Spøg til side, det ser ud til, at du er inde på noget af det rigtige, men der er noget med prisen: 9 kr. Den er vist ikke let at hamle op med.

Er allerede ved at forberede "finansministeren" på indkøb at dele fra det store udland. Nå, men det kan jo også vente til i morgen!

Ipad'en. Med stor interesse læser jeg din artikel om knivsliberen og tænker, at den må jeg prøve at lave.

! Hej Henning - nej, det kan du have ret i. Og hvis jeg forstår det rigtigt, så gælder prisen både et større sæt slibesten OG en slibelære - og det tror jeg end ikke, at kineserne kan lave for 9 kroner. Det er måske også med flytransport og udbringning lige til døren?

Nej, der må være ugler i mosen - det må være et fupnummer af én eller anden slags.

Jeg trøster mig så med, at slibelæren er tudegrim. Men du har i øvrigt ret i, at princippet er det samme, som jeg benytter - og det har i øvrigt fundet så stor udbredelse på web'en, at ingen kan gøre krav på det. Jeg trøster mig så med, at min model ikke bare er den flotteste i hele verden, men også forsynet med et par tricks, som gør den mere brugervenlig.

Hvis jeg skulle have held til at udbrede slibelæren, er jeg dog ikke i tvivl om, at også de i øjeblikket unikke features hurtigt vil blive efterlignet - men tro det eller lad være: Jeg synes faktisk, at det er helt i orden at efterligne til husbehov.

Jeg har ingen respekt for de narrehatte, som hyler op om, hvor uretfærdigt det er, at deres geniale ideer bliver plagieret. Vi er så dygtige, men de andre stjæler bare vores ideer og ødelægger vores forretning - ih, hvor er det uretfærdigt, at det er så svært at blive rig, og næsten umuligt at blive superrig. Men hvem siger, at I skal tjene milliarder - og hvis det endelig skal være, så ta' jer dog sammen og få nogle endnu bedre ideer ...

Venlig hilsen Kjeld Bjerre