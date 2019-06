? Kære Kjeld Bjerre - du, som bevæger dig hjemmevant til søs og som tilmed har et helt specielt forhold til Holland og hollandsk skibsfart, må være den rette til at opklare følgende problem for mig:

Jeg har lige gennemgået en rodbehandling hos en specialtandlæge. I den forbindelse fik jeg anbragt en" kofferdam" i munden.

Det er en metalramme, hvorpå der er udspændt en gummimembran. Denne membran aflukker hele mundhulen. I den klippes et hul til den behandlingskrævende tand, som derved isoleres fra mundhulen og derfra kommende infektionsmuligheder og fugt, hvorefter tandlægen kan gå i gang med sit arbejde.

Anordningen hedder som sagt en "kofferdam". Jeg spurgte naturligvis tandlægen, om den var opkaldt efter opfinderen. Det var den ikke, sagde han; det var en amerikaner med et helt andet navn. Hvorfor så navnet?

Det havde tandlægen et godt bud på. En af hans patienter - en sømand naturligvis - forklarede, at en kofferdam, som du sikkert ved, er et vandtæt, aflukket rum på et skib. Deraf det afledte navn på ovennævnte anordning.

Et opslag på Den Danske Ordbog forklarede, at kofferdam var afledt af det engelske ord "cofferdam". Det tror jeg ikke et ord af. Jeg tror, at cofferdam er afledt af kofferdam, som er det oprindelige begreb. Tandlægen sagde også, at man normalt, på engelsk, sagde "rubberdam".

Mit spørgsmål til dig er så: Er ordet kofferdam oprindeligt et hollandsk begreb? Og hvem var opfinderen af den meget specielle, men geniale dentale opfindelse?

Nu vil der, blandt dine mange læsere, nok være en del, der tænker: Hvad har dette dog med dine artikler at gøre?

Svaret ligger ligefor: Denne anordning har to gange taget bolig i min mund - og hedder

din sektion af avisen ikke netop: Bolig?

Mange hilsner

Niels Peter Frederiksen, Odense