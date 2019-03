? Hej Kjeld. Vi bor i et smukt gammelt hus fra 1925. I både toiletterne og badet er der fine terrazzogulve. Vi ønsker at bevare huset og gør, hvad vi kan for vedligeholdelse.

! Hej Winnie - tillykke med de fine gulve, og pas for alt i verden godt på dem.

Der var engang, da det var om ikke ligefrem standard, så i hvert tilfælde ret almindeligt, at man lavede de flotteste gulve af terrazzo. Det var ikke billigt, og jeg siger ikke, at det var allemandseje, men iblandt det bedre borgerskab var det bare sådan, man ville have det.

Siden gik terrazzo af mode, og var det ikke, fordi det er et hulens arbejde at fjerne et støbt terrazzogulv, var de nok alle sammen blevet brudt op og erstattet af et eller andet fladpandet pap-materiale.

I 70'erne skulle alt jo moderniseres med sænkede lofter, rustikbrædder, vinyl og klikgulve - og de oprindelige fine detaljer som stuk og terrazzo røg ud med badevandet.

Men heldigvis sejrede dovenskaben i mange tilfælde, og nu findes der ikke noget mere moderigtigt end et gammelt og fint gulv af terrazzo. Selv ejendomsmæglere, som ellers er toppen af dansk smagløshed, klapper i deres små buttede hænder, når de ser et terrazzogulv - ih, så er huset mindst 100.000 mere værd ...

Du har så oplevet, at gulvet har fået lyse skjolder - og jeg forstår det sådan, at det er sket i løbet af den tid, hvor I selv har boet i huset, så du kan sige med sikkerhed, at det ikke skyldes spildte kemikalier af nogen slags - syre, og hvad har vi - som kan skade terrazzo, fordi det består af cement og marmor, og marmor er en slags komprimeret kalk, der som bekendt er meget følsomt for syre.

Men skjolder kommer jo ikke ud af den blå luft, og da slet ikke på terrazzo, som (bortset fra den nævnte syre) er yderst robust over for næsten hvad som helst. Og vi kan også udelukke, at skjolderne skyldes lys/blegning, da terrazzo er lysægte.

Derfor ser jeg kun to muligheder - enten at der er tale om "kalkslør", eller at den lyse skjold i virkeligheden er et tykt lag af sæbe.

Kalkslør kunne tænkes, hvis der ofte har ligget vand på gulvet - og vandet ikke er blevet tørret op, men har fået lov til at fordampe. For hver gang vil det efterlade en lille smule kalk i overfladen, og med tiden opbygges et tykkere og synligt lag - men jeg synes ikke, at det lyder sandsynligt, for så havde du nok selv regnet den ud.

Så tror jeg mere på teorien om sæbe - du skriver jo, at du passer gulvet med sæbespåner, og det er for så vidt fint nok. Men tilhængere af sæbespåner har det med at være så begejstrede for det enkle, men gode princip, at de overdriver - at man putter for meget sæbe i vandet og lader det tørre ind, så man for hver gang vask tilfører en nok så tynd, men dog ekstra film af sæbe.

På den måde får man med tiden en tyk, fedtet og ikke ret køn overflade af sæbe - den tiltrækker faktisk støv og skidt, som hænger fast i sæben, så den tenderer det ulækre. I virkeligheden et resultat af, at man "gør det for godt".

Løsningen er den simple, at du skrubber gulvet med brun sæbe i varmt vand. Brun sæbe er et ganske skrapt middel - basisk, så det opløser fedt og dermed det hvidlige lag af gammel sæbe - og terrazzoen efterlades med en tør overflade og sin oprindelige kulør.

Hvis det lykkes - og det tror jeg, at det gør - så justerer du fremover dine vaner en lille smule: Du blander simpelthen lidt mindre sæbespåner i vaskevandet - du skrubber måske også lidt mere og tørrer lidt bedre op.

Korrekt brug af sæbespåner går ud på, at man hver gang fjerner den gamle film af sæbe (og skidt) - og erstatter den af en ny. Der må ikke ske nogen opbygning af sæbe.

Hvis det ikke lykkes - hvis der stadig er en lys skjold - så vil jeg foreslå dig at ringe til en terrazzo-mand, for så skal hele gulvet muligvis slibes. Det lyder voldsomt, men er slet ikke så galt - et lille gulv kan slibes på en times tid eller to.

Og helt ærligt: Gulvet har snart 100 år på bagen - så er det vel ikke så galt, om I skulle ofre en enkelt lille opfriskning, så det kan holde sig fint og smukt i 100 år mere ...

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre