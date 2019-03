Gør-det-selv: Lav dit eget stregmål

Man kan ikke leve uden et stregmål.

Hvis man roder med bare lidt finere snedkeri end at klaske lægter på et tag, skal man nødvendigvis ha' et stregmål. Men jeg har indtil for et øjeblik siden aldrig haft et - altså et rigtigt og dedikeret stregmål, som ikke har andet formål end at afsætte nøjagtige mål i en given afstand fra kanten af et bræt, en plade, eller hvad har vi. I grunden har jeg aldrig brugt et stregmål, siden jeg havde sløjd i skolen - og da hørte jeg ikke ret godt efter. Men siden har jeg jo arbejdet med træ i alle mulige sammenhænge, så hvorfor har jeg egentlig aldrig købt eller lavet sådan en dims? Det er, fordi et af de første værktøjer, jeg nogensinde har ejet, var en vinkel - sådan en patent-vinkel med forskydelig lineal og en indbygget libelle. Det var en Stanley, og "håndtaget" var af aluminium - du kender den sikkert: Man skubber linealen ud i eksempelvis 2 cm og låser den - så trækker man den (med den ene hånd) langs brættets kant, og med den anden hånd fører man blyanten - så har man en fin streg 2 cm inden for kanten. Ganske simpelt, men det kræver lidt fingerfærdighed, fordi man skal holde styr på vinklen, blyanten OG brættet - på én gang. Men man kan jo vænne sig til det meste, og det gik fint - det var bare sådan, jeg gjorde, og det faldt mig aldrig ind, at der skulle være en smartere metode.

2: ? man kan lave et bedre stregmål af en pind, en stump alu og en lineal - og en skrue!

Den er bare dum Lige indtil min herlige Stanley-vinkel forsvandt. For nogle år siden blev den simpelthen væk - pist væk. Jeg havde ganske vist en nyere version, men den havde håndtag af plastic - jeg hadede den. Den fejlede egentlig ikke noget, men den var grim og billig - jeg hadede den vitterligt, og heldigvis gik den i stykker. Siden har jeg fået en anden, som er meget fin - japansk og helt igennem af stål. Det er sådan en, som maskinfolk bruger, og den er super nøjagtig, men den vejer helt vildt og er klodset i brug. Så fandt jeg en kineser, der er af aluminium ligesom den originale Stanley - så kunne jeg vel bruge den? Nej, ikke fordi den fejler noget, jeg kan definere nærmere - den er bare dum - forkert. Og forleden faldt det mig så ind, at det måtte være på tide at løse problemet én gang for alle - at anskaffe et rigtigt stregmål, som jeg synes, at det skal være. Men det findes ikke, så jeg har lavet et selv.

3: På rundsaven laver du et hak, som svarer til linealens bredde og tykkelse, og ?

Et hak Man skal bruge en stump liste af hårdt træ (eg, ask, mahogni, eller hvad du har), en stump aluminium, messing eller akryl, en 8-mm skrue og en rustfri stållineal - jeg fandt en ganske fin model til 25 kroner i Biltema, men de har tilsvarende i Harald Nyborg og alle mulige andre steder. Listen (30-40 x 8 mm) skæres over i to lige store stykker, 8-10-12-15 cm, alt efter hvad du finder rart, harmonisk og passede i forhold til det, du vil bruge den til. Når du alligevel er ved det, var det måske en ide at lave 3-4 stykker i forskellig størrelse? Og nu kommer så det svære: I den ene halvdel skal du lave et hak, som har akkurat linealens bredde og tykkelse - i mit tilfælde 30 mm bredt, og kun én millimeter dybt - og ganske præcist. Det mest oplagte er at lave hakket med sav og stemmejern. Men det er ikke let at få det helt så præcist, som man kan ønske sig. Så kan du bruge overfræseren, hvis du har sådan en - eller du kan lave det på rundsaven, som du kan se på billederne, at jeg gør: En hel række savspor i blot én millimeters dybde, så de tilsammen har en bredde på 30 mm. Bagefter "rensede" jeg den riflede overflade med stemmejern og lavede den sidste tilpasning med ziehklinge.

4: ? så planer du den noget rustikke overflade af med stemmejern og ziehklinge.

Gevind og mønt Og medens jeg stod og nørklede med det, tænkte jeg over, hvordan jeg skulle lave spændeskruen. Jeg ville jo lime et stykke aluminium ovenpå, så jeg kunne lave et 8-mm gevind - og en fingerskrue - men skruen ville i det lange løb lave skader i linealen, så den ikke vil køre let og præcist, som det er meningen - og det vil se grimt ud. Normalt vil man i den situation placere et lille stykke fjederstål, så skruen ikke presser direkte på linealen, men det kunne jeg ikke rigtigt få til at passe oppe i hovedet, og da faldt det mig ind, at jeg jo bare kunne bore en forsænkning og lægge en mønt i hullet - så kan jeg spænde skruen uden at skade linealen. Det viste sig, at en 50 (euro)cent passede ret godt til et 22-mm forstnerbor, så sådan blev det. Men en 50-øre kan også bruges! Så limede jeg alu-pladen på - jeg kradsede den ene side godt op med kanten af en fil, så limen havde noget at bide i. Og så borede jeg op til skruen (6,8 mm) og lavede et 8-mm gevind. Bag på linealen er der for resten en tabel med "oversættelse" af tommer til millimeter OG et skema kaldet Tap Drill: Hvilken størrelse bor man skal bruge til forskellige gevind-tappe - fx 6,8-mm bor til 8-mm gevind. Ganske snu. Og så limede jeg de to halvdele sammen. Her skal man være sikker på, at der er lim nok, og på den anden side undgå, at det splatter ud til alle sider - især skal der ikke komme for meget lim ind i hullet til linealen. Det kan ikke helt undgås, så det er en god ide at skubbe linealen igennem nogle gange, endnu før limen er hærdet.

5: Så ta?r du den anden pind og borer et hul svarende til en passende mønt - limer ?

Lille version Så skulle jeg bare trylle en fin fingerskrue frem - de kan købes, men hvorfor dog give 10 kroner for noget, som man selv kan lave på en halv eftermiddag. Jeg brugte en stump gevind og en skive af messing, men man kan jo også lave den af et lille stykke krydsfiner skåret ud med en hulsav - centerhullet er typisk 7 mm og drejes op med 8-mm tap - skær en lille stump gevind af og "lås" det fast i hullet med lim. Jeg var ret godt tilfreds med mig selv, men må nok indrømme, at mit nye stregmål er en anelse stort. Det ligger fint i hånden og er rart at arbejde med. I modsætning til den berømmede Stanley-vinkel er den symmetrisk og i balance, men den er mest egnet til større dimensioner. Så jeg gik straks i gang med at lave en mindre og lettere version - til de små og finere projekter. Her har jeg erstattet alu-pladen med en lettere plade af akryl - og fingerskruen er lavet af et stykke gevind og et engelsk pund. Det er nemlig dejligt tykt og 12-kantet - og efter 29. marts er det alligevel ikke en skid værd ... Jeg er glad for, at jeg fik lavet det lille stregmål - det ligger perfekt i hånden, og jeg kan mærke, at det er det, jeg i praksis vil bruge. Den store vil nok nærmest komme til at hænge på væggen og se fin ud.

6: ? alu-pladen på, borer helt igennem og drejer hullet om med 8 mm gevind - og så ?

7: ? limer du det hele sammen - hvorfor ser mit arbejdsbord altid sådan ud?

8: Fingerskrue fabrikeres - så har du et ganske fint, men også stort stregmål. Men ?

9: ? så laver vi bare et mere - nu i en mere passende størrelse til små projekter, og det ?

10: ? virker bare - perfekt!