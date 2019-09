Gør-det-selv: Nedlæggerhøvl

Hvis man ikke har en nedlæggerhøvl, kan man bruge en simshøvl og eventuelt spænde et forlængerbræt på, hvis den er for kort til hængsel eller lus.

Da jeg kom i tømrerlære i 1967, købte jeg en nedlæggerhøvl, som vi kaldte den, og jeg har brugt den mange gange siden. Nedlæggerhøvlen er beregnet til at "lægge hængsler ned" i en dør og karm. Min høvl er 10 mm bred og 375 mm lang, og man skyder jernet ud i den ønskede dybde. Afgræsningen af hængslet eller lusen hugges med stemmejern, som du beskrev, og så vil man i de fleste tilfælde hugge spåner for hver 4-5 mm hen langs hængslet eller lusen, i en dybde et par mm mindre end tykkelsen af hængsel eller lus, og det sidste høvler man. Eller man bruger nedlæggerhøvlen i et par omgange med stadig dybere høvljern.

! Hej Henrik - det navn har jeg aldrig hørt før. Og det er for den sags skyld også første gang, at jeg ser sådan en høvl. Den, jeg omtalte i artiklen, ser helt anderledes ud.

Så jeg måtte jo af sted - ud på nettet for at finde ud af, hvad min høvl, så hedder. Og det viser sig at være en grundhøvl - jeg har taget et billede af vidunderet, så alle kan være med.

Det er den type, som på engelsk kaldes en "router planer" - udtrykket grundhøvl stammer ifølge ordbogen fra tysk, og den burde måske have heddet en bundhøvl: Når man skal stemme ud til eksempelvis et hængsel, stikker man først hullets kanter præcist af - så hugger man bunden groft til - og så bruger man sin grundhøvl til at gøre bunden af hullet fint, jævnt og lige dybt over det hele.

Den er altså beregnet til at høvle bunden af et hul, man har stukket ud med sit stemmejern. En opgave, som de fleste nu om dage ville løse med overfræseren og en notjern.

Men personligt kan jeg bedre li' at bruge grundhøvlen - den larmer ikke, den er lige så hurtig, og den er mere sikker. Med overfræseren kan man let kommer til at smutte ud over kanten og lave ulykker - det sker ikke med grundhøvlen.

Men min private grundhøvl, som du ser på billedet, er ofte alt for stor og uhåndterlig (og så vidt jeg kan bedømme det ud fra fotoet, gælder det samme for din nedlægger) - og det irriterer mig, så da jeg alligevel var ude på det store net, kastede jeg et blik rundt - og fandt faktisk flere eksempler på små "router planes" at mere eller mindre udsøgt kvalitet.

Det var desværre sådan noget med 500 kroner og opefter - jeg var ikke desto mindre lige ved at bestille en tysk Veritas til 900 kroner, men så gik der heldigvis et eller andet galt med teknikken. Så sparede jeg de penge - og fik den idé, at jeg vel selv kan lave en kopi en af dagene? Det tror jeg ...

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre