Det andet spørgsmål går på "spærbjælkerne", eller hvad de nu hedder. Her er der ikke afsluttet helt så pænt fra håndværkerne, og der er flere steder store "huller" mellem bjælke og gulv. Har du en god idé til at gøre dette fint - kan jo ikke fuge flere centimeter?

Findes der noget, der ikke skal plaskes ud som gulvsæbe eller smøres/slibes ad flere omgange, og som måske blot skal have ligesom en-to gange med en malerulle og så står fint og er nemt at gøre rent efterfølgende - og uden at kræve en årlig genbehandling.

Kan man springe over, hvor gærdet er lavest - på en eller anden måde - med en begrænset proces, hvor det alligevel bliver fint og funktionelt og nemt at gøre rent.

Jeg har fået noget håndværkerhjælp til at lave en hems, men mangler nu lidt hjælp til at blive helt færdig. Min datter på 13 har lavet det meste malerarbejde, og det er blevet rigtig fint. Tilbage står, hvad vi gør med de fine hylder og gulvet af fyrretræ. Vi vil gerne beholde det med et natur-look, men jeg orker heller ikke mange timer med at smøre på, slibe, smøre på og slibe igen etc. Men jeg er heller ikke til bare at male gulvet og hylderne.

! Hej Juhler - du har et dejligt realistisk syn på dine egne evner som træ-mand. Vi kan jo ikke være eksperter i alting på én gang, og jeg er sikker på, at du er skidegod til noget andet.

Og jeg har i øvrigt fuld respekt for, at når man nu bevæger sig lidt uden for sin komfortzone - som det vistnok hedder på moderne dansk, når man makker med noget, som man ikke har en skid forstand på - så vil man gerne have en simpel og effektiv metode, som ikke kræver for meget, men resultatet skal alligevel ligne en million.

Ja, selvfølgelig - bare fordi man er en doven hund, behøver man jo ikke at have dårlig smag!

Og jeg har lige opskriften for dig - OG din 13-årige datter. Jeg kan jo se, at hun har godt styr på det, og det ender vel med, at det også er hende, der ordner træværket - eller hvad?

Du nævner selv muligheden for at bruge sæbe, men afviser det i samme åndedrag, fordi det vil ende med spandevis af vand i isoleringen. God pointe, men det har ikke noget med virkeligheden at gøre - nu skal jeg fortælle dig, hvordan I gør:

Først skal gulvet vaskes - eventuelt med brun sæbe, som er en ganske kraftig behandling. Det handler om at fjerne skolder, støv, fodspor og så videre, som er kommet under arbejdet med at snedkerere og male - herefter kan du overveje at slibe hylder og gulv med korn 120. Brug en ekscentersliber tilsluttet støvsuger, så du ikke får støv over hele huset.

Så køber du et sæt "lud & sæbe" i byggemarked, farvehandel eller en gulv-butik - og følger brugsanvisningen. Den vil groft sagt fortælle sig, at du først stryger det hele med lud - en kraftig base, som bleger gulvet, og typisk er den også tilsat lidt hvid pigment, der lægger sig som et hvidt slør i overfladen. Lud skal på ingen måde "plaskes" ud over gulvet, men stryges jævnt på med en stor, bred og tyk pensel - den kaldes en anstryger og bruges eksempelvis også til vægmaling. Spørg farvehandleren, om den kan tåle den skrappe lud!

Når gulvet er nogenlunde tørt igen, er der sket en kemisk proces, som betyder, at gulvet dels er bleget, men også på længere sigt vil fremstå lyst, fordi den lignin (træets bindemiddel), som normalt vil gulne og gøre gulvet mørkere med tiden, er nedbrudt i overfladen.

Og så rører du en fed blanding af sæbe og vand op (følg opskriften) og stryger gulvet. Når det er tørt, gentager du behandlingen.

Sæben vil oftest også være tilsat lidt pigment, men det vigtige er, at den dels efterlader en fedtet overflade, dels reagerer med den lud, som du allerede har påført træet - med tiden og i takt med at gulvet vaskes jævnligt med samme sæbe, vil der dannes sæbesten i træets overflade. Sæbesten er hårdere end træet - overfladen bliver altså mere slidstærk og afvisende.

Bortset derfra, så er fidusen ved sæbebehandling groft sagt, at du ved vask efterlader en ganske tynd hinde af sæbe - når du ugen efter (!) vasker igen, opløser du sæbe-filmen OG skidtet, og du efterlader igen en tynd hinde - og så videre.

Hvis det er et gulv, hvor hunde og børn farer ind og ud dagen lang, er det ikke så smart - så skal du vitterligt vaske i tide og utide, og det er der ikke så mange moderne mennesker, som orker. Men før man når hele vejen igennem huset og op på hemsen, er det yderst begrænset, hvor meget skidt man har under fødderne.

Derfor vil jeg anbefale dig og din datter, at I satser på lud og sæbe. Det er kønnere end lak og meget lettere end en oliebehandling - den perfekte løsning for dig og din datter.

Så er der de store og grimme huller, som tømreren har efterladt. Jeg håber ikke, at regningen var ret stor, for resultatet er under al kritik - det er under lavmål, og han burde ikke kalde sig håndværker.

Men skaden er sket, og nu er der kun én mulighed - at lukke hullet med eksempelvis en plade af 8-10-mm krydsfiner: Skær en brik ud i f.eks. 20 x 20 cm og del den i to stykker på 10 x 20. Læg den ene brik langs siden af bjælken, men i en afstand på f.eks. 30 mm, og så den følger gulvbrædderne. Med en passer indstillet til 35 mm imellem benene overfører du nu bjælkens kontur til krydsfineren - det man kalder en parallelforskydning.

Så saver du brikken ud med stiksav - lægger den på plads - og gentager processen med den anden halvdel - med lidt held danner de nu en komplet inddækning af det grimme hul. Ja, det er et fandens arbejde, men sådan er det!

Alternativet kunne være - hvis du absolut ikke gider at bruge en hel weekend på alt det bøvl - at du skaffer dig et stykke passende tykt tovværk og knalder det på som en slags skyggeliste. Det er en lidt fusket løsning, men ikke mere pinlig, end at jeg godt selv kunne overveje den - spørg datteren: Hvis hun synes, at det er godt nok, så ER det godt nok.

Du kan jo altid foreslå hende en tur på McDonald's - med cola og softis ad libitum - så er der ikke mere brok fra den side ...

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre