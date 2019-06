Gør-det-selv: Livsforlængelse af eternitplader

? Hej Kjeld Bjerre - jeg har lige udskiftet et kun 22 år gammelt eternittag, der var ved at smuldre væk og utæt som en si. På en anden bygning har jeg et lidt nyere eternittag, som jeg frygter vil lide samme skæbne, hvis ikke jeg gør noget. Findes der produkter, der kan forlænge livet for eternitplader? Kan silikatmaling hjælpe?

! Hej Niels Christensen - under din mail står der endda, at den er "afsendt fra en kablet internetforbindelse uden helbredsskadelig mikrobølge-stråling."

Wauw - med ekstra C-vitaminer, jordstråler og omega 3 - så bliver det ikke ret meget bedre ...

Men dit eternittag kan jeg ikke gøre ret meget for. Der er ganske vist ingen mangel på tagrensere og tagmalere, som med netop påstande om længere levetid tilbyder at rense og male eternittage - og alle mulige andre tage.

Men jeg har spurgt i øst og vest hos folk, som har forstand på den slags, om der er dokumentation for, at det passer - eller bare uafhængige eksperter, som mener, at det lyder fornuftigt og sandsynligt. Men ingen bider til bolle.

Svaret er hver gang, at hvis man gerne vil have et tag, som er rent og skinnende rødt, så få det dog renset og malet - men regn ikke med, at det forlænger levetiden!

Det er da også ganske slående, at fabrikanterne har samme forventning til levetiden for malede og umalede tagplader - altså nye tagplader. Og det selv om de fabriksmalede plader er malet under mere kontrollerede forhold, så man må formode, at malingen har bedst mulige holdbarhed.

Den tekniske forklaring på, at maling med al sandsynlighed ikke forlænger tagets levetid mærkbart, er lidt kringlet. Det er jo oplagt, og man behøver ikke at være ingeniør for at forstå, at hvis malingen udgjorde en helt tæt membran, så der med garanti ikke trænger vand ned i pladerne - så vil taget jo holde længere. Det vil rent logisk holde lige så længe, som man gider at vedligeholde malingen, så den er helt tæt. Det svarer til, at man lægger en presenning over taget - og så længe presenningen holder tæt (og i øvrigt ikke flyver af), så gi'r det jo sig selv, at der ikke kommer vand ind.

Men realiteten er, at malingen ikke er tæt som en presenning - ikke engang på nye plader. Og når man maler et ældre tag, så starter man jo med at rense pladerne med højtryk - alt løst materiale, alger etc. skal nemlig væk, hvis der overhovedet skal være en chance for, at malingen skal holde.

Så der er godt knald på, når man renser, og i denne proces bliver der uvægerligt slået en hel del skaller af, og de eksisterende skrammer, afskalninger og små gruber bliver gravet dybere.

Så maler vi, og set nede fra jorden ser det pænt ud, men hvis man ta'r luppen frem, vil man se, at der er tusinde små porer hist og pist og alle vegne. Det er nærmest en umulighed at male en så ujævn og poret overflade, så den bliver helt tæt. Det ville kræve, at overfladen blev spartlet og slebet glat og derefter malet mindst tre-fire gange - og det er jo helt urealistisk.

Og nu har vi så den situation, at der er tusinde små utætheder, hvor vand kan og vil trænge ind - men 99 pct. af overfladen er til gengæld dækket af maling, som nedsætter fordampningen, så det vand, der fortsat siver ind i pladerne, har sværere ved at komme væk igen - med risiko for afskalninger.

Derfor er svaret fra Dansk Eternit ... undskyld, nu om dage hedder de Cembrit - hver gang jeg har spurgt dem i tidens løb: Hvis du er træt af, at dit tag ser gammelt og træt ud, så få det endelig renset og malet. Så ser det gammelt og nymalet ud - men det holder ikke længere, end hvis du gør ingenting.

Det har tagmalerne naturligvis en anden mening om, og det kan nok ikke være anderledes. Argumentet er, at "eternit-pusherne" bare er interesseret i at sælge nogle flere tagplader, og derfor vil de ikke "indrømme", at taget selvfølgelig holder meget længere, hvis man maler det med års mellemrum.

Med samme type argument kunne man hævde, at tagmalerne bare maler løs, fordi der er penge i det. Hvem der har ret, får vi først at vide, hvis ét eller andet "uafhængigt institut" ta'r på sig at undersøge sagen - indtil da står det enhver frit for at tro på de argumenter, man synes bedst om.

Venlig hilsen Kjeld Bjerre