Gør-det-selv: Orm i bundremmen

? Hej Kjeld Bjerre. Har du et råd til at komme dyrene i vores stokværk til livs?

2: Der er tydeligvis borebiller i fodremmen - Kjeld Bjerre gætter på, at det skyldes et alt for tykt lag af for tæt maling.

! Hej Ole - i første omgang blev jeg lidt forvirret. Der er jo flere billeder, hvor man ser huset i fuld figur, og her på siden ser vi det ene - men det hus er jo tydeligvis grundmuret. Det har altså enten en muret eller en støbt sokkel.

Så det nærfoto, som viser en bundrem, der ser ud til at være angrebet af "orm", må altså være af et andet hus?

Med lidt fantasi kunne jeg imidlertid google mig frem til, hvor du vistnok bor - det ser nemlig ud til, at du bruger navnet på den vej, hvor du holder til, som mailadresse - så brugte jeg Google og lidt fantasi, og vupti kunne jeg se et fint og velholdt hus med sort bindingsværk.

Såh - den er god nok: Vi er i Egebjerg - og ganske langt ude på landet!

Men hvad skal billederne af det andet hus så gøre godt for? Jeg bemærker, at der er små og store skulpturer af bronze alle vegne - det skulle vel ikke være sådan, at du er billedhugger og gerne vil have lidt gratis reklame med i købet?

Det er dig i givet fald vel undt: Skulle der iblandt læserne være nogen, som står og har brug for en flot bronzeskulptur, så skal man bare have fat i Ole Andersen i Egebjerg!

Men nu skal vi til sagen - hvad kan man gøre ved de dyr, som man ser spor af i form af fint "savsmuld" på billedet?

Man plejer jo at sige, at det er orm, men det er faktisk ikke rigtigt - det er borebiller, som gnasker gange i træværket. Og det er ikke noget sundhedstegn. Det stykke træ, vi taler om - altså det, som ligger vandret og forneden i væggen, hedder for øvrigt ikke et stokværk, men en bundrem. Stokværk er et gammelt udtryk for husets højde - at et hus er bygget i to stokværk betyder altså, at det er på to etager.

Men bundremmen ligger altså oven på et fundament af større og mindre kampesten - eller skal vi sige marksten. Man siger også, at det er bygget på syldsten. Og det er faktisk godt.

Dels fordi det fordeler trykket, dels fordi stenene muligvis er gravet et pænt stykke ned i jorden, så de ligger stabilt og altså ikke vil sætte sig. På det billede, jeg har set på Google, ser det faktisk sådan ud: Huset står fint og flot og, så vidt jeg kan se, helt uden sætninger, hvad der ellers er ganske normalt for gamle huse af bindingsværk. Med tiden bliver de vinde og skæve, fordi de ofte ligger på en enkelt række syldsten, som nærmest bare er smidt oven på jorden.

Nå, men der er også en anden og nok så vigtig grund til, at syldsten er rigtig godt - sten kan jo kun optage ganske lidt vand (i praksis nærmest ingenting), og derfor kan de heller ikke transportere vand. Fugt fra jorden kan derfor ikke suge op igennem syldstenene og gøre fodremmen og/eller det nederste murværk fugtigt.

Syldsten virker altså som en fugtspærre og dermed en garanti for, at huset holder sig tørt.

Men - det hænger bare ikke sammen med, at borebiller kun kan klare sig, når træværket er tilpas fugtigt. Inde bag den nydeligt holdte maling er fodremmen altså fugtig, uanset at den ligger fint og tørt oven på rækken af syldsten - hvordan kan det hænge sammen?

Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men jeg tror, at det måske netop skyldes, at den er så fint holdt med maling.

Uanset hvor fint du har vedligeholdt huset og især stolperne og fodremmen med maling, så vil der jo altid komme en lille smule fugt igennem - der vil altid være en revne her og et lille hul der, og eftersom du har stråtag og altså ingen tagrender, er den ganske belastet af vand.

Og når syldsten og fodrem igennem mange år er blevet malet, er der efterhånden så tykt et lag maling, at den er blevet tæt - ikke vandtæt, for der er som sagt altid utætheder, men derimod damptæt. Og det betyder, at når der finder lidt vand eller fugt ind, så har det meget svært ved at komme ud igen. Så stiger fugtigheden i træet, og så trives borebillerne.

Men hvad skal du så gøre - hvad skulle du have gjort anderledes?

Du skulle have brugt en diffusionsåben maling - det vi sige en maling, som holder vandet ude, men tillader fugt (i form af damp) at komme ud.

Ud fra billedet kan jeg ikke sige med sikkerhed, hvad du har malet med, men jeg gætter på, at det er enten en rimeligt tæt oliemaling eller en næsten helt tæt tjære af den slags, vi i min barndom kaldte silolak. Det var godt til mange ting - eksempelvis til at holde siloer og fundamenter af beton tætte. Men det blev også brugt i stor stil til bindingsværk, fordi det var nemt, billigt og holdbart - og herregud, tjære er vel tjære?

Nej, nej og atter nej!

I gamle dage brugte man trætjære, og det er den dag i dag den bedste behandling, man kan give sit bindingsværk - sådan er det bare. Og det skyldes, at trætjære giver en god - eller skal vi sige nogenlunde god - beskyttelse imod vand, men til gengæld tillader træet at ånde: Den fugt og det vand, som immervæk finder ind i træet, uanset hvad du gør, kan uhindret vejre bort igen.

"Almindelig" tjære (stenkuldstjære, silolak, bitumen, koldasfalt - kald det hvad du vil) er helt ude af betragtning, fordi det i blot et enkelt lag er alt for tæt. Oliemaling dur heller ikke, fordi det er forholdsvis tæt, og da det er rimeligt slidstærkt, vil man over tid opbygge et tykt lag, som er helt tæt.

Linoliemaling kan lige gå an - ikke fordi det er så diffusionsåbent, at det gør noget, men fordi det ret hurtigt slides af vejr og vind, så man aldrig får opbygget et tykt og derfor tæt lag.

Og det samme gælder for trætjære - udover at det i sig selv er åbent, så holder det ikke synderligt godt i sol og regn, så det slides konstant ned, hvorfor træet aldrig bliver lukket inde, men tværtimod kan få lov til at trække vejret og tørre.

Det eneste alternativ, jeg kan komme i tanke om, er det produkt, som hedder linotrætjære - det er simpelthen trætjære, som er tyndet med linolie og derefter pigmenteret. Det er Wolf, som laver det, men du kan også lave det selv: en dunk linolie plus en dunk trætjære plus en ordentlig skovlfuld billigt pigment (pulverfarve - fra Borup).

Man kan sige, at det er noget billigt sprøjt, og det holder ikke evigt - men det gør ikke noget, for det er jo billigt, og det er kun godt, at det slides hurtigt, så laget af maling aldrig bliver ret tykt og dermed tæt.

Kære Ole - jeg kan godt se, at din fodrem er fint malet, og det ser godt ud - du passer på dine ting, men det dur altså ikke. Du er nødt til at brænde det hele af og derefter male med et af de produkter, jeg har foreslået.

Og når du alligevel ta'r malingen af, så er det måske en god idé at give træet en gang Protox (gift imod borebiller) og grundingsolie med fungicid.

Du må dog ikke tro, at det er nogen trylleformular - jeg er ikke i tvivl om, at kemien virker, som den skal, men den egentlige og langsigtige løsning er altså (!) at sænke fugtigheden.

Det er nogle flotte skulpturer, du laver - hvis det altså er dig, der laver dem ...

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre