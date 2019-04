Og de kunne endda fortælle, at de allerede havde flere skader af samme type i mit område - et par måneder senere var det ligefrem naboens tur!

Skaden viste sig at være indvendig, og der stod det nydeligste springvand op fra hullet, da han kom igennem al den beton og leca, der dækkede over utætheden.

Skaden blev anmeldt til forsikringen, og lækagesporingen viste, at utætheden var omkring gennemføringen i soklen, så de kunne begynde at grave og hugge gulvet op.

I april 2018 fik vi besked på, at måleren skulle skiftes. Og det skulle den så, til min store forundring, igen i september - og denne gang til en ny og smart elektronisk måler, som kunne sende et radiosignal til en "lyttepost" på den lokale skole, hvorved den kunne fjernaflæses. Smart - kun Stasi kunne have gjort det bedre!

"Hej Kjeld Bjerre - udfordringerne for den gode vandværksformand kan også løses sådan, som Vandcenter Syd er begyndt at gøre:

For de fleste er vand i hanen ikke noget, men tænker nærmere over - det er der bare. Så det er kommet en smule bag på mig, hvor mange reaktioner og mails jeg har modtaget efter indslaget med formand Johannesen, som kæmper en sej kamp imod vandspild på "sit" lille vandværk.

! Hej Steen - tak for historien, som jeg finder lovende for fremtiden. Og vi håber, at den holder vand, og at vi kan få styr på de der Stasi-tendenser.

Og det giver mig for resten anledning til at opfordre alle til at rejse sig og udbringe et leve for de formænd og medlemmer af diverse bestyrelser, der gør en jætte indsats for at holde vores vandværker kørende - det kan være en træls opgave med masser af brok, så de trænger måske til lidt opmuntring: Hurra, hurra - hurraaaa - tak for indsatsen!

Men det er jo sådan med gode historier, at de ofte rejser flere spørgsmål, end de besvarer - og jeg forstår faktisk ikke, hvordan Steen Knudsens åbenbart smarte elektroniske måler fandt ud af, at hans stikledning var utæt - så jeg ringer lige til Kamstrup:

- Jamen-øh - jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige, for det er faktisk en lille smule hemmeligt, det du spørger om ...

Det er Ricki Korsholm fra Kamstrup, jeg har fået fat i, og spørgsmålet, jeg forsøger at lokke ham til at svare på, lyder: Er det rigtigt, at med Kamstrups nye metode kan man sidde på vandværket og se, om der er en utæthed i Steen Knudsens stikledning - eller om den kolde hane på vores gæstetoilet drypper?

Jeg kunne mærke på Ricki, at han brændte for at fortælle mig alt om den geniale måler - at den kan alt muligt spændende.

Men sagen er, at Kamstrup forsker på livet løs - og de står midt i et projekt, som de samarbejder med andre om, og det bliver endda støttet med offentlige kroner. Så han må faktisk ikke rigtigt sige noget som helst, før projektet er "afrapporteret" - og selv da er det ikke sikkert, at de vil fortælle alle hemmelighederne, fordi der er konkurrenter verden over, som lytter med.

Men efter en alvorlig samtale med chefen fik Ricki lov til to ting - han måtte forklare, hvad den nuværende elektroniske måler kan og gør, og bagefter må han antyde, hvilke visioner Kamstrup har, og hvad det er for højteknologiske idéer, de går og pusler med.

Ricki forklarer:

- De digitale målere, som allerede er ganske udbredt, fungerer ved ultralyd. Det vil sige, at man med nogle centimeters afstand placerer to sensorer på vandrøret - de kan udsende og opfange lyden fra hinanden - igennem vandet. Det ta'r en vis tid for lyden at nå fra sensor A til sensor B til - og hvis lyden vandrer med vandstrømmen, går det lidt hurtigere, end hvis den går op imod strømmen - okay?

- Godt. Ved at sammenligne, hvor hurtigt signalet kommer fra A til B i forhold til, hvor hurtigt det kommer fra B til A, kan en lille computer regne ud, i hvilken retning vandet strømmer - og hvor hurtigt - og dermed sige ganske nøjagtigt, hvor meget vand du bruger. Er du med?

- Ja ja, det er spændende det her - fortsæt endelig ...

- Computeren sender så de opsamlede data til en antenne i nærheden, og herfra ryger det videre til vandværket, hvor de kan følge med i dit forbrug på en computerskærm - så regninger eksempelvis kan skrives ud automatisk. Og hvis de er lidt avancerede, kan de også overvåge, at dit forbrug ikke er helt tosset - hvis vandmåleren pludselig galoperer af sted, kunne det jo tyde på, at et vandrør er sprunget, og så ringer de dig op, så det kan blive ordnet, inden det går helt galt og koster en formue.

- Så vil de typisk sende en vvs'er ud for at lave lækage-søgning på traditionel vis - de graver op og sætter en fintfølende mikrofon på røret - og alt det der.

- Det skal dog lige siges, at ofte indsamles data fra målerne kun en gang om ugen, hver måned eller måske hvert halve år. De kan selvfølgelig bruges til udskrivning af regninger, men er ikke så meget bevendt til fejlsøgning - det er jo unægteligt lidt sent at opdage en utæt stikledning efter et halvt år.

- Men det er altså sådan, det allerede fungerer på mange vandværker, siger Ricki og antyder, at nu skal vi høre om visionerne for fremtiden.

- Vi forsker nemlig i, hvordan man kunne bruge målernes data på en mere intelligent måde. Målerne kunne jo i princippet informere "real time" og ekstremt detaljeret om dit vandforbrug - og med den rigtige software på computeren kunne man forestille sig ...

- Sådan noget med, at formanden for vandværket kunne sidde ved sin skærm og holde øje med, hvornår vi laver aftenkaffe, og hvor mange gange jeg er oppe for at tisse om natten - det er jo creepy: Big brother via vandrørene ...

- Det kan man sige - det er afgjort en teknisk mulighed, men hør nu, hvad jeg siger, for det er jo ikke det, vi er ude på: På den ene side ønsker vi at overvåge hele nettet af rør og pumper, så man kan sidde ved skærmen og følge alt, hvad der foregår - via det, der hedder big data og digital intelligens. Det handler om at finde fejl på anlægget, optimere driften og eksempelvis forudsige, hvor man skal skifte et rør eller en pumpe, FØR den går i udu. Det vil give mindre vandspild, færre fejl og billigere drift - og det er vel godt?

- Og alt det tror vi på, at man kan opnå ved at udvikle de rigtige algoritmer - den software, som skal analysere på de enorme mængder af data, som kan hales ud af målerne. Det handler om at finde mønstre i forbruget - om at finde de små og store variationer, som stikker ud fra normalen.

- Eksempelvis bør det jo normalt være sådan, at dit vandforbrug går i nul på et tidspunkt i løbet af aftenen og natten - hvis det ikke sker, mens der tværtimod er et mindre, men konstant forbrug døgnet rundt, så kunne det jo tyde på, at der er et toilet, som løber, eller et rør, som er ved at ruste igennem.

- Og det, vi forsker i, er små algoritmer, som i den enorme mængde af data kan finde de mønstre, som på en driftsikker måde siger noget væsentligt og brugbart om systemets tilstand og funktion. Vi har det slogan, at vi vil være vandværkets "øjne under jorden", men - og nu kommer der noget meget vigtigt: I princippet kunne vi sikkert godt regne os frem til, hvor mange gange du er oppe for at tisse om natten - men det vil vi ikke - vi ønsker vitterligt ikke at krænke dit privatliv.

- Og det siger jeg ikke for at være hellig - vi mener det faktisk alvorligt, for der er jo love for den slags: Vi må ikke bare høste og registrere alverdens data og bruge dem, som det passer os.

- Men hvordan gør man det - hvordan undgår vi, at vandværkets formand kan sidde og snage i dine data - eller måske ligefrem sælge dem til højestbydende?

- Det er ikke nogen helt let sag, men vi synes selv, at vi har fundet en listig løsning: De chips, som udgør hjernen i en computer eller smartphone, bliver mindre og mindre - så vi kan simpelthen placere computerkraften OG de snedige algoritmer i selve vandmåleren ...

- Og det er så her, jeg skal sige wow?

- Ja-tak, det ville faktisk være på sin plads. Når computerkraften sidder i vandmåleren, behøver vi nemlig ikke at sende alle de rå data til vandværket - de data, som kunne tegne et billede af, hvad der foregår inden for hjemmets fire vægge. I stedet er det din egen vandmåler, som analyserer på livet løs på detaljerne i dit forbrug - og via et display eller din iPhone kan du se, hvad den intelligente måler har regnet ud. Ingen andre.

- Man kan så programmere måleren til at sende udvalgte data og især nogle af konklusionerne til vandværket, fordi de kan have gavn af dem - det kan jo også være en fordel for dig, at vandværket bliver orienteret om visse detaljer og konklusioner.

- Det kunne jo eksempelvis være, at den intelligente måler har regnet ud, at der må være læk et sted under dit gulv - eller et toilet i sommerhuset, som løber - og det kan du se på dit display eller din iPhone. Men da hverken du eller jeg gider at holde øje med den slags hver dag året rundt, så er det måske en meget god idé, at beskeden går videre til vandværkets bestyrer, som kan gribe knoglen og sige: "Hr. Bjerre, der er vist et problem, vi lige skal have set på i en fart - er det noget, du selv klarer, eller skal vi sende en vvs'er, inden dit hus bliver oversvømmet?"

Det er den fagre nye verden, de arbejder på hos Kamstrup.

Tilsyneladende mener de i ramme alvor, at de med lidt intelligent elektronik kan give vandværket "øjne under jorden" - så vi kan afblæse den strengt taget ret tåbelige og dyre plan om at flytte alle målere udenfor i hver deres brønd - og de mener selv, at de kan gøre det uden at snage i dit og mit privatliv.

Jeg er i øvrigt oppe for at tisse to gange hver nat, hvis det har nogen interesse - Fruen er lidt yngre, så hun nøjes indtil videre med én gang - så vidt jeg har bemærket. Men det kan den nye måler sikkert sige noget begavet om ...

Og bagefter skal hele verden så forsynes med super-målere fra Kamstrup - måske man skulle købe et par aktier i den butik.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre