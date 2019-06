? Hej Kjeld - jeg ved godt, at jeg muligvis presser citronen en lille smule, for jeg husker svagt, at du allerede én gang har forklaret, hvordan en varmepumpe virker. Men det er længe siden - jeg er kommet i sølvbryllupsalderen og kan ikke huske din uden tvivl geniale forklaring. Og nu står jeg altså og overvejer, om jeg skal købe en varmepumpe til vores sommerhus, som i øjeblikket er opvarmet med strømslugende el-paneler. Og man siger jo, at med en varmepumpe får du tre-fem gange så meget energi ud af den sammen mængde strøm, som hvis man bruger el-radiatorer. Og det skal jo nok passe, når "man" siger det. Men hvis jeg skal være ærlig, så fatter jeg ikke en bønne af, hvordan det kan lade sig gøre. Det strider jo imod al logik. I skolen har jeg jo lært, at når man "bruger" energi, så forsvinder det ikke - energien overgår bare til en anden form. Mængden af energi er altså konstant. Og en logisk følge heraf må vel være, at så kan en lille mængde energi vel for f... heller ikke lige pludselig blive til en masse energi? Men der må jo være noget, jeg har misforstået. Og mit problem er, at jeg får det dårligt ved tanken om at betale en masse penge for en fidus, jeg ikke forstår. Er det noget, du kan hjælpe med? Venlig hilsen Kim Nielsen, Aarhus N

! Hej Kim - jeg tror, at jeg forstår pointen. Og jer værdsætter den endda, fordi jeg selv har det på samme måde: Jeg hader, når et eller andet ser ud til være er sandt, fordi alle er enige, medens min indre logik siger, at det kan ikke passe. Jeg kan sagtens leve med, at der noget, jeg ikke forstår - det er bare fordi jeg ikke er så klog. Men det er noget skidt, hvis det strider lodret imod, hvad jeg trods alt mener at vide. Så hænger verden jo ikke sammen - mit indre kompas snurrer rundt. Man kan også sige det sådan, at man kan ikke vide alt, men det, man trods alt ved, skal kunne tåle en krydsrevision: Regnskabet skal passe - der må gerne være huller her og der, men der må ikke være røde tal på bundlinjen! Og hvis du har tid, så tror jeg faktisk godt, at jeg kan forklare fidusen ved varmepumpen, så du både forstår det, og vi holder os inden for fysikkens love.

En sæk korn på nakken En af de vigtigste regler er ganske rigtigt, at mængden af energi er konstant. Spørg mig ikke, hvem der fandt på den paragraf - Einstein eller ham med æblet - Newton? Det er i hvert tilfælde en regel, som virker lidt abstrakt og luftig - det lyder fornuftigt og skal nok passe, men kan man bevise det? Jeg kan i hvert tilfælde tegne et billede, så det er lettere at forstå og huske - vi skal et smut tilbage til min barndom på landet. Dengang kunne enhver karl tage en sæk korn med 100 kilo fra gummivognen og bære den på nakken ind i laden - og forkarlen kunne ligefrem samle sækken op fra jorden. Kun børn og tøsedrenge brugte sækkevogn! Selv om jeg var en splejs, kunne jeg som 16-årig samle en sæk grisepiller på 50 kilo op fra gulvet, men en dag skulle naboen, som hed Hans og var meget-meget stærk, provokere mig - han lokkede mig til at prøve at tage en hel sæk korn fra ladet af en lastbil: Kom nu, du kan godt ... Jeg vippede den ud på kanten og ned på skuldrene - hver en knogle og hvert et led i kroppen skreg til himlen - jeg gik tre-fire skridt og smed så sækken på jorden ...

Ingen spildte kræfter Nå, men forestil dig nu, at Hans ta'r en sæk korn fra jorden og bakser den op på kanten af lastbilens lad - det kræver godt nok mange kræfter - meget energi - og den er så "brændt af" og pist væk forsvundet? Nej, for nu kunne vi jo binde en strik i sækken og føre den op igennem en blok, som rent tilfældigvis hænger i en bjælke over lastbilen - og vi fører rebet ned og binder det fast i en anden sæk korn, som står på jorden - og så vipper vi den første sæk ud over kanten, og den svæver lige så elegant ned og lander på jorden, medens sæk nr. to flyver op på ladet. Og nu kunne vi jo forestille os 10 sække på række, som er indbyrdes forbundne med reb, som på skift bliver løftet op og svæver ned igen - alt sammen fordi Hans har brugt en given energi på at løfte én sæk. Det er altså fair at sige, at Hans' kraftudladning er ikke "brugt" - den er ikke væk - den står bare oppe på lastbilens lad i form af 100 kilo korn - klar til at blive udløst ved at vippe den ned på jorden igen.

Tryk er varme Dette er yderst relevant, når vi skal forstå "magien" i en varmepumpe - som i øvrigt svarer ganske nøje til et køleskab, som bare kører baglæns. Om jeg så må sige. Fidusen er, at varmepumpen (og/eller køleskabet) ikke "laver" energi i form af varme eller kulde - den flytter bare varme-energien fra ét sted til et andet - og dertil bruger den noget strøm. Men det er i princippet ikke anderledes, end hvis du stiller en ventilator oven på din brændeovn - den puster så en frygtelig masse varme hen i den anden ende af stuen. Men varmen (energien) kommer altså fra ovnen - ventilatoren flytter den bare, og den smule energi, som ventilatoren bruger, står slet ikke i noget forhold til den energi, den flytter. Rent teknisk bygger varmepumpen på det princip - den fysiske grundlov - at luftarter (gasser) bliver varme, når man trykker dem sammen. Du kan selv prøve med en cykelpumpe eller kompressoren ude på værkstedet - den bliver varm. Og omvendt bliver luften kold, når man sænker trykket - det er derfor, der dannes rim på en gasflaske, når man brænder ukrudt af: Når flydende (komprimeret) gas fordamper, bliver den isnende kold.

Varm væske - kold gas Nå, en varmepumpe består af to radiatorer - en udenfor og en indenfor - de er koblet sammen, og imellem dem sidder en kompressor som dem, du kender fra ethvert køleskab. Og hele anlægget er fyldt med en gasart, som udmærker sig ved, at den skifter fra luftform til flydende ved et forholdsvis lavt tryk. Og nu er vi klar til at trylle - vi starter anlægget: Kompressoren trykker luften sammen, så den bliver til væske - derved stiger temperaturen fra eksempelvis 20 til 100 grader - og væsken ledes til den indendørs radiator, som derved bliver varm - og en blæser puster luft igennem, så den fordeles i stuen - hvorved temperaturen i radiatoren falder til 20 grader - ligesom i rummet. Den afkølede væske ledes nu til den udendørs radiator, hvor den slippes løs og altså bliver til en gas - og bliver sindssygt kold. Den bliver nemlig akkurat så meget koldere ved at blive dekomprimeret, som den for et øjeblik siden blev varmere af at blive komprimeret - altså 80 grader, og da vi startede med 20 plusgrader, er gassen i den udvendige radiator (også kaldet fordamperen) nu 60 minusgrader.

Pissekoldt! Men lad os sige, at det er dejligt vejr, og der er 20 grader udenfor - og en kraftig ventilator blæser luft igennem radiatoren, så gassen bliver altså hurtigt varmet op til 20 grader - og så komprimerer vi den igen, så den bliver flydende og 100 grader varm - og så videre - dag ud og dag ind - døgnet rundt. Man bruger en del strøm til at drive kompressoren og de to ventilatorer - og det er fristende at sige, at strømmen altså bruges til at "lave varme". Men det er principielt forkert - strømmen bruges til at flytte noget varme. "Selve energien", hvis man kan sige det sådan, kommer altså ikke fra elværket, men fra den luft, man trækker igennem den udendørs radiator. Strømmen fra elværket driver så at sige bare en hjælpemotor, som skal holde fidusen kørende - ligesom ventilatoren på brændeovnen. I modsætning til en el-radiator, som omsætter strømmen til varme i forholdet 1:1, så er der i varmepumpen ingen direkte sammenhæng imellem strømforbruget, og hvor meget varme man "laver" eller flytter. Energiforbruget afhænger dels af kompressorens og styringens kvalitet - og dels af temperaturen udenfor.

Også om vinteren Og så er vi fremme ved det sidste punkt - hvordan fa'en kan det være, at man kan "høste" varme af udeluften på en vinterdag, når enhver kan mærke, at det er skide koldt - det strider jo imod al logik! Ja - og nej: Så længe den fordampede kølevæske (gassen) er markant koldere end luften udenfor, så virker systemet. Hvis gassen er minus 50 grader, kan den jo sagtens varmes markant op, selv om der er minus 5 udenfor. Men det er klart, at jo højere udetemperatur, desto mere varme kan der høstes - jo mere varme får man for den strøm, man putter i anlægget. Sagen er, at strømmen primært går til at drive kompressoren - og den bruger lidt firkantet sagt den samme mængde strøm dag ud og dag ind til at komprimere kølig gas, så den bliver til varm væske - hvor meget varme, man får ud af det, afhænger af, hvor effektivt man køler radiatoren indenfor, og hvor effektivt man varmer den iskolde gas i radiatoren udenfor. Det betyder i praksis, at ned til omkring 5 plusgrader udenfor kører det med fin økonomi - især hvis man har gulvvarme, som køler væsken mere effektivt end en blæser. Hvis temperaturen er lavere end 5 grader, er det er fordel med "jordvarme" - at man altså erstatter den sædvanlige fordamper (den store kasse med den evigt snurrende blæser, som sjovt nok altid placeres ud for naboens soveværelse ...) - den erstatter man med en lang slange, som graves dybt ned i græsplænen, hvor der altid er 5 plusgrader, uanset at en tænderklaprende sibirisk vinterstorm blæser over landet. Men en "underjordisk fordamper" er dyr, og det påstås, at en moderne varmepumpe er så energieffektiv og intelligent styret, at fidusen ved jordvarme er marginal: De få dage om året, hvor jordvarmen er billigere i strøm end luftvarme, kan ikke retfærdiggøre den højere pris. Venlig hilsen Kjeld Bjerre