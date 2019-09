Gør-det-selv: Ryge træ i gammel fryser

Der blev skiftet "olie" på malebakken efter to dage - da var "gassen" gået af den tredobbelte, og jeg hældte en ny omgang på, og på dag tre var den o.k.

I mit tilfælde var tilfældigheden, at jeg talte med en nabo, som jeg fortalte om problemet, og i det samme passerede vi forbi en kummefryser, som stod i rum hos ham, og jeg konstaterer spontant, at det ville være fint med en udrangeret sådan til formålet. Naboen oplyser, at han da lige har en udrangeret sådan stående, fordi det har man da altid på landet.

Jeg har lavet et lille møbel, som jeg ville prøve at røge, efter det var helt færdigt. Som det ofte sker, når man skaber sig et problem, ligger løsningen måske lige for næsen af én, hvilket jo hermed viser, at man aldrig skal lade noget ugjort.

! Hej Asger - inden så længe skal jeg efter planen ryge en større omgang egetræ, og jeg har løseligt tænkt på, hvordan man kan bygge et gastæt skab til formålet. Men den plan er nu afblæst - jeg satser også på en kummefryser!

Måske en skabsfryser eller et køleskab ville være nok så praktisk - jeg tror, at dampene fra salmiak er en hel del tungere end luft, og det vil sige, at måske "falder" mere villigt ud af skabet, når rygningen er overstået.

Jeg takker for fidusen. Og kipper i øvrigt med flaget for "det lille møbel" - det er jo en hamrende flot skammel!

Og jeg kan så fortælle dig, at ved en vellykket rygning trænger dampene rask væk 5 mm ind i træet - farven aftager selvfølgelig med dybden, men det er min erfaring, at man roligt kan slibe og endda høvle, uden at man risikerer, at der opstår lyse skjolder.

Ved en vellykket rygning forstås, at man pøser rigeligt med salmiak på, så der er "fuldt damptryk" i et døgn eller halvandet. Jeg vil tro, at det fremmer forretningsgangen, hvis træet er godt og vel tørt - det skal jo suge dampene til sig, og det gør det nok ikke så villigt, hvis træet i forvejen er fugtigt.

Efter rygning skal det ud og tørre/luftes i nogle døgn - indtil den sidste hørm af salmiak er vejret bort - indtil da skal man være opmærksom på, at salmiakdampene er ganske aggressive og eksempelvis kan misfarve andet træ. Jeg vil også tro, at den kan få jern til at ruste og metaller til at løbe an.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre