Ozon er både godt og skidt - men mest godt.

Kan du huske, at vi for nogle år siden var bange for, at vi alle sammen skulle dø en pinefuld død, fordi der var gået hul i ozonlaget? Det var før MeToo, og inden at klimaet gik bananas - dengang man endnu kunne ride på den høje moralske hest OG spise mængder af rødt kød - rigtige mænd klaskede damerne i røven og spiste palæo! Sådan er det ikke mere. Nu siger vi med både X- og Y-kromosomer undskyld-undskyld, at vi overhovedet er her - vi æder quinoa og broccoli uden at klage. I dag har en rigtig mand ikke pibe og tobak i jakkelommen, men en krøllet indkøbspose - så han ikke behøver at købe en ny, når han bliver sendt i Brugsen efter en pose økologisk perlespelt. Hvilket bringer mig ind på en af mine kæpheste: Jeg har besluttet at boykotte Netto i et par uger, fordi jeg har set, hvad der står på en af de gul-sorte poser, som Fruen (!) har hjembragt sine indkøb i: "PANT - få 2 kroner retur, når du afleverer den brugte pose." Det anser jeg for at være en udsøgt uforskammethed - især når butikken fører sig frem på nettet med påstande som: "Når danskerne returnerer eller genbruger deres slidte plasticposer, så havner der mindre plastic i naturen, som desværre allerede er ved at blive kvalt i affald" - og med "pant på poserne, går danskerne og Netto forrest i kampen mod plasticforureningen i verden". Sådan en gang ævl - moraliserende bavl!

2: UV-C nedbryder i sig selv diverse mikroorganismer og danner desuden ozon ud af den blå luft - og ozon renser luften for næsten alt imellem himmel og jord.

Netto-moral Altså, hvad er det lige, at den butik tillader sig at tro om mig og alle mulige andre danskere - at vi er en flok miljøsvin, som naturligvis smider vores indkøbsposer på stranden eller i den nærmeste hæk, og de åh-så miljøbevidste Netto-folk ser os åbenbart som pattebørn, der kan lokkes med en skinnende 2-krone - hvorfor ikke en slikkepind? Hva' fa'en er det for en nedvurderende holdning til danskerne - og mig? Og hvad er det lige, at Netto gør med de poser, som fem procent af kunderne bringer retur - jo, de sender dem til genbrug! Wow - det er, ligesom vi andre gør, når vi sorterer blød og hård plastic og afleverer det i den rigtige container på genbrugspladsen - eller hvis vi selv genbruger posen til et eller andet. Det eneste, som aldrig-aldrig-aldrig sker, er, at vi smider posen i naturen eller skyller den ud i wc'et, så den kan ende i havet - og da slet ikke i den herostratisk berømte plastic-ø i Stillehavet. Jeg betvivler ikke, at der findes et problem med alt for meget plastic i havene - også på vore breddegrader. Men det danske bidrag består alene i mikroplastic - og det har absolut intet at gøre med poser fra Netto, Brugsen, Fakta eller Lidl. Så Nettos "modige" tiltag er ikke bare et slag i luften, men en ørefigen til de mange, som kæmper seriøst for et bedre miljø: For at pynte på sit eget image "løser" Netto et problem, som ikke findes - derved fjerner de fokus fra det egentlige problem, som er mikroplast (og alt muligt andet kemisk lort), som gemmer sig i deres produkter. For slet ikke at nævne de 17.000 ton mad, som Netto hvert år smider ud - det svarer i runde tal til en 15 kilometer lang kø af tungt lastede lastbiler - fyldt med bananer, ris, brød, kyllingelår og andet godt - indpakket i plastic!

O's historie Så fik jeg luft - og nu til noget helt andet: ozon. Først lidt kemi. Ilt er en dejlig ting, som vi ikke kan undvære - det hedder O (oxygen), men findes i almindelighed som O2: To ilt-atomer slår kludene sammen og danner et stabilt ilt-molekyle - som et gammelt ægtepar, der holder hånd og ikke kan undvære hinanden. Men på forskellig vis kan disse fredelige og stabile molekyler trods alt rives fra hinanden og blive til "frie ilt-atomer", og så er de ikke spor fredelige: Fri ilt er aggressiv - som løsgående missiler, der angriber hvad som helst og når som helst - især levende celler og organisk materiale. Ozon er en helt særlig variant - tre atomer, der holder sammen som O3. Ozon dannes, når solens UV-stråler rammer atmosfæren - helt ude i overgangen til det uendelige rum. Men det sjove er, at ozon i sig selv er uigennemtrængeligt for UV-lys - solen skaber altså selv det "ozon-lag", der som et par mægtige solbriller beskytter livet nede på jorden imod skadelige UV-stråler. Uden denne "faktor-beskyttelse" ville vi alle sammen blive solskoldede og dø af kræft. Det er derfor, det ikke var så smart, da der gik hul i ozonlaget, fordi vi havde lukket forskellige gasarter ud, som nedbryder ozon - de stammede især fra kølemidler, isolering (skum) og spray-flasker. Nå, men der findes også ozon i luften helt nede i jordhøjde, hvor vi render rundt - ikke ret meget, men dog en del, OG nu er vi ved pointen: Ozon er i sig selv ret uskyldigt, men meget ustabilt. Ved den mindste påvirkning spaltes O3 til frie ilt-atomer - fritflyvende kemiske missiler, som angriber alt og alle. De hader at være alene i verden - som en aggressiv snylter kobler det ensomme O sig til ethvert kemisk stof, hvor det er muligt - med det resultat, at kemiske forbindelser brydes eller ligefrem nedbrydes, og der opstår nye molekyler med helt andre egenskaber. Fænomenet kaldes oxidering.

Naturens luftrenser Og slipper du en masse frie ilt-atomer løs i stuen, sker der en hel masse: Luften er fyldt med milliarder af "fremmede" partikler - lugte i form af gasarter, røgpartikler, stegt-bacon-partikler, fint støv, svampesporer, bakterier - og gud ved hvad. Hvis du så en mundfuld luft under mikroskop, ville du sikkert holde op med at trække vejret af bare skræk for alt det bras, som vi trækker ned i lungerne! Og de frie ilt-atomer mæsker sig i alt det kemiske skrammel, som flyver rundt i luften: Gasarter, lugte, røg, bakterier, svampesporer - hele skidtet bliver oxideret og groft sagt nedbrudt af de aggressive ilt-atomer - uden smålige hensyn kaster de sig over dem alle på samme tid. Ozon (nedbrudt til frie ilt-atomer) er altså en luftrenser af format - og ikke bare luften, men også overflader som tæpper, tapet, gipsvægge og alt muligt porøst, bliver renset - desinficeret og gjort lugtfrit. Hvis bare der er ozon nok!

For lidt ozon Ozon er altså godt - men kun til en vis grænse. Hvis der er for meget, angribes dine slimhinder og eksempelvis lungerne. Hvis der er alt for meget, svarer det til at stikke en hånd i en balje med koncentreret brintoverilte. Det naturlige indhold af ozon i den friske luft udenfor varierer en del alt efter, om du befinder dig i de norske fjelde eller i forurenet slumby i troperne - men sådan lidt frisk sagt, så er indholdet af ozon i frisk udeluft "lige tilpas". Inden døre er den væsentligt mindre af den simple årsag, at der er alt muligt skidt i luften - hver gang et frit ilt-atom slår kludene sammen med et eller andet i luften, så er der jo ét ilt-atom mindre. Altså: Hver gang du steger bacon eller slår en prut, "slider" det på mængden af ozon - i indeluft er der derfor et underskud af ozon.

Smart maskine Og nu til dagens historie - kloge folk har nemlig fundet på at lave noget, man kunne kalde en ozon-kanon - et apparat, som ud af den skinbarlige blå luft kan producere masser af ozon. Placer sådan en karl i en stue, hvor der stinker af nikotin, er fyldt med skimmel og bakterier, og der lugter af døde mus og våd hund - i løbet af få timer, vil luften være så frisk som på en alpetop i klar frost og solskin: Ahhhh! Og det er ikke engang løgn. Sådanne maskiner bruges til "lugt-sanering" og i det hele taget til sanering af indemiljø: skimmel, katte- og hundelugt, røg og nikotin i vægge og tæpper. De anvendes af professionelle, men kan også købes i fri handel - man skal dog huske, at medens "saneringen" står på, er der adgang forbudt, fordi indholdet af ozon i luften er langt over grænsen for, hvad der er sundt. Disse maskiner bruges til alskens formål, men de er også lidt farlige.

Verdensmester Men så fik de en god idé ovre på Langeland - i Rudkøbing finder man nemlig firmaet Jimco, som er internationalt førende i kunsten at udnytte UV-stråling til luftrensning - og desinfektion i almindelighed. Teknikken består - meget kort fortalt - i at suge luft ind igennem en kasse med en elektrisk pære, som udsender UV-lys ved en bestemt bølgelængde - kaldet UV-C. Derved beriges luften i rummet med ozon - som omdannes til fri ilt - som renser luften. Men i takt med at luften bliver renere, stiger indholdet af ozon, fordi der ikke er så meget skidt og møg at kaste sig over - og så er det, at det bliver farligt, for så angribes dine slimhinder, øjne, lunger etc. Så det var indlysende interessant, om man kunne lave en form for skudsikker automatik - så brugeren ikke risikerer at komme galt af sted. Men hvordan gør man lige det - tænkte de - ovre i Rudkøbing?

Idiotsikker Og så fandt de på den lille luftrenser, som hedder Mac 500 - den er beregnet til brug i private hjem, og den kan helt uden risiko køre i døgndrift. Fidusen er ganske snedig - og patenteret! Jimco garanterer nemlig, at Mac 500 på den ene side leverer ozon nok til et rum på 30 kvadratmeter, men UDEN at den giver forhøjet indhold af ozon, når den så at sige er færdig med at gøre rent (men fortsat kører). Du kan altså uden risiko bruge den i døgndrift og i så lille et rum som bilen - for at slippe af med lugten af cerutter og våd hund. Tricket består i, at apparatet på den ene side puster luft med en fast mængde ozon ud i rummet, men på den anden side suger den jo tilsvarende meget luft ind i den anden ende - her sidder en speciel lampe, som så at sige nulstiller luftens indhold af ozon, før luften passerer den anden lampe og IGEN beriges med ozon.

Den virker Mac 500 producerer altså luft med så meget ozon, at det svarer til det naturlige indhold i frisk udeluft - og nok af det til at dække behovet i rum op til 30 kvadratmeter. Heri ligger så til gengæld også, at med Mac 500 får man ikke en radikal og hurtig "hovedrengøring" af luften. Det ville nemlig kræve et voldsomt overskud af ozon - det er det, man gør med de professionelle ozon-kanoner, som til gengæld kan være farlige i brug! Problemet i en nøddeskal: Hver gang du slår en skid eller steger lidt bacon, forsvinder der noget ozon - det indgår rent kemisk i nedbrydningen af røg, skimmel, prutter og stegeos, så der reelt er et underskud af ozon i din stue - Mac 500 pepper indeluften op, så den får samme indhold af ozon, som hvis du luftede ud hele tiden. Ikke mere - ikke mindre. Men - undskyld, hvis jeg spørger lidt dumt: Kan man så ikke bare gøre det - altså lufte ud? Jo! Jeg har prøvet en Mac 500 i en måneds tid - den gør lige det, den lover: I et lukket rum, hvor der ikke luftes ud, gør den en tydelig forskel (kælderrum, sommerhus, gæsteværelse etc.) - i et større rum med konstant trafik og jævnlig udluftning, kan jeg ikke registrere nogen forskel. På jimco.dk kan du læse om alt det gode, som Mac 500 kan gøre for dit helbred og velbefindende - og din produktivitet! Det vil jeg ikke forholde mig til, da jeg ikke har en jordisk chance for at vide, om det passer.