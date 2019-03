På samme måde kan man kontrollere sit vaterpas: Læg det på et bord, se, hvad det viser - drej det 180 grader og kontroller, om det viser det samme som før. Er det tilfældet, er vaterpasset o.k.

Dit indlæg om vinkler giver mig anledning til at komme med følgende tip, med al respekt for digitalt måleudstyr.

! Hej Bjarne - det er lige sådan, det er.

Hvad angår vaterpasset, har jeg altid haft det princip, at hvis noget ser vandret ud, så er det vandret ...

Nej, den holder jo ikke i byretten. Tværtimod kan det godt betale sig at dobbelt-tjekke, om en stolpe, en dør eller et vindue nu også er helt i lod og vater - små unøjagtigheder i begyndelsen af et projekt har det med at forfølge dig hele vejen til enden - de små skævheder summer sig op til en mega skævert, som andre måske ikke kan se, men den forfølger dig selv ind i evigheden.

Og som ung har jeg åbenbart oplevet et vaterpas, som ikke har vist korrekt, så jeg har ikke den store tiltro til det ellers udmærkede instrument og har derfor gjort det til en vane, at jeg altid endevender vaterpasset for at sikre mig, at det viser samme resultat, hvordan det end vender.

Siden jeg skrev historien i sidste uge, har jeg ryddet op i mine vinkler og fandt herunder ud af, at det åbenbart er hjørne-samlingen, som er problemet. Den mest nøjagtige af de vinkler, jeg bruger i tide og utide, viste sig nemlig at være en billig Bahco, som er basket ud af ét stykke metal - og derefter pånittet en kant/anslag.

Og så kom jeg i tanke om de to store vinkler på væggen - det er vist det, man kalder tømrer-vinkler. De er også lavet ud-i-et - altså ét stykke metal uden samling i hjørnet, om man så må sige. De er ikke synderligt dyre, men til gengæld helt og aldeles nøjagtige. Især den store bruger jeg ofte til indstilling af land og anslag på snedkerimaskinen.

Rundsavens rullebord og anslag skal nemlig være i ekstrem grad nøjagtigt indstillet, for ellers bliver alting jo skideskævt - og så skal den vinkel, man bruger som reference jo af gode grunde være endnu mere hyper-nøjagtig. Og det er tømrervinklen så heldigvis.

Og så gjorde jeg en lidt spøjs opdagelse - nemlig at den oldgamle vinkel med anslag af træ og messing, som jeg havde liggende bagest i en skuffe, og som jeg under ingen omstændigheder ville tro var lige - at den FAKTISK er helt i vinkel.

Så nu har jeg pudset den pænt op, og den er kommet til ære og værdighed, som den jeg bruger i det daglige - medens alle de nye, fine og fancy vinkler er røget ned bag i skuffen med det andet skrammel, som jeg alligevel ikke nænner at smide ud.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre