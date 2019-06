Gør-det-selv: Patinering af træ

Opskriften er: Man laver en kraftig the af almindelig billig sort te. Man dypper eller skvulper træet frem og tilbage et par gange i teen og sætter træet til tørre 3-4 timer.

! Hej Margrethe - det lyder som en effektiv patinering. Og jeg tror selvfølgelig på, at metoden virker, da I jo bruger den hver dag.

Jeg vil dog lige tilføje, at effekten i høj grad afhænger af træsorten. Hvad der virker på fyr, virker altså ikke nødvendigvis på samme måde, hvis det er gran - eller bøg, eg, birk - eller bare douglas og lærk, som ellers også er nåletræ.

Det hele handler jo om kemi, og eftersom forskellige træsorter så langt fra er kemisk identiske, kan der hænde at ske det stik modsatte med én træsort i forhold til en anden.

Eksempel: Lud bruges til at lysne nåletræ - man kan ligefrem købe lud med betegnelsen nåletræslud. Og det skyldes, at hvis du behandler løvtræ som eg og bøg med lud (fx natronlud - også kendt som kaustisk soda), så bliver det ikke lysere, men tværtimod mørkere. Det er, fordi lud er stærkt basisk og reagerer med garvesyren i træet - det kender alle, som har prøvet at afsyre gamle møbler: Lud (som i denne forbindelse plejer at gå under navnet kaustisk soda, men det er altså det samme) opløser malingen, men efterlader især egetræ, men også andet løvtræ mørkt - det problem løser man så ved at skylle efter (neutralisere) i eddikesyre. Så bliver træet lyst igen - simsalabim!

Men nåletræ bliver altså lysere af at blive ludbehandlet - og især holder det sig lyst, fordi man nedbryder den ligning, som ellers gerne vil gulne. Men - for der er et meget stort men: Lærk og douglas, som ellers også er nåletræ, bliver faktisk mørkere - gråbrunt og alt andet end charmerende.

Til lærk, douglas og alle slag løvtræ skal man derfor bruge "løvtræslud" - som slet ikke er lud?

Jo, jeg har lige tjekket med en, som hedder Jørgen - fra Trip Trap - og han siger, at Trip Trap faktisk har afskaffet den traditionelle skelnen imellem lud til løvtræ og lud til nåletræ. I dag sælger de kun et produkt, de kalder Basis Lud - og det svarer simpelthen til det, som før hed løvtræslud.

Den er ikke slet så skrap - altså stærkt basisk (høj pH) - og derfor heller ikke helt så effektiv som den gamle til nåletræ, men til gengæld kan den altså bruges til det hele, uden at man risikerer at komme galt af sted.

Men jeg fortaber mig - alt dette siger jeg blot for at sætte en streg under, at man kan opnå mange forskellige virkninger, alt efter hvilken kemi man bruger på hvilke træsorter. Og medmindre jeg hører andet, så vil jeg gå ud fra, at tricket med te og eddike med ståluld gælder for fyrretræ og gran - som er kendetegnet ved et lille indhold af garvesyre.

Hvis man bruger jernholdige substanser på egetræ, som netop indeholder masser af garvesyre, kan man nemlig risikere, at det bliver sort - nogle vil kende det fra søm, skruer eller stemmejern, som har ligget på et stykke frisk egetræ natten over: Når der falder dug eller regn, går der forbindelsen imellem gavesyren og jernet, og man får en dybsort plet - som så kan fjernes med oxalsyre, men det er en helt anden historie ...

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre