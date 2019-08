Gør-det-selv: Hækkeklipper lige i overkanten

! Hej Roald - jeg synes, at Zomax'en er en fin hækkeklipper, og i mine øjne hører den også til i den robuste ende. Især når man tager i betragtning, at den altså drives af et batteri - eller skal vi kalde det en akkumulator, som man altså bærer i et bælte, så selve klipperen er noget af det letteste, jeg kender til.

Men 24 millimeter?

Det er jo som et kosteskaft - du er sikker på, at det ikke er en kvashugger med 4-hulstræk, du tænker på?

Jeg kender ikke til nogen almindelig bærbar hækkeklipper, som kan klare grene af den størrelse - jo, en enkelt gren hist og pist, men så heller ikke mere. Og selv til disse få tykke grene synes jeg, at det er en god ide at medbringe en grensaks, så man ikke smadrer hækkeklipperens motor eller gearkasse.

Venlig hilsen Kjeld Bjerre