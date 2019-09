Gør-det-selv: Ikke slukke kedel i utide!

? Hej Kjeld Bjerre - jeg havde læst om dine kvaler med en elkedel, og som gammel (90 år) el-tekniker kunne jeg ikke lade være med at "gå på nettet" og se, hvad det var for et apparat, du baksede med.

Jeg fandt et lille videoklip (med engelsk tale), der viste, hvordan man anvender et sådant apparat.

Jeg tænkte på, om det usandsynlige skulle være sket, at du er kommet til at tage kedlen af basen, inden termostaten har afbrudt for strømmen til kedlen - for så er det jo den cirkulære bundkontakt, der kommer til at afbryde for strømmen, og det er den nok ikke beregnet til.

På billederne ser det sådan ud. Der dannes en gnist, der smelter kontaktmaterialet til små perler, der fremover kommer til at overføre strømmen med deraf følgende opvarmning og eventuelt udglødning med slappe fjedre til følge. Da jeg var i lære som elektriker 1946-50, fik man at vide, at kontakter var belagt med sølv - det giver mindre overgangsmodstand, og man måtte absolut ikke slibe på sølvfladen.

Den kedel, jeg fandt på nettet, var på 2400 W, men din på 1500 W er da også en slags belastning for bundkontakten.

Venlig hilsen

Svend Holm, Nørresundby