndkraft og med diamant. I Kina (og altså på kinesiske sites) er de billige - på vestlige og dermed (og især) danske sites er de en hel del dyrere, men muligvis også af bedre kvalitet. Der går nemlig mange historier derude på nettet om, hvordan slibesten med diamant skal og ikke skal være lavet. Det har noget med kvaliteten og mængden af diamanter (diamantstøv) at gøre og ikke mindst, hvordan de er bundet til underlaget. Jeg har forstået, at de bedste er bundet på en plade af stål og med en art elektro-galvanisering.

Fordi jeg længe har ledt efter en moderne erstatning for mine gode gamle slibesten - til at slibe knive med. De gamle er af alu-oxid og for så vidt gode nok, men nu om dage kan man jo for relativt små penge købe alskens slibematerialer med diamant - og det skulle jo være så godt, eller hvad?

Der er altså ikke drysset lidt diamantstøv ud på overfladen - diamanterne er derimod blandet op i en masse, som derefter er lagt i et tykt lag på en kerne af noget, jeg vil mene er aluminium. Ideen er altså, at diamanterne blotlægges i takt med, at bindemidlet slides - ligesom diamantskiver til skæring i alverdens hårde materialer.

Og sættet af slibesten fra Gritomatic (3 styks med 6 forskellige finheder fra korn 80-1200) er da også usædvanlige derved, at diamanterne er bundet i et 3-4 millimeter tykt lag af noget, jeg vil vurdere til at være epoxy.

For det første er russerne jo ikke helt dumme, men som sagt både en gammel kulturnation og et yderst veluddannet folk - og jeg har forstået det sådan, at kunstdiamanter faktisk er lidt af en parade-disciplin fra sovjettiden. Så det er altså slet ikke noget nyt!

Men jeg faldt altså for de russiske fra et firma, som kalder sig Gritomatic. Men det er jo en ganske avanceret teknologi, som kineserne sikkert bare har hugget - hvordan har russerne fået fat i den?

Jeg monterede en stang på hver slibesten og brugte den "slibemaskine" eller slibelære, du ser på billedet - omtalt her på siderne for nogle måneder siden. De små og handy sten (11x3 cm) passer perfekt til formålet.

Brug vand

Russer-stenene er beregnet til "vandkøling" - altså ikke noget med olie eller petroleum, men bare vand. Og det er i øvrigt ikke så meget for kølingens skyld, men for at holde overfladen ren for partikler af metal fra kniven - det er vigtigt, for ellers lukker overfladen og pakker så at sige diamanterne ind.

De små skinnende splinter, som man forresten tydeligt kan se blinke i lyset, skal nemlig være helt blotlagte for at virke - og så nytter det jo ikke, at man "smatter" en masse slibestøv af metal ud på stenen. Derfor skal du med jævne mellemrum dyppe den en vand og stryge den ren.

Derimod er der ikke noget formål i at gennemvæde den eller opbevare den i vand - det handler bare om at holde den ren under slibningen.

Jeg har forresten gjort en lille observation: På min sliber holdes kniven fast af to kraftige magneter og tæt på 100 pct. af slibestøvet sætter sig faktisk på magneterne - det er altså rent metal, hvoraf vi kan udlede, at der er næsten intet slid på diamanter og bindemiddel.

Jeg kan jo ikke vide det med sikkerhed, før jeg har brugt de russiske vidundere til en masse slibninger, men mit indtryk er, at de vil holde i lang-lang tid.

Jeg har betalt 78 dollars plus forsendelse - afsenderen hedder Dmitrii Martynenko, og jeg er sikker på, at han er en af mine unge helte fra Stop a Douchebag ...