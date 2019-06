Gør-det-selv: Så kører det i olie

Men nu er der kommet hul på sagen - vi har modtaget ikke mindre end to ganske avancerede forklaringer, som afslører dyb indsigt i oliens egenskaber - hvorfor olie i visse henseender trodser fysikkens love, som vi med lille kørekort mener at kende dem.

Men det er til gengæld heller ikke noget let og simpelt spørgsmål, og i første omgang kom der ikke svar på banen, som jeg vil kalde udtømmende - det var, som om de ikke for alvor ramte hovedet på sømmet.

For et par uger siden vendte vi bøtten på hovedet. Jeg fandt det nemlig rimeligt, at det for én gangs skyld ikke skulle være min opgave at finde svar på læsernes snedige spørgsmål - tværtimod bad jeg læserne om at forklare et mysterium i min tilværelse: Hvorfor bliver min oliekande (og min fedtsprøjte - glem ikke den!) evigt og altid fedtede, uanset hvor mange gange jeg tørrer dem af. Der går kun en uge eller to, så er de lige så ulækre som altid - det er fanme træls!

Man kan desværre ikke lave om på de fysiske principper - du må leve med det. Der er ikke andet at gøre end at bruge klude eller papir fra rullen med passende mellemrum, hvis du ønsker en nogenlunde ren oliekande eller tranlampe."

Jamen, skruelåget er "hermetisk" lukket med pakning, o-ring og så videre, vil du måske indvende. Nu er der altså ikke meget, der er hermetisk lukket, når vi kommer ned i molekylestørrelse, så oliemolekylerne skal nok finde ud af at kravle langs pakning og o-ringe, og hvad man ellers forsøger at tætne med.

Oliefilmen når op til skruelåget, og så begynder et andet fysisk princip at virke - nemlig kapillarrørsfunktionen eller hårrørsvirkningen. Olien kravler derfor stille og roligt op gennem gevindet og langs pakningen ud på ydersiden af beholderen, hvor endnu et fysisk princip, tyngdekraften, hjælper til med at få oliefilmen til at glide ned ad dåsens sider.

Nu kommer det morsomme: Anlægsvinklen for olie er 180 grader eller 0 grader, hvis man målte den modsatte vej. Det betyder, at olien i form af en film kravler op ad indersiden på beholderen.

Som bekendt vil en væskeoverflade som regel bue, hvor den berører den indvendige side af beholderen. Vand og olie buer opad, kviksølv buer nedad. Man taler ligefrem om en anlægsvinkel, som for vand imod glas er cirka 135 grader, for kviksølv mod glas er den cirka 45 grader. For kviksølv mod jern er den cirka 90 grader, og overfladen buer derfor ikke her.

Aage P Kürstein er også fra Marstal, og hans forklaring kunne tyde på, at han og Kai har siddet på den lokale og delt en kop øl eller to, mendens de filosoferede over, hvordan det hele hænger sammen - Aage skriver:

Det var en trawlerlampe, som jeg fortalte om - og den er endda købt i Ærøskøbing for mange år siden! Problemet med lampen er, at lampeolien kravler ovenud, så det drypper ned på kahytsbordet.

Samtidigt har væsker og faste stoffer en tiltrækningskraft, adhæsion, som kan få væsker til at krybe op ad eksempelvis glas. Det kan i smalle rør forstærkes af overfladespændingen, som er forskellig for diverse væsker. Viskositeten, altså hvor tyktflydende væsken er, spiller også ind, og sammenlagt opstår der altså i det smalle rør en kapillærkraft: Olien suges opad. Hvis der så ovenikøbet er vand i olien, der på grund af temperaturstigninger eller atmosfærisk trykfald gerne vil fordampe, vil den olie, der sad i spidsen af oliekanden efter sidste pumpeslag, blive presset opad og så løbe ned over ydersiden af røret.

