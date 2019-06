Var det ikke samme firma/mand, som du havde et langt skriv med for et par år tilbage angående lovgivning på vvs-området, da du skiftede et toilet? Den gang skrev du ikke særlig kærligt om ham og hans firma, så jeg forstår ikke dit indlæg, medmindre det er reklame.

? Hej Kjeld - læser tit dine indlæg og er glad for dem. Men forleden søndag så jeg, at du roste ejeren af Skovhavens vvs, Michael Sarma, ud over avisens kant - og min med.

! Hej Jan - jeg vil ikke forholde mig til, hvad du og Sarma måtte mene om hinanden. Det må I selv finde ud af.

Om Sarma for nogle år siden har skældt mig huden fuld? Jeg husker det ikke, men det er måske, fordi jeg er sådan skruet sammen, at jeg har det, man kalder en udpræget selektiv hukommelse: Jeg husker bedst de gode oplevelser - i min relativt lille hjerne er der simpelthen ikke plads til trælse ting og sager - ud med lortet ...

Men hvis - og i givet fald synes jeg i øvrigt heller ikke, at det i dag skal komme Sarma eller andre til skade - hvis de engang har været på kant med mig: Jeg har for vane at skrive ganske bramfrit og til tider også kritisk - selv om jeg vist nok er blevet lidt mildere med årene - og til gengæld er jeg helt åben for, at læsere, som er uenige eller bare synes, at jeg er en skovl, kan få lov til at sige mig imod. Sådan må det være i ordentlige medier.

Om historien fra forleden er reklame? Svaret er vel både ja og nej: Hvis du eller andre synes, at Sarma med det, han siger, er en god reklame for sig selv og sit firma, så er det jo god reklame. Men det er ikke tænkt sådan.

Meningen er den simple, at jeg gerne vil skaffe en fagligt god og forståelig forklaring på et spørgsmål, som jeg ikke selv er klog nok til at svare på. Og at skaffe sådan et svar er ikke helt så let, som det måske lyder.

Verden er nemlig fyldt med eksempelvis vvs-folk, som nok kender svaret, men enten ta'r de ikke telefonen, fordi de har travlt med at skrue på dit fyr eller skifte din vandhane - og når der endelig er én, som ikke be'r dig om at indtale en besked, så er han sikkert ingeniør, sidder ved et skrivebord og er ude af stand til at forklare sig, så et almindeligt bøv som mig forstår det.

Og jeg skulle hilse og sige, at det er ikke lige sådan, man haler en god historie hjem, som er værd at læse til søndagskaffen.

Derfor - og kun derfor - har en mand som Sarma fast plads på min telefonliste: Han ta'r telefonen og bruger gerne en hel eller en halv time på at servicere mig og læserne - og han er rigtig god til at forklare sit fags hemmeligheder, så vi alle kan følge med. Og han er i øvrigt meget optaget af, at det nu også er fagligt helt korrekt, hvad jeg fortæller videre.

Hvis læserne opfatter det som en god reklame for manden, så er det bare sådan, det er - og nu ved du helt præcist, hvordan det hænger sammen.

Venlig hilsen Kjeld Bjerre