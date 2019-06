En anden ting, som man nok ikke skal tale alt for højt om: Kunne du få russerne til at sætte beløbet (inkl. porto) lidt lavere af hensyn til moms og told? 78 dollars er trods alt en slat penge.

! Kære Manfred - angående det sidste må jeg nok skuffe. Hvis jeg havde evnerne til at få en russisk netbutik til at give rabat, så havde jeg jo nok forsøgt mig, da det var mig selv, der skulle betale.

Men du er mere end velkommen til selv at prøve, og jeg hører gerne om det, hvis det lykkes.

Du har ret i, at det ikke er slibesten i den helt billige ende - dog vil jeg mene, at det ikke er skudt helt ved siden af, når man tænker på, at vi taler om tre slilbesten med seks finheder - og belægningen med diamantstøv (russisk kunstdiamant, hvis jeg har forstået det rigtigt) er ganske avanceret og effektiv.

Bortset derfra vil det ikke undre mig, om man kan finde noget tilsvarende, men til en billigere pris, på den kinesiske del af nettet. Til gengæld forekommer det mig mere usikkert at købe direkte fra Kina. Ikke så meget, om man får sine varer, for det er jeg ikke så bange for, når det drejer sig om regulære tekniske ting og sager - hvis man vil snyde, så er der mere oplagte emner end eksotiske slibesten - tror jeg. Nej, det er mere specifikationerne, som ofte forekommer uigennemskuelige.

Med hensyn til hullerne i slibestenene kommer det muligvis også som en skuffelse, at dem har jeg selv boret. Jeg har såmænd ledt efter slibesten med "styrestang" - eller i det mindste hul til montering af en sådan anordning - men uden held.

Til gengæld har jeg med stor omhu udsøgt netop disse slibesten, fordi de har en kerne af en slags aluminium, som er let at bore i - og de har desuden en tykkelse, så det rent faktisk er muligt.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre